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Donald Trump apelará a la Corte Suprema para reactivar la obra del Salón de Baile en la Casa Blanca

La decisión del mandatario llega tras el fallo de un tribunal de apelaciones que confirmó el freno dispuesto en abril y sostuvo que solo una habilitación explícita del Congreso permite avanzar con la construcción

Vista aérea de la Casa Blanca con obras de construcción en curso, una grúa amarilla, árboles y un retrato circular de Donald Trump
Un tribunal de apelaciones dictaminó que el Congreso debe autorizar de forma expresa la construcción del Salón de Baile en la Casa Blanca (Imagen Ilustrativa Infobae/Agencias).
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El presidente Donald Trump anunció que apelará ante la Corte Suprema de Estados Unidos para intentar revertir el freno judicial a las obras del Salón de Baile que impulsa en la Casa Blanca, uno de los proyectos más ambiciosos de su mandato.

La decisión llegó después de que un tribunal de apelaciones confirmara que el Congreso debe autorizar expresamente la construcción antes de que pueda avanzar.

Apelaremos de inmediato ante la Corte Suprema de los Estados Unidos”, escribió el mandatario en Truth Social, al calificar el fallo como una resolución “injusta” que, según su criterio, “debe ser revocada en su totalidad”.

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Un tribunal ratificó que el Congreso debe dar permiso

El Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia respaldó el fallo emitido en abril por un juez federal y resolvió que el Congreso mantiene el control sobre la financiación y la autorización de desarrollos de este tipo dentro de la Casa Blanca.

En su decisión, los jueces remarcaron que “cada presidente es un inquilino temporal, no el propietario, de la Casa Blanca y su residencia ejecutiva”.

Donald Trump anunció que apelará ante la Corte Suprema de Estados Unidos para revertir el freno judicial a las obras del Salón de Baile en la Casa Blanca (REUTERS/Kevin Lamarque).
Donald Trump anunció que apelará ante la Corte Suprema de Estados Unidos para revertir el freno judicial a las obras del Salón de Baile en la Casa Blanca (REUTERS/Kevin Lamarque).

La iniciativa del presidente provocó críticas públicas, investigaciones impulsadas por demócratas en el Congreso y una demanda del Fondo Nacional para la Preservación Histórica, que buscó bloquear la construcción.

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La organización celebró el fallo y su director ejecutivo, Brent Leggs, afirmó que se trata de “un gran día para nuestro país” y manifestó que “la Casa Blanca, un hito mundial que simboliza la identidad estadounidense y los ideales de la democracia, pertenece al pueblo estadounidense”, recogió The Washington Post.

El fallo quedará suspendido durante 14 días para permitir que la Casa Blanca presente su recurso ante el máximo tribunal. Mientras tanto, parte de los trabajos vinculados al subsuelo y a cuestiones de seguridad nacional puede continuar.

Los argumentos de Trump: seguridad y financiación privada

En su red social el mandatario defendió la necesidad del proyecto con argumentos de seguridad: “Las Fuerzas Armadas y el Servicio Secreto consideran este fallo atroz, políticamente motivado e ilegal como una amenaza a la seguridad nacional de nuestra nación, dado que todo el complejo se está construyendo para la protección de nuestro país y, además, de todos los futuros presidentes”.

Luego añadió que la paralización de las obras “pone gravemente en peligro la vida y el bienestar” de quienes trabajan en la Casa Blanca, de los futuros presidentes y sus familias, de todos los visitantes, como jefes de Estado y otros dignatarios, y de todos los estadounidenses que deseen visitarla.

En su mensaje, Trump detalló que el proyecto incluiría distintos elementos de seguridad, como refugios antibombas, un hospital y centros médicos de última generación, tabiques de protección, instalaciones militares de alto secreto, estructuras y equipos, acero, columnas, techos y vigas resistentes a misiles, techos y cubiertas a prueba de drones, ventilación de grado militar y vidrio a prueba de balas, balística y explosiones.

Trump justificó las obras del Salón de Baile con argumentos de seguridad nacional y dijo que la paralización pone en riesgo a trabajadores, visitantes y futuros presidentes (REUTERS/Kevin Lamarque).
Trump justificó las obras del Salón de Baile con argumentos de seguridad nacional y dijo que la paralización pone en riesgo a trabajadores, visitantes y futuros presidentes (REUTERS/Kevin Lamarque).

Por consiguiente, redobló sus críticas al fallo y aseguró que el tribunal “también se negó a reconocer que el Salón de Baile, tan necesario y totalmente seguro, que se está construyendo antes de lo previsto y por debajo del presupuesto, es un regalo del presidente Trump y de los grandes patriotas de los Estados Unidos de América”.

A su vez, señaló que el complejo “está en gran parte construido, fabricado y pagado”, que “no habrá ningún gasto para el contribuyente estadounidense” y cuestionó: “¿Por qué no presentaron esta demanda mucho antes de que comenzara la construcción?”.

Pese a las donaciones privadas a las que recurrió el mandatario, los tribunales concluyeron que el uso de donaciones privadas no exime al Ejecutivo del requisito de obtener autorización del Congreso para modificaciones de gran escala en los terrenos de la Casa Blanca, informó The Washington Post.

Esta injusta decisión debe ser revocada en su totalidad por la Corte Suprema”, concluyó en su mensaje el presidente.

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