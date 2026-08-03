El líder científico de Google describió las tendencias que impulsarán el desarrollo de la inteligencia artificial

Jeff Dean sostuvo en Y Combinator que la inteligencia artificial entra en una etapa definida por la automatización, la eficiencia energética, la ingeniería de contexto y el criterio humano (Captura de video: YouTube/@ycombinator)

Guardar

El avance de la inteligencia artificial redefine la manera en que las máquinas aprenden, resuelven problemas y colaboran con las personas. Jeff Dean, científico principal de Google y referente clave en el sector tecnológico, expuso en Startup School 2026, organizado por Y Combinator, una visión sobre el futuro de la IA.

Las ideas de Dean, presentadas en diálogo con Diana Hu ante la comunidad de Y Combinator, delinean los pilares que transforman las bases del desarrollo en IA.

PUBLICIDAD

El auge de la automatización, la eficiencia energética, la ingeniería de contexto y la necesidad de criterio humano se ubican como ejes centrales para la próxima etapa de la inteligencia artificial.

La regla del 1%: cómo elegir el problema correcto

Durante la charla, el referente de inteligencia artificial de Google propuso la llamada “regla del 1%” como orientación para desarrolladores y fundadores.

La regla del 1% de Jeff Dean propone que startups y desarrolladores de inteligencia artificial busquen problemas donde los modelos generales apenas resuelven una fracción mínima de los casos (Captura de video: YouTube/@ycombinator)

Según explicó, conviene buscar áreas especializadas donde los modelos generales de IA solo logran resolver alrededor del 1% de los casos. Dean sostuvo: “Si la capacidad de los modelos se acerca al 20%, probablemente pronto mejorarán, pero cuando la tasa de éxito es mínima, hay una oportunidad real”.

PUBLICIDAD

El criterio detrás de esta regla apunta a identificar nichos que los sistemas generalistas aún no atienden, ya sea por falta de datos específicos o porque requieren una especialización que las grandes plataformas no consideran prioritaria.

Citó como ejemplo el desarrollo de AlphaFold, modelo especializado en plegamiento de proteínas, que se consolidó como una solución efectiva en un área concreta y compleja.

PUBLICIDAD

Automatización y auto-mejora: la IA que se reinventa

En su intervención, Dean anticipó que los sistemas de IA avanzan hacia la auto-mejora mediante experimentación automatizada. Detalló que “veremos una mayor automatización en los sistemas de machine learning, donde los propios sistemas experimentarán, descompondrán problemas y mejorarán su rendimiento de forma autónoma”.

El científico principal de Google afirmó que la inteligencia artificial avanza hacia la auto-mejora con sistemas de machine learning que experimentan y optimizan su rendimiento de forma autónoma (Imagen ilustrativa Infobae)

El especialista opinó que esta tendencia cobrará relevancia en áreas como la ciencia y la ingeniería, permitiendo acelerar la innovación y reducir los tiempos de desarrollo.

PUBLICIDAD

El científico señaló que los agentes automáticos ya asumen tareas complejas, como la reescritura de software en diferentes lenguajes de programación para optimizar seguridad o desempeño. En algunos casos, estos procesos se extienden durante días o semanas, gestionados íntegramente por agentes sin intervención humana directa.

Hardware eficiente: el motor invisible de la revolución

La infraestructura física de la IA es uno de los focos destacados para Dean. El experto subrayó la importancia de desarrollar hardware especializado que incremente la eficiencia energética y reduzca el tiempo de respuesta en los sistemas de inferencia.

PUBLICIDAD

Dean señaló que los agentes automáticos ya pueden reescribir software en distintos lenguajes para mejorar seguridad y desempeño sin intervención humana directa (Captura de video: YouTube/@ycombinator)

Precisó que “la diferencia de costo energético entre mover datos y calcular es de hasta mil veces”. Este desfase obliga a diseñar arquitecturas que minimicen el traslado de información y prioricen el cálculo local en chips personalizados.

La creación de los TPU (Tensor Processing Units) en Google surgió de este enfoque. El desarrollo de estos chips permitió multiplicar la capacidad de procesamiento, disminuyendo tanto el consumo energético como la latencia, elementos clave para el funcionamiento de servicios basados en IA.

PUBLICIDAD

Ingeniería de contexto: más allá del tamaño de los modelos

El avance de la inteligencia artificial ya no depende únicamente de la magnitud de los modelos o la cantidad de datos procesados. Dean sostuvo que el verdadero salto radica en la habilidad de los sistemas para utilizar herramientas, recuperar información relevante y orquestar tareas complejas mediante agentes autónomos.

Este enfoque, conocido como “ingeniería de contexto”, permite a equipos pequeños diseñar soluciones efectivas usando APIs de modelos avanzados y desarrollando sistemas propios de recuperación y manejo del contexto.

PUBLICIDAD

La ingeniería de contexto gana peso en la inteligencia artificial porque permite usar herramientas, recuperar información relevante y coordinar tareas complejas con agentes autónomos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El científico puntualizó que la integración de habilidades específicas en los agentes, como el uso de herramientas internas de desarrollo o revisiones de código, incrementa su utilidad y precisión. Estas capacidades pueden implementarse mediante la creación de “skills” que guían a los modelos en tareas especializadas, mejorando la eficacia de los agentes.

El valor del criterio y la especificación humana

A pesar del avance en automatización, remarcó que la capacidad de definir problemas relevantes y formular especificaciones claras sigue siendo una habilidad escasa y estratégica. “La clave está en tener buen gusto para decidir en qué trabajar y cómo orientar a los agentes”, indicó.

PUBLICIDAD

El científico recomendó a los desarrolladores y fundadores enfocar sus esfuerzos en problemas que les resulten apasionantes y que tengan potencial de impacto. “Pregúntate si, en caso de éxito, el mundo será un lugar mejor por lo que construiste”, resumió durante la charla.