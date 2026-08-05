Disney bate récord de visitantes mientras Universal Orlando pierde público: así crecen los parques en plena incertidumbre económica

Walt Disney World y los parques de Disney en Estados Unidos registraron un alza de visitantes y desafiaron la desaceleración turística en Florida Central (REUTERS/Octavio Jones/File Photo)

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El reciente balance de Walt Disney World y los parques de Disney en Estados Unidos mostró una tendencia al alza en el tráfico de visitantes, con un crecimiento que desafió la desaceleración turística en Florida Central y la caída de público en Universal Orlando. En contraste, la empresa de Comcast enfrentó una merma en la asistencia.

En el tercer trimestre fiscal de 2026, Disney informó un aumento del 3% en la asistencia a sus parques domésticos, acompañado de un crecimiento del 4% en el gasto por visitante.

El avance se reflejó especialmente en Walt Disney World, que atrajo tanto a turistas nacionales como a titulares de pases anuales y mostró un repunte a partir de promociones focalizadas y la renovación de atracciones.

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La empresa atribuyó estos resultados a inversiones constantes, campañas de marketing dirigidas y una experiencia diferencial para el público.

Pese a la incertidumbre macroeconómica y la baja del turismo internacional hacia Estados Unidos, la división de experiencias de Disney marcó un récord con ingresos de casi USD 10.000 millones en el trimestre.

Disney informó en el tercer trimestre fiscal de 2026 un aumento del 3% en la asistencia y del 4% en el gasto por visitante en sus parques domésticos (REUTERS/Octavio Jones/File Photo)

Además, los ingresos operativos superaron los USD 3.000 millones, un alza del 20% frente al año anterior. Según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, el país fue el único gran destino global con caída de visitantes extranjeros.

Universal Orlando y SeaWorld mostraron caídas en la asistencia

Mientras Disney consolidó su liderazgo, Universal Orlando informó una disminución en la asistencia en junio. Comcast, la empresa matriz, atribuyó el descenso al aumento del precio del combustible y a una menor confianza del consumidor.

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Michael Cavanagh, codirector ejecutivo, aseguró que la caída sería transitoria y expresó confianza en recuperar el flujo de visitantes cuando mejoren las condiciones económicas.

El contraste se acentuó frente a otros operadores del sector. United Parks & Resorts, matriz de SeaWorld Orlando, reportó una baja del 2,9% en la asistencia trimestral y una leve disminución de los ingresos.

Además, la recaudación de impuestos turísticos en el condado de Orange cayó en junio, con lo que se cortó una racha de 14 meses de crecimiento continuo.

La división de experiencias de Disney alcanzó ingresos de casi USD 10.000 millones y superó los USD 3.000 millones en ingresos operativos (REUTERS/Octavio Jones/File Photo)

En el caso de Universal, la apertura de Epic Universe, su nuevo parque de varios miles de millones de dólares, logró una respuesta positiva del público, aunque el resto de la división experimentó una caída del 5% en la ganancia trimestral.

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Estrategias de Disney: promociones, nuevas atracciones y expansión de cruceros

El crecimiento de Disney se apoyó en acciones específicas. Durante el verano, la empresa desplegó promociones como Cool Kids Summer, con descuentos en entradas y hoteles, fiestas temáticas y beneficios adicionales para huéspedes de sus hoteles, como acceso gratuito a parques acuáticos.

La compañía subrayó que estas ofertas no debían interpretarse como una señal de debilidad, sino como tácticas regulares para estimular segmentos concretos del mercado y generar valor incremental.

El regreso de atracciones como Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin, Big Thunder Mountain Railroad y la reapertura de la montaña rusa Rock ‘n’ Roller Coaster con temática de los Muppets fortaleció el atractivo de los parques.

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Según Gavin Doyle, fundador de MickeyVisit.com, Disney activó a su base de seguidores y creó urgencia para visitar los parques con una combinación de marketing y novedades.

La expansión se extendió también al negocio de cruceros. Con la incorporación de los barcos Disney Destiny y Disney Adventure, la capacidad de camarotes aumentó un 50%, lo que impulsó un crecimiento del 17% en los ingresos por resorts y vacaciones, que alcanzaron USD 2.770 millones en el período.

Universal Orlando reportó una caída en la asistencia en junio y Comcast la vinculó al precio del combustible y a la menor confianza del consumidor (REUTERS/Octavio Jones/File Photo)

Nuevas inversiones y perspectivas para los próximos meses

Disney anunció nuevas áreas temáticas para sus parques en Florida. En Magic Kingdom, se construirán zonas dedicadas a villanos y al universo de Cars.

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En Disney’s Hollywood Studios, avanza una ampliación sobre Monsters, Inc., mientras que en Animal Kingdom, la transformación de DinoLand USA dará paso a Tropical Americas, con atracciones inspiradas en Encanto e Indiana Jones.

El director ejecutivo de Disney Parks, Experiences and Products, Josh D’Amaro, afirmó ante inversores que la empresa estaba rindiendo “significativamente mejor que nuestra competencia” y destacó que estos logros se obtuvieron en un contexto de fuerte incertidumbre económica.

Hugh Johnston, director financiero, subrayó que el crecimiento fue impulsado casi exclusivamente por “acciones orgánicas, inversiones y ejecución de marketing”.