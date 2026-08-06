Por qué el calor extremo obliga a aerolíneas en EE. UU. a bajar pasajeros y carga en ciertos vuelos

El calor extremo en Estados Unidos puede obligar a las aerolíneas a reducir pasajeros, carga o combustible para garantizar un despegue seguro (REUTERS/Daniel Cole)

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El calor extremo en Estados Unidos puede alterar los vuelos incluso con cielos despejados: cuando sube la temperatura, el aire pierde densidad, las alas generan menos sustentación, los motores a reacción disponen de menos aire útil y las aerolíneas pueden verse obligadas a reducir pasajeros, carga o combustible para garantizar un despegue seguro.

El calor extremo puede obligar a las aerolíneas en Estados Unidos a reducir pasajeros, carga o combustible para que un avión despegue con seguridad. Investigadores y pilotos advierten que el riesgo aumenta con la altitud, las pistas cortas y el calentamiento global, incluso sin temperaturas récord.

Las Vegas ofreció un ejemplo reciente durante las olas de calor que afectaron este verano a distintas regiones de Estados Unidos. El 24 de julio, American Airlines ofreció compensación a pasajeros que aceptaron ceder sus asientos en un vuelo desde el Aeropuerto Internacional Harry Reid después de que la temperatura alcanzara 47 °C (114 °F).

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La aerolínea explicó que reducir el peso de una aeronave es una práctica habitual de la industria en destinos calurosos cuando las condiciones lo exigen para asegurar un despegue sin riesgos. Esa decisión puede traducirse en menos personas a bordo, menos mercancías o una menor carga de combustible.

El aire caliente reduce la sustentación y el empuje necesarios para despegar

El aire caliente pierde densidad, reduce la sustentación de las alas y limita el empuje de los motores a reacción en los vuelos (EFE/Orlando Barría)

La lógica detrás de esas restricciones es física. Ross Aimer, capitán retirado de United Airlines y director ejecutivo de Aero Consulting Experts, explicó que el aire caliente es menos denso que el aire frío, lo que dificulta que las alas produzcan sustentación y que los motores generen el empuje necesario para levantar vuelo.

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“Hay una ciencia detrás de todo esto”, dijo Aimer. “No se puede negar la ciencia del vuelo y lo que se necesita para que un avión funcione”.

Aimer comparó el efecto del calor sobre los aviones con el esfuerzo de los atletas que compiten en altura. Señaló que, igual que ocurre con las personas, los motores a reacción necesitan grandes cantidades de aire frío y denso para funcionar correctamente.

“Al igual que los seres humanos, los motores a reacción requieren grandes cantidades de aire frío y denso para funcionar correctamente”, afirmó.

En la operación diaria, esa pérdida de densidad tiene una consecuencia directa: para lograr la misma performance de despegue, el avión puede necesitar más pista, más empuje y mejores márgenes.

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Si esas condiciones no están disponibles, la alternativa es bajar el peso total, con impacto sobre la cantidad de pasajeros, el volumen de carga o el combustible embarcado.

En los vuelos comerciales, la reducción de combustible puede implicar escalas no previstas o cambios de ruta para reabastecerse, mientras que recortar pasajeros o carga supone reacomodar equipaje y reprogramar a quienes no pudieron abordar. En todos los casos, se trata de decisiones que las aerolíneas toman para mantener el despegue dentro de parámetros seguros.

La altitud del aeropuerto agrava el efecto de la temperatura

La altitud del aeropuerto agrava el efecto del calor extremo porque los aviones ya operan con aire menos denso (REUTERS/Nathan Howard)

Antes de cada despegue, pilotos y aerolíneas calculan si una aeronave puede salir de manera segura a partir de varios factores: el peso total del avión, la altitud del aeropuerto y la temperatura exterior, según explicó Alan Price, capitán retirado de Delta Air Lines.

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Ese análisis es especialmente importante en aeropuertos elevados, porque allí los aviones ya operan en una atmósfera menos densa. En esas condiciones, la temperatura no necesita aumentar tanto para afectar el rendimiento durante el despegue.

El caso de la ciudad de Denver ilustra ese punto. La ciudad se encuentra a más de 1.524 metros (5.000 pies) sobre el nivel del mar, una altitud que reduce el margen operativo cuando el aire se vuelve más cálido y enrarecido.

A mayor altitud, el despegue suele exigir más distancia y una configuración precisa de potencia, velocidad y peso. Si además se suma una pista más corta, el margen se achica todavía más. Por eso, los investigadores advierten que el problema no se limita a los aeropuertos del desierto: puede aparecer también en ciudades altas o terminales con infraestructura más ajustada.

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En ese contexto, el aumento sostenido de las temperaturas se vuelve un factor adicional que las aerolíneas incorporan al plan de operación, especialmente en los meses más calurosos del año. La advertencia de los expertos es que, con el calentamiento global, las condiciones que obligan a imponer restricciones podrían aparecer con mayor frecuencia.

Según The Associated Press (AP), estas limitaciones se aplican cuando las condiciones meteorológicas elevan la temperatura y reducen la densidad del aire al punto de recortar el rendimiento disponible para un despegue seguro, un escenario que puede obligar a ajustar el peso total del avión.

En términos simples: el calor no “cierra” el aeropuerto, pero sí puede empujar a las compañías a modificar lo que transportan y a quiénes pueden subir al avión. En destinos con altas temperaturas, ese tipo de ajustes forma parte de los procedimientos habituales y se define caso por caso, de acuerdo con los cálculos previos de rendimiento.

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Cuando ocurren estas situaciones, el impacto se traslada a los pasajeros a través de reubicaciones, cambios de vuelo, compensaciones o demoras, en particular si hay que descargar equipaje o reconfigurar el manifiesto de peso. También puede afectar a la carga aérea, que compite por espacio y peso con el equipaje y el combustible.

El episodio de Las Vegas mostró cómo el fenómeno puede irrumpir en plena temporada alta, incluso sin tormentas ni vientos fuertes. Con 47 °C (114 °F), American Airlines ofreció compensación a viajeros que aceptaron ceder sus asientos para reducir el peso del avión y asegurar un despegue sin riesgos desde el Aeropuerto Internacional Harry Reid.

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La aerolínea sostuvo que se trata de una práctica estándar en destinos calurosos cuando las condiciones lo exigen, y que el recorte de peso puede resolverse con menos pasajeros, menos mercancías o una menor carga de combustible. El punto de partida, coincidieron los especialistas citados, es el mismo: a mayor temperatura, menor densidad del aire y menor rendimiento disponible.

En ese marco, los investigadores señalan que no hace falta que se repitan marcas históricas para que el problema aparezca. Un calor menos extremo puede ser suficiente para generar restricciones similares si se combina con altitud, pistas cortas o condiciones operativas que reduzcan el margen de seguridad.

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