Candidato demócrata al Congreso en Hawái fue noqueado y arrestado tras amenazar con un cuchillo durante una pelea en la playa

El candidato demócrata al Congreso en Hawái Kirill Basin quedó inconsciente en una pelea grabada en una playa de Maui y compareció después ante la Justicia por dos cargos graves de amenazas terroristas, en un caso que incluye la acusación de haber amenazado a varias personas y de haber usado un cuchillo en el altercado (Crédito: Maile Stiller-Elliott)

Guardar

El candidato demócrata al Congreso en Hawái, Kirill Basin, quedó inconsciente en una pelea grabada en una playa de Maui y compareció después ante la Justicia por dos cargos graves de amenazas terroristas.

En un caso que, según Fox News Digital, incluye la acusación de haber amenazado a varias personas y de haber usado un cuchillo en el altercado.

En su primera audiencia judicial del martes, el juez mantuvo una fianza de USD 1 millón y le ordenó no tener contacto con Kama Homan ni con otras cuatro personas.

Si recupera la libertad, también deberá mantenerse alejado de Keawakapu Beach y de su estacionamiento; no podrá poseer armas de fuego ni municiones; tendrá que evitar drogas y alcohol; someterse a controles aleatorios; y realizar una evaluación de salud mental con el tratamiento que se recomiende.

PUBLICIDAD

El video del incidente muestra a Basin acercándose a un grupo de personas en la playa y diciéndole a un hombre: “Guarda tu bolso, hermano. Guarda tu bolso”.

Kirill Basin, candidato demócrata al Congreso en Hawái, quedó inconsciente tras una pelea grabada en una playa de Maui y luego compareció ante la Justicia (Captura: Maile Stiller-Elliott)

Poco después, mientras sonaba música de los Pixies desde un parlante cercano, les dijo: “Le dije que si quiere ir al hospital, que venga aquí”.

La tensión pareció bajar durante unos segundos cuando afirmó: “Se acabó” y estrechó la mano de otra persona. Esa pausa duró muy poco: enseguida se dirigió a otro bañista, gritó una obscenidad y retomó la discusión con integrantes del grupo.

La denuncia penal incluyó una amenaza con cuchillo a otro hombre

La acusación penal revisada por el medio sostuvo que Basin amenazó a varias personas durante la confrontación, entre ellas a Homan. Un segundo cargo grave señaló de forma específica que amenazó a Homan con un cuchillo.

PUBLICIDAD

Homan declaró a Hawaii News Now, un canal local, que decidió intervenir cuando vio que Basin se volvía cada vez más agresivo.

“Pensé: tal vez debería intervenir”, dijo. “A medida que me acercaba más y más, él se estaba poniendo cada vez más irritable y violento”.

Según la grabación, el cruce subió de tono cuando Basin repitió varias veces: “¿Qué vas a hacer?” y desafió a otro hombre a pelear.

El video del incidente en Maui muestra a Kirill Basin acercándose a un grupo en la playa y lanzando amenazas antes de desafiar a otro hombre a pelear (Captura Maile Stiller-Elliott)

Después de que una mujer lo llamara “niño”, Basin se giró hacia ella, le exigió que repitiera lo que había dicho y la amenazó con “ponerla bajo tierra” y “en el hospital”, antes de alejarse mientras la insultaba.

PUBLICIDAD

Minutos después, Basin regresó hacia sus pertenencias y Homan, identificado luego como el hombre de mayor contextura, se le acercó por detrás. Basin lo empujó y ambos comenzaron a forcejear.

El golpe que lo dejó inconsciente ocurrió después de que tomó una silla

Durante el forcejeo, Basin retrocedió, tropezó con dos sillas de playa y cayó sobre la arena. Cuando logró ponerse de pie, tomó una de las sillas y la lanzó contra Homan, que la apartó y luego lo golpeó hasta dejarlo inconsciente.

Tras el golpe, Homan se acercó y le repitió varias veces que despertara. Cuando Basin recuperó el conocimiento, le dijo a alguien que iba “a la cárcel” y se alejó, aunque instantes después volvió a cargar contra Homan mientras gritaba obscenidades.

PUBLICIDAD

La denuncia penal sostuvo que Kirill Basin amenazó con un cuchillo a Kama Homan durante la confrontación en la playa de Hawái (Maile Stiller-Elliott)

Homan afirmó al canal local que Basin lo empujó antes de que él respondiera. “Me puso las manos encima y, en cuanto trató de empujarme, le pegué con la izquierda y con la derecha”, dijo. “Ahí fue cuando trastabilló y cayó sobre las sillas”.

El mismo testigo dijo que tenía entrenamiento en artes marciales mixtas. También aseguró que recuperó una navaja automática de cinco pulgadas y se la entregó a la policía de Maui.

Fox News Digital informó que buscó comentarios de Basin y de su abogado, Brandon Segal. Basin tenía previsto regresar al tribunal el jueves a las 13:00 para una audiencia preliminar.

PUBLICIDAD