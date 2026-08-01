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Condenaron al fanático de Dexter: descuartizó a dos compañeros de residencia y ahorcó a un preso porque le molestaban sus ronquidos

James Desborough fue condenado a cadena perpetua por los crímenes cometidos en un refugio de Cornwall, mientras la policía investiga otras muertes sospechosas en el mismo lugar

Retrato de un hombre de mediana edad con cabello rapado, barba oscura y camiseta gris, mirando al frente. Fondo liso de color claro
James Desborough fue condenado a cadena perpetua en el Reino Unido por asesinar y desmembrar a Daniel Coleman y Claudio Aquilino en Cornwall (Policía de Devon y Cornualles)
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James Desborough, de 40 años, fue condenado a cadena perpetua por el Tribunal de la Corona de Winchester, en el Reino Unido, por el asesinato y desmembramiento de Daniel Coleman, de 43 años, y Claudio Aquilino, de 57, compañeros de residencia en el Sandy Lodge Hotel, un refugio para personas sin hogar en Newquay, Cornwall.

La condena se suma a otra pena idéntica por matar a su compañero de celda mientras aguardaba el juicio, y la justicia británica investiga ahora cuatro muertes adicionales ocurridas en el mismo albergue. Según informó The Sun, ambos murieron entre abril y julio del año pasado.

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Tras asesinar a sus víctimas, Desborough desmembró los cuerpos y trasladó los restos a un bosque en Cornwall, condado ubicado en el extremo suroeste de Inglaterra, donde intentó quemarlos y enterrarlos cerca de una cabaña que usaba como refugio.

Claudio Aquilino, de 57 años, fue la segunda víctima del condenado en el albergue de Cornwall (Créditos: Policía de Devon y Cornualles)
Claudio Aquilino, de 57 años, fue la segunda víctima del condenado en el albergue de Cornwall (Créditos: Policía de Devon y Cornualles)

Los investigadores hallaron los restos de Coleman —torso, piernas y pies— en una fosa poco profunda, junto a un hacha con su ADN colgada de un árbol cercano. A solo 18 metros, encontraron la tumba de Aquilino; en un arroyo próximo recuperaron 1.900 fragmentos de hueso calcinado, un trozo de tejido y dos fragmentos de escápula sin quemar, todos pertenecientes a esa víctima.

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De acuerdo con The Sun, el fiscal Ahmed Hossain KC informó al tribunal que Desborough era seguidor de la serie de televisión Dexter, cuyo protagonista es un asesino en serie que desmembra a sus víctimas.

Los mensajes y notas incorporados a la causa

Los mensajes enviados por Desborough durante el período de los crímenes revelaron su estado de ánimo. El 30 de mayo de 2025 —fecha en que Aquilino fue reportado como desaparecido— le escribió a un amigo que se sentía “absolutamente sediento de sangre, hostil, furioso, echando espuma por la boca”, según las actuaciones judiciales.

Primer plano de un hombre caucásico con camisa de rayas, corbata clara, saco oscuro y un tatuaje en el cuello
Daniel Coleman, de 43 años, fue asesinado y desmembrado por James Desborough (Policía de Devon y Cornualles)

Una semana antes había amenazado e insultado a Coleman, con quien tenía una disputa por su relación con Hannah Cresswell, con quien Desborough había mantenido una relación amorosa.

La policía también incautó en la cabaña un volumen considerable de notas manuscritas. Una de ellas rezaba: “Sé que soy un asesino, listo para matar y ejecutar a cualquier depredador”. Otra incluía planes de viaje con menciones a una “bolsa de viaje forrada”, “cuerpos enterrados”, "nuevo disfraz“, ”teléfono desechable nuevo" y “casa de seguridad”, lo que sugería la intención de huir del Reino Unido.

El crimen en prisión y las otras muertes bajo investigación

La condena a perpetuidad por el asesinato de sus compañeros de residencia se sumó a la que Desborough ya cumplía. Según detalló The Sun, mientras aguardaba el juicio en la Prisión de Exeter, estranguló a su compañero de celda, Steven Kempster, porque los ronquidos de este le molestaban. Por ese crimen ya le había sido impuesta una primera cadena perpetua.

Pasillo de prisión oscuro con celdas, cinta amarilla de "ESCENA DEL CRIMEN" al frente, manchas de sangre, silla volcada y bandejas en el suelo. Figuras borrosas al fondo.
La justicia británica también condenó a James Desborough por estrangular en la prisión de Exeter a su compañero de celda Steven Kempster (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fiscalía y la policía de Cornwall también anunciaron que investigan cuatro muertes ocurridas en el Sandy Lodge Hotel entre diciembre de 2024 y abril de 2025, durante el período en que Desborough residía allí.

Las víctimas son dos mujeres y dos hombres de entre 40 y 60 años. Hasta la apertura de esta investigación, The Sun señaló que esas muertes habían sido tratadas como no sospechosas.

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