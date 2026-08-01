Una histórica “cúpula de calor” azota el oeste de Estados Unidos a niveles récord: 50 millones de personas bajo alerta

Una cúpula de calor eleva las temperaturas en el suroeste de Estados Unidos y mantiene a casi 50 millones de personas bajo alerta por calor (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una cúpula de calor que podría batir récords de intensidad en el suroeste de Estados Unidos empuja las temperaturas por encima de lo normal, con casi 50 millones de personas bajo alerta por calor. El Servicio Meteorológico Nacional advierte que el fenómeno no cederá este fin de semana.

Un mapa de los Estados Unidos indica la probabilidad de temperaturas promedio superiores a lo normal para la mayor parte del país entre el 6 y el 10 de agosto de 2026 (Mapbox)

Una segunda oleada de calor extremo está prevista para el 6 de agosto, lo que convierte esta semana en el inicio de un periodo prolongado de temperaturas para el año.

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El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) prevé que al menos 12 estados registren decenas de máximas históricas entre el viernes y el martes. Las temperaturas subirán entre 10 y casi 20 grados por encima de lo normal, incluso para el pico del verano.

Un mapa de Estados Unidos señala el pronóstico de temperaturas medias superiores a lo normal en gran parte del país, con probabilidades de hasta el 60% para el 8 al 14 de agosto de 2026 (Mapbox)

Una cúpula de calor sin precedentes en el oeste

El fenómeno detrás de esta ola de calor tiene nombre: heat dome, o cúpula de calor. Se trata de un sistema de alta presión que actúa como una tapa sobre una olla, atrapa el aire caliente cerca de la superficie e impide que se disipe.

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La que afecta al oeste esta semana es intensa. Según CNN Weather, la sección meteorológica de CNN, se eleva más alto en la atmósfera de lo habitual, lo que le permite atrapar todavía más aire caliente debajo y elevar el techo de las temperaturas extremas en la superficie.

Un mapa de Estados Unidos muestra los niveles de riesgo por calor en diferentes regiones para el día domingo (Mapbox)

El resultado es una ola de calor que, según el NWS, podría batir récords de intensidad en partes del sur de California y Arizona.

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Zonas más afectadas y récords previstos

El epicentro del calor extremo se concentra en el suroeste, las Montañas Rocosas y las Grandes Llanuras del norte.

El NWS pronostica estas cifras para el fin de semana:

Valle de la Muerte, California: hasta 52°C (126°F), la temperatura más alta de esta ola.

Las Vegas y Phoenix: por encima de los 43°C (110°F).

Palm Springs, California: podría alcanzar los 49°C (120°F) el sábado.

Billings, Montana: 41°C (106°F), lo que rompería su récord de agosto.

Salt Lake City: 40°C (104°F), cerca de su récord histórico mensual.

Para el 4 de agosto, aproximadamente el 10% del territorio continental del país registrará el día más caluroso del año hasta la fecha, de acuerdo con el NWS.

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El calor no se limita al fin de semana. La cúpula tiene previsto instalarse por un largo periodo, con una segunda oleada de temperaturas extremas pronosticada a partir del 6 de agosto en gran parte del oeste.

Riesgos para la salud y advertencias oficiales

De las casi 50 millones de personas bajo alerta, 12 millones enfrentan riesgo nivel 4 sobre 4 y otros 20 millones están en nivel 3 sobre 4, según el NWS. El organismo advierte que a estas intensidades el calor afecta a cualquier persona sin acceso a refrigeración, no solo a grupos vulnerables.

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El calor es el tipo de clima extremo más letal en Estados Unidos: mata más personas al año que los tornados, los huracanes y los rayos combinados, según el NWS. El condado de Maricopa ya registra 40 muertes confirmadas relacionadas con el calor en lo que va del año.

Las temperaturas mínimas nocturnas se mantendrán casi 10 grados por encima de lo normal, sin darle al cuerpo tiempo para recuperarse antes de que el calor vuelva a subir. Quienes busquen alivio en las playas del sur de California deberán tener precaución: el huracán Genevieve generará olas grandes y corrientes de resaca, un riesgo que la semana pasada derivó en casi 2.000 rescates en el mar por parte del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles.

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Consejos y recomendaciones oficiales para enfrentar el calor

Hidratarse constantemente , incluso sin sentir sed, y evitar las bebidas alcohólicas o con cafeína.

Permanecer en lugares frescos durante las horas de mayor calor, entre las 10h y las 16h; los centros comerciales, bibliotecas y centros de enfriamiento públicos son opciones accesibles.

Evitar actividades físicas extenuantes al aire libre durante el mediodía y la tarde.

Revisar a vecinos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas , que son los más expuestos al golpe de calor.

Nunca dejar a personas ni mascotas dentro de vehículos estacionados , donde las temperaturas pueden superar los 60°C en minutos.

Conocer los síntomas del golpe de calor: piel caliente y seca, confusión, pulso acelerado y pérdida del conocimiento. Ante cualquier signo, llamar al 911 de inmediato.

Impacto ambiental: sequía, incendios y agua

El invierno pasado dejó una cobertura de nieve por debajo de la media en la cuenca del río Colorado y en las zonas de mayor altitud de California. El calor resecará aún más el suelo y elevará el peligro de incendios forestales a niveles extremos este fin de semana, según AccuWeather.

El lago Mead y el lago Powell, pilares del suministro de agua para unos 40 millones de personas, se encuentran en mínimos históricos. El lago Powell está al 23% de su capacidad y podría alcanzar el nivel de “dead pool” —el punto en que el agua deja de fluir aguas abajo desde la presa— tan pronto como en la primavera de 2027, según un informe del Bureau of Reclamation de julio. La ola de calor acelerará la evaporación y el descenso de ambos embalses.

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Por qué ocurren estas olas de calor

Esta es la última de una serie de olas de calor que han afectado de forma simultánea a Estados Unidos y Europa este verano. Los estudios citados por CNN Weather indican que el cambio climático aumenta la probabilidad de que ocurran eventos como este, además de hacerlos más intensos y prolongados.

Las cúpulas de calor fuertes y de desplazamiento lento también podrían volverse más frecuentes a medida que el planeta se calienta, aunque los investigadores advierten que este es un campo de estudio activo.

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