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Candidato demócrata al Congreso en Hawái fue noqueado y arrestado tras amenazar con un cuchillo durante una pelea en la playa

Kirill Basin, aspirante a la Cámara de Representantes, se desmayó durante un forcejeo filmado en Keawakapu Beach, en Maui, y luego compareció ante un juez por dos delitos graves vinculados a presuntas intimidaciones

El candidato demócrata al Congreso en Hawái Kirill Basin quedó inconsciente en una pelea grabada en una playa de Maui y compareció después ante la Justicia por dos cargos graves de amenazas terroristas, en un caso que incluye la acusación de haber amenazado a varias personas y de haber usado un cuchillo en el altercado (Crédito: Maile Stiller-Elliott)
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El candidato demócrata al Congreso en Hawái, Kirill Basin, quedó inconsciente en una pelea grabada en una playa de Maui y compareció después ante la Justicia por dos cargos graves de amenazas terroristas.

En un caso que, según Fox News Digital, incluye la acusación de haber amenazado a varias personas y de haber usado un cuchillo en el altercado.

En su primera audiencia judicial del martes, el juez mantuvo una fianza de USD 1 millón y le ordenó no tener contacto con Kama Homan ni con otras cuatro personas.

Si recupera la libertad, también deberá mantenerse alejado de Keawakapu Beach y de su estacionamiento; no podrá poseer armas de fuego ni municiones; tendrá que evitar drogas y alcohol; someterse a controles aleatorios; y realizar una evaluación de salud mental con el tratamiento que se recomiende.

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El video del incidente muestra a Basin acercándose a un grupo de personas en la playa y diciéndole a un hombre: “Guarda tu bolso, hermano. Guarda tu bolso”.

Dos hombres en la arena de una playa, uno de frente con tatuajes y otro de espalda. El mar con bañistas y un inflable se observa al fondo. Césped y rocas en primer plano.
Kirill Basin, candidato demócrata al Congreso en Hawái, quedó inconsciente tras una pelea grabada en una playa de Maui y luego compareció ante la Justicia (Captura: Maile Stiller-Elliott)

Poco después, mientras sonaba música de los Pixies desde un parlante cercano, les dijo: “Le dije que si quiere ir al hospital, que venga aquí”.

La tensión pareció bajar durante unos segundos cuando afirmó: “Se acabó” y estrechó la mano de otra persona. Esa pausa duró muy poco: enseguida se dirigió a otro bañista, gritó una obscenidad y retomó la discusión con integrantes del grupo.

La denuncia penal incluyó una amenaza con cuchillo a otro hombre

La acusación penal revisada por el medio sostuvo que Basin amenazó a varias personas durante la confrontación, entre ellas a Homan. Un segundo cargo grave señaló de forma específica que amenazó a Homan con un cuchillo.

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Homan declaró a Hawaii News Now, un canal local, que decidió intervenir cuando vio que Basin se volvía cada vez más agresivo.

“Pensé: tal vez debería intervenir”, dijo. “A medida que me acercaba más y más, él se estaba poniendo cada vez más irritable y violento”.

Según la grabación, el cruce subió de tono cuando Basin repitió varias veces: “¿Qué vas a hacer?” y desafió a otro hombre a pelear.

El video del incidente en Maui muestra a Kirill Basin acercándose a un grupo en la playa y lanzando amenazas antes de desafiar a otro hombre a pelear (Captura Maile Stiller-Elliott)
El video del incidente en Maui muestra a Kirill Basin acercándose a un grupo en la playa y lanzando amenazas antes de desafiar a otro hombre a pelear (Captura Maile Stiller-Elliott)

Después de que una mujer lo llamara “niño”, Basin se giró hacia ella, le exigió que repitiera lo que había dicho y la amenazó con “ponerla bajo tierra” y “en el hospital”, antes de alejarse mientras la insultaba.

Minutos después, Basin regresó hacia sus pertenencias y Homan, identificado luego como el hombre de mayor contextura, se le acercó por detrás. Basin lo empujó y ambos comenzaron a forcejear.

El golpe que lo dejó inconsciente ocurrió después de que tomó una silla

Durante el forcejeo, Basin retrocedió, tropezó con dos sillas de playa y cayó sobre la arena. Cuando logró ponerse de pie, tomó una de las sillas y la lanzó contra Homan, que la apartó y luego lo golpeó hasta dejarlo inconsciente.

Tras el golpe, Homan se acercó y le repitió varias veces que despertara. Cuando Basin recuperó el conocimiento, le dijo a alguien que iba “a la cárcel” y se alejó, aunque instantes después volvió a cargar contra Homan mientras gritaba obscenidades.

La denuncia penal sostuvo que Kirill Basin amenazó con un cuchillo a Kama Homan durante la confrontación en la playa de Hawái (Maile Stiller-Elliott)
La denuncia penal sostuvo que Kirill Basin amenazó con un cuchillo a Kama Homan durante la confrontación en la playa de Hawái (Maile Stiller-Elliott)

Homan afirmó al canal local que Basin lo empujó antes de que él respondiera. “Me puso las manos encima y, en cuanto trató de empujarme, le pegué con la izquierda y con la derecha”, dijo. “Ahí fue cuando trastabilló y cayó sobre las sillas”.

El mismo testigo dijo que tenía entrenamiento en artes marciales mixtas. También aseguró que recuperó una navaja automática de cinco pulgadas y se la entregó a la policía de Maui.

Fox News Digital informó que buscó comentarios de Basin y de su abogado, Brandon Segal. Basin tenía previsto regresar al tribunal el jueves a las 13:00 para una audiencia preliminar.

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