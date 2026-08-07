El S&P 500 cerró en un máximo histórico tras el dato débil de empleo en Estados Unidos

Fotografía de archivo. EFE/SARAH YENESEL

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El S&P 500 cerró en un máximo histórico este viernes al alcanzar las 7.757,64 unidades, impulsado por un débil informe de empleo que redujo las expectativas de una suba de tasas por parte de la Reserva Federal en septiembre. Los tres principales índices de Wall Street registraron así su segunda semana consecutiva de ganancias y sus mayores avances porcentuales semanales desde mediados de abril.

El Departamento de Trabajo informó que las nóminas no agrícolas cayeron en 23.000 puestos en julio, muy por debajo de los 80.000 empleos de aumento que proyectaban los economistas consultados por Reuters. Las cifras de mayo y junio también fueron revisadas drásticamente a la baja, con una reducción combinada de 103.000 puestos en esos dos meses.

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La tasa de desempleo retrocedió al 4,1% desde el 4,2% de junio, aunque el descenso se explicó por la salida de trabajadores de la fuerza laboral, no por una mejora en la generación de empleo.

El debilitamiento del mercado laboral reconfiguró las apuestas sobre la política monetaria. Las probabilidades de un aumento de tasas en la reunión de septiembre de la Fed cayeron al 42%, frente al 55% del jueves y el 67% de una semana atrás, de acuerdo con CME FedWatch.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años descendió a 4,64% desde 4,67% previo a la publicación del informe, con un mínimo intradiario de 4,60%. El bono a dos años —más sensible a las expectativas sobre la tasa de referencia— bajó a 4,20% desde 4,22%, llegando a tocar 4,15% antes de recuperarse parcialmente.

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Fotografía de archivo de trabajadores en la Bolsa de Nueva York (EE.UU.). EFE/EPA/SARAH YENESEL

“El débil dato de nóminas de hoy puede aliviar la presión sobre la Fed para subir tasas en septiembre, pero los datos de inflación de la próxima semana seguirán siendo probablemente el factor determinante”, señaló Ellen Zentner, estratega económica jefe de Morgan Stanley Wealth Management, en una nota de análisis. Wall Street aguarda el índice de precios al consumidor (IPC) de julio, con una proyección de alza del 3,4%, leve descenso frente al 3,5% registrado en junio.

El contexto geopolítico también incidió en la jornada. Los indicios de avance hacia un posible acuerdo de paz en la guerra entre Estados Unidos e Irán contribuyeron a moderar los precios del crudo, aliviando las presiones inflacionarias que habían alimentado las expectativas de alzas de tasas. El precio del Brent, referencia internacional, subió un 1,3% hasta USD 83,55 por barril, aunque se mantiene muy por debajo de los USD 113 que llegó a alcanzar en algún momento del conflicto, ya activo desde hace cinco meses.

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Tanto Washington como Teherán han manifestado estar trabajando en acuerdos que podrían reabrir el Estrecho de Ormuz, por donde antes transitaba una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural. Peter Graf, director de inversiones de Amova Asset Management Americas, advirtió en una nota: “Los inversores deberían ser cautelosos ante el potencial de crecimiento futuro de una economía donde menos personas están trabajando”.

Fotografía de archivo en la que se captó un sector del frontispicio de la sede de la Bolsa de Valores de Nueva York, en Wall Street (NY, EE.UU.). EFE/Ángel Colmenares

Una temporada de ganancias corporativas sólida complementó el optimismo de la jornada. Casi el 90% de las empresas del S&P 500 ya presentaron sus resultados del segundo trimestre, con un crecimiento de utilidades proyectado del 50%, el más elevado desde 2021, según analistas. Airbnb lideró las ganancias del índice con un salto del 17,4% tras publicar resultados que superaron las previsiones de ingresos y beneficios para ese período.

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En el segmento tecnológico, Nvidia avanzó un 2,3% y Broadcom subió un 1,7%, aportando el mayor impulso al mercado en su conjunto. SpaceX, la compañía de Elon Musk, también registró un fuerte repunte un día después de que venciera la primera de varias restricciones de bloqueo de acciones, posteriores a su oferta pública inicial de junio.

Al cierre, el Dow Jones Industrial Average sumó 151,83 puntos, un 0,3%, para quedar en 54.036,93 unidades, apenas por debajo del récord que había establecido el miércoles. El Nasdaq Composite avanzó 342,26 puntos, un 1,3%, hasta 26.690,62 unidades.