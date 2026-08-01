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Delta Air Lines cancela de forma permanente tres rutas directas desde el aeropuerto JFK a destinos clave de Estados Unidos

La compañía aérea reorganiza su red y elimina conexiones a ciudades importantes desde uno de los principales puntos de partida del país

Delta Air Lines canceló de forma permanente los vuelos directos desde el aeropuerto JFK hacia Houston, Memphis y San Luis (EFE/ Erik S. Lesser)
Delta Air Lines canceló de forma permanente los vuelos directos desde el aeropuerto JFK hacia Houston, Memphis y San Luis (EFE/ Erik S. Lesser)
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Delta Air Lines canceló de manera permanente los vuelos directos desde elaeropuerto JFK hacia Houston, Memphis y San Luis.

La medida impactó en pasajeros con reservas desde esa terminal de Nueva York, que deberán revisar su itinerario porque, en muchos casos, el nuevo punto de partida pasó a ser LaGuardia.

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La aerolínea ya había suspendido esas rutas durante el verano y confirmó que no volverán a operar como servicios sin escalas desde JFK.

La compañía explicó la decisión en un comunicado de Delta Air Lines, donde indicó que la medida se tomó tras una evaluación rutinaria de su red de rutas.

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Ese proceso derivó en la cancelación definitiva de los tres trayectos nacionales como vuelos directos con origen en el aeropuerto John F. Kennedy, una modificación que obliga a los viajeros a reacomodar conexiones y traslados dentro del área metropolitana de Nueva York.

La suspensión inicial comenzó el 7 de junio, cuando Delta interrumpió tres rutas nacionales para gestionar el aumento de los gastos operativos y del precio del combustible, con la idea de reanudarlas en septiembre. Tras esa revisión interna, la aerolínea resolvió dejar sin efecto el regreso de los servicios sin escalas desde JFK hacia esos destinos.

Las rutas eliminadas desde JFK eran hacia el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston (IAH), el Aeropuerto Internacional de Memphis (MEM) y el Aeropuerto Internacional Lambert de San Luis (STL).

Según lo informado por medios como Time Out New York, medio local, y The Points Guy, medio especializado en viajes, Delta confirmó que las rutas no volverán a ofrecerse como opciones directas desde John F. Kennedy, aunque los destinos seguirán dentro de su red desde otro aeropuerto neoyorquino.

Las rutas que se cancelaron y el cambio hacia LaGuardia

Los destinos Houston, Memphis y San Luis seguirán dentro de la red de Delta desde Nueva York, aunque con salida desde LaGuardia (REUTERS/Jeenah Moon/File Photo)
Los destinos Houston, Memphis y San Luis seguirán dentro de la red de Delta desde Nueva York, aunque con salida desde LaGuardia (REUTERS/Jeenah Moon/File Photo)

Delta mantendrá vuelos sin escalas a Houston, Memphis y San Luis desde LaGuardia (LGA). La modificación no elimina la oferta de la aerolínea hacia esas ciudades desde el área de Nueva York, pero sí altera el punto de salida para quienes tenían planificado viajar desde JFK, con cambios en el traslado previo al vuelo.

En términos operativos, el cambio implicó que los pasajeros que buscaban un itinerario directo desde John F. Kennedy hacia IAH, MEM o STL deberán considerar el traslado hasta LaGuardia.

Para algunos viajeros, el ajuste puede significar una reprogramación simple; para otros, puede afectar tiempos de llegada al aeropuerto, coordinación de transporte terrestre o plan del viaje.

La aerolínea había presentado la suspensión de junio como una interrupción temporaria, pero la decisión de hacerla permanente consolidó el traslado de esas rutas a LaGuardia. De acuerdo con lo publicado por Time Out New York, el anuncio formalizó una situación que muchos pasajeros ya podían haber detectado al revisar disponibilidad: el servicio se detuvo el 7 de junio y el regreso previsto para septiembre no se concretará.

Qué deben hacer los pasajeros con reservas desde JFK

Los pasajeros con reservas desde JFK deben revisar si hubo cambios de aeropuerto, horarios o condiciones del itinerario (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)
Los pasajeros con reservas desde JFK deben revisar si hubo cambios de aeropuerto, horarios o condiciones del itinerario (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Según Delta, sus equipos de atención al cliente contactan de forma directa a los pasajeros afectados para reprogramar vuelos vía LaGuardia, ofrecer reacomodaciones u organizar planes alternativos.

La recomendación para quienes tengan una reserva vinculada a esos trayectos es verificar el estado del vuelo y confirmar si hubo cambios de aeropuerto, horarios o condiciones del itinerario.

En caso de que el vuelo figure como cancelado desde JFK, los pasajeros pueden aceptar el cambio de aeropuerto o solicitar un reembolso completo al método de pago original. La posibilidad de optar entre reubicación y devolución es una de las claves para quienes no puedan adaptar su plan de viaje a un aeropuerto distinto o prefieran reorganizar su salida desde otra alternativa disponible.

Ese proceso puede incluir la reasignación a vuelos sin escalas desde LaGuardia o el armado de planes alternativos dentro de la red de la aerolínea, según cada itinerario.

El argumento de la aerolínea y cómo se comunicó la decisión

Delta Air Lines informó que contacta a los pasajeros afectados para reprogramar vuelos vía LaGuardia u ofrecer planes alternativos (AP Foto/David Zalubowski, archivo)
Delta Air Lines informó que contacta a los pasajeros afectados para reprogramar vuelos vía LaGuardia u ofrecer planes alternativos (AP Foto/David Zalubowski, archivo)

En su comunicado de Delta Air Lines, la empresa sostuvo que la cancelación definitiva de estas rutas respondió a una evaluación rutinaria de la red. La suspensión inicial había estado vinculada, según lo informado en el mismo mensaje, al aumento de los costos operativos y del combustible, variables que en junio ya habían motivado la interrupción de los vuelos.

La confirmación de que las rutas no volverán a operar como servicios sin escalas desde JFK también fue recogida por medios locales y especializados.

Time Out New York informó que Delta “puso fin” a esos enlaces desde John F. Kennedy y que los pasajeros deberán “cambiar de aeropuerto” para volar con la aerolínea a esos destinos. En la misma línea, The Points Guy señaló que la compañía confirmó el fin de esas rutas desde JFK, mientras mantiene vuelos directos a las mismas ciudades desde LaGuardia.

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