Chile y Honduras restauraron su presencia diplomática en Israel por primera vez desde los atentados del 7 de octubre de 2023. (REUTERS/ARCHIVO)

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El presidente de Israel, Isaac Herzog, recibió este lunes en Jerusalén las cartas credenciales de seis nuevos embajadores ante el país, incluyendo a los representantes de Chile y Honduras, quienes restauran su presencia diplomática en Israel por primera vez desde los atentados del 7 de octubre de 2023. El acto tuvo lugar en la residencia presidencial y participaron también los nuevos embajadores de Alemania, Nigeria, Georgia y Sri Lanka.

Durante la ceremonia, Herzog recordó que el presidente chileno, José Antonio Kast, le había comunicado en mayo su intención de volver a nombrar un embajador en Israel, calificando este anuncio como “un hito” en las relaciones bilaterales. En el caso de Honduras, Herzog mencionó una conversación reciente con el presidente hondureño, Nasry Asfura, quien también le manifestó la decisión de reactivar la representación diplomática.

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Varios países latinoamericanos, entre ellos Chile, retiraron o limitaron su presencia diplomática en Israel tras el inicio de la ofensiva militar israelí en Gaza, lanzada en respuesta al ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023. Ahora, tanto Chile como Honduras retoman formalmente sus relaciones diplomáticas mediante el envío de sus nuevos embajadores.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, sostuvo un encuentro con el presidente de Israel, Isaac Herzog, durante una reunión bilateral en San José de Costa Rica. (EFE/ARCHIVO)

El retorno de los embajadores de Chile y Honduras a Israel marca el restablecimiento de la representación diplomática tras meses de distanciamiento motivados por el conflicto en Gaza. La medida fue confirmada por los propios mandatarios de ambos países en conversaciones recientes con Herzog y es vista en Israel como un avance significativo en la normalización de los vínculos diplomáticos.

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Aprovechando el acto, Herzog valoró los avances realizados por el Consejo de Paz para Gaza, un organismo internacional impulsado por Estados Unidos para supervisar la reconstrucción y gobernanza del enclave palestino tras la guerra. Según un comunicado de la presidencia israelí, Herzog destacó que “es un paso muy positivo, con la clara salvedad y el compromiso de que Hamás debe ser desarmado por completo”.

El jefe de Estado subrayó que el plan de 20 puntos promovido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y adoptado por el Consejo de Seguridad de la ONU, establece la base para una nueva etapa, con la instauración de “un gobierno de tecnócratas” en Gaza. Herzog señaló el papel fundamental del director ejecutivo del Consejo de Paz, Nikolay Mladenov, y manifestó su esperanza de que se pueda reanudar el diálogo con los palestinos “en todos los frentes”.

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