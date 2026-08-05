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EE. UU. amplía el crédito fiscal para empleadores que otorguen licencias familiares y médicas pagas

La medida difundida por el Departamento del Tesoro y el IRS busca incentivar a más empleadores a ofrecer hasta 12 semanas de ausencias remuneradas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el IRS publicaron una guía sobre el nuevo crédito fiscal bajo la Ley de Recortes Fiscales para Familias Trabajadoras (REUTERS/Ken Cedeno).
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el IRS publicaron una guía sobre el nuevo crédito fiscal bajo la Ley de Recortes Fiscales para Familias Trabajadoras (REUTERS/Ken Cedeno).
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La administración de Donald Trump amplió de forma permanente el crédito fiscal para empresas que otorguen licencias familiares y médicas pagas, con el objetivo de incentivar a más empleadores, en especial a los pequeños, a ofrecer este beneficio a sus trabajadores.

La medida fue presentada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Servicio de Impuestos Internos (IRS), que difundieron una guía para explicar cómo funcionará el esquema bajo la Ley de Recortes Fiscales para Familias Trabajadoras.

El cambio apunta a facilitar el acceso a licencias pagas para trabajadores que deban recuperarse de una enfermedad grave, atender a un familiar en esa situación o atravesar el nacimiento de un hijo.

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Qué cambia con el nuevo crédito fiscal

De acuerdo con el comunicado oficial, el nuevo esquema amplía las condiciones para que los empleadores puedan reclamar un crédito fiscal.

Anteriormente, la legislación vigente permitía a los empleadores solicitar un crédito fiscal si ofrecían al menos dos semanas de licencia familiar y médica a sus empleados, siempre que la compensación fuera, como mínimo, del 50% del salario habitual, indicó Reuters.

Este beneficio estaba disponible únicamente si los empleadores mantenían el pago del salario durante la ausencia del empleado.

Con la modificación actual, el período de licencia cubierto por el crédito fiscal se amplió significativamente: ahora los empleadores pueden recuperar entre el 12,5% y el 25% de los salarios pagados durante una licencia de hasta 12 semanas por año fiscal para cada empleado que cumpla los requisitos establecidos por la ley.

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El beneficio alcanzará también a trabajadores con seis meses de antigüedad y a empleados de tiempo parcial que cumplan habitualmente 20 horas semanales o más.

El crédito fiscal alcanzará a trabajadores con seis meses de antigüedad y a empleados de tiempo parcial que cumplan al menos 20 horas semanales (REUTERS/Ken Cedeno).
El crédito fiscal alcanzará a trabajadores con seis meses de antigüedad y a empleados de tiempo parcial que cumplan al menos 20 horas semanales (REUTERS/Ken Cedeno).

Los empleados podrán usar estas licencias para atravesar una condición de salud seria propia o para cuidar a ciertos familiares con problemas médicos.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que “los estadounidenses que trabajan arduamente no deberían tener que elegir entre cuidar a un ser querido y ganar un salario”.

El funcionario agregó que la reforma ofrece a las empresas más incentivos para cubrir licencias y las directrices “brindan a los empleadores la claridad necesaria para solicitar el crédito ampliado, lo que beneficia a los trabajadores, las familias y las empresas estadounidenses”.

Por su parte, Frank J. Bisignano, director ejecutivo del IRS, explicó: “Los cambios introducidos por la Ley de Recortes Fiscales para Familias Trabajadoras permitirán que más empleadores sean elegibles para el crédito y les brindarán más opciones para ofrecer este beneficio a sus empleados”.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, sostuvo que la reforma amplía los incentivos para que las empresas cubran licencias (REUTERS/Jonathan Ernst).
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, sostuvo que la reforma amplía los incentivos para que las empresas cubran licencias (REUTERS/Jonathan Ernst).

Qué gastos podrán computar las empresas

Otra modificación relevante es que las empresas no solo podrán reclamar el beneficio por los salarios abonados durante la licencia. A partir de ahora, también podrán hacerlo por primas de seguros contratadas para cubrir licencias familiares y médicas pagas, una alternativa que amplía las herramientas disponibles para sostener este tipo de cobertura.

Esto implica que una empresa podrá optar entre pedir el beneficio por el salario que abona de forma directa durante la licencia o por el costo de la póliza de seguro que respalda ese pago, aunque no podrá usar ambos métodos sobre un mismo caso.

Asimismo, la guía oficial establece que las licencias concedidas por exigencias estatales o locales podrán contarse para determinar si una empresa reúne las condiciones necesarias para acceder al crédito federal. Ese tiempo, de todos modos, no podrá incluirse en el cálculo del monto a reclamar.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que se implementarán nuevas regulaciones para expandir la ejecución de la ley. Mientras tanto, las empresas emplearán la guía actual como referencia para ajustar la utilización del crédito ampliado, previsto para 2026.

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