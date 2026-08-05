Trump aseguró que prefiere una solución negociada con Irán antes que retomar los ataques: “No quiero matar gente”

Trump aseguró que prefiere una solución negociada con Irán antes que recurrir a la fuerza: “No quiero matar gente” (REUTERS/Evelyn Hockstein)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que su prioridad sobre Irán es alcanzar un acuerdo diplomático antes que recurrir a una nueva acción militar. Durante un acto político en Las Vegas, el mandatario aseguró que existen conversaciones entre Washington y Teherán y manifestó que su gobierno mantiene abierta la puerta a una solución negociada, aunque advirtió que Estados Unidos está preparado para actuar si esas gestiones fracasan.

En su discurso, Trump insistió en que la vía diplomática sigue siendo la opción que prefiere su administración para resolver las tensiones con la República Islámica. “Prefiero llegar a un acuerdo con Irán porque no quiero matar gente. No quiero matar gente, pero en algún momento tendremos que hacerlo”, afirmó al dirigirse a sus seguidores.

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El mandatario volvió además sobre una declaración realizada durante el fin de semana, cuando aseguró que había suspendido una operación militar de gran escala tras recibir una señal de Teherán para abrir conversaciones.

“Estábamos completamente preparados para el mayor ataque desde la Segunda Guerra Mundial, y ellos me llamaron y me dijeron: ‘Por favor, no lo hagan, hablemos’. Después lo niegan y dicen: ‘Nunca dijimos eso’”, declaró Trump al relatar su versión de los acontecimientos.

Según el presidente estadounidense, los contactos entre ambos gobiernos continúan pese a las profundas diferencias existentes. “Irán nos respeta. Nos respeta. Estamos hablando. Veremos qué sucede”, sostuvo.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un acto en el Red Rock Casino Resort Spa de Las Vegas, Nevada (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Las declaraciones llegan en un momento de elevada tensión entre Washington y Teherán, luego de varias semanas marcadas por enfrentamientos, amenazas y esfuerzos diplomáticos para intentar contener una nueva escalada. Aunque Trump volvió a expresar su disposición a negociar, reiteró que Estados Unidos mantiene una posición firme respecto al programa nuclear iraní y considera que Teherán no puede desarrollar un arma atómica.

Irán analiza los mensajes enviados por Washington

Las declaraciones de Trump coincidieron con nuevos pronunciamientos del régimen iraní sobre la posibilidad de reactivar las negociaciones bilaterales.

El viceministro iraní de Exteriores, Kazem Gharibabadi, confirmó que Teherán recibió mensajes de Estados Unidos en los que Washington expresa su disposición a volver a cumplir los compromisos asumidos en el memorando de entendimiento firmado en junio. Sin embargo, aclaró que los ayatollahs todavía no han decidido si retomarán formalmente el diálogo.

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El funcionario explicó que continúan evaluando esas comunicaciones para determinar si existen garantías suficientes de que un eventual proceso de negociación no volverá a interrumpirse pocas semanas después.

Según Gharibabadi, el cumplimiento de los compromisos estadounidenses constituye un requisito indispensable, aunque no el único, para avanzar hacia una nueva etapa de conversaciones.

El viceministro iraní de Exteriores, Kazem Gharibabadi, confirmó que Teherán recibió mensajes de Estados Unidos en los que Washington expresa su disposición a volver a cumplir los compromisos asumidos en el memorando de entendimiento firmado en junio (EFE/ Jordi Kuhs/Archivo)

El diplomático también rechazó que Estados Unidos participe en las negociaciones que Irán mantiene con Omán sobre el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes para el comercio internacional de petróleo.

De acuerdo con las autoridades iraníes, Teherán y Mascate se encuentran cerca de alcanzar un entendimiento para habilitar una ruta temporal de navegación que permita el tránsito de buques comerciales durante un período de entre dos y cuatro meses, mientras continúa el seguimiento de la situación regional. Esa vía utilizaría parcialmente aguas territoriales de ambos países bajo un nuevo esquema de administración.

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Estos contactos se producen después de que Irán y Estados Unidos firmaran el 17 de junio un memorando de entendimiento, con la mediación de Pakistán y Qatar, destinado a poner fin al conflicto. Sin embargo, las hostilidades se reanudaron a comienzos de julio, lo que llevó a Teherán a cerrar el estrecho de Ormuz y a Washington a reforzar nuevamente su presencia naval frente a las costas iraníes, manteniendo la incertidumbre sobre el futuro de las negociaciones.