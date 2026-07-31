EE. UU. activa una orden de emergencia eléctrica en 17 estados por calor extremo y crece el riesgo de apagones masivos

Estados Unidos emitió una orden de emergencia eléctrica para 17 estados por la ola de calor, la alta demanda energética y el riesgo de apagones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La administración federal de Estados Unidos emitió una orden de emergencia eléctrica para 17 estados del centro y sur tras una ola de calor que disparó la demanda energética y elevó el riesgo de apagones rotativos. La medida, anunciada el 26 de julio, afecta a cerca de 20 millones de personas y estará vigente hasta el 3 de agosto, según información confirmada por el Departamento de Energía (DOE) y la empresa operadora de red Southwest Power Pool (SPP).

En su comunicado oficial, el Departamento de Energía detalló que la orden permite a la Southwest Power Pool activar recursos de generación adicionales y modificar la operación de la red regional para evitar la interrupción del suministro eléctrico. Según la agencia federal, la capacidad de respaldo disponible supera los 35 gigavatios, lo que permitirá enfrentar picos de consumo. El secretario de Energía, Chris Wright, aseguró que el gobierno está utilizando “todas las herramientas disponibles para garantizar el acceso a energía confiable y asequible” en las zonas afectadas.

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La decisión se produce después de varios días con temperaturas superiores a los 40 ℃ (104 ℉) en buena parte del centro-sur estadounidense, lo que llevó a los sistemas eléctricos al límite. Según reportó Reuters, la SPP emitió un aviso de emergencia tras registrar reservas energéticas mínimas y una reducción en la capacidad de importar electricidad de otras regiones. Las autoridades han solicitado a la población y la industria limitar el consumo durante las horas de mayor demanda para estabilizar la red.

¿Qué dice la orden de emergencia eléctrica emitida por el gobierno de EE. UU.?

La orden federal, emitida el 26 de julio por el Departamento de Energía, autoriza a la Southwest Power Pool a poner en funcionamiento unidades generadoras de respaldo y utilizar recursos energéticos habitualmente inactivos. Según el DOE, esta acción busca minimizar el riesgo de cortes de energía generalizados y se considera un “último recurso” antes de declarar el nivel de alerta máxima, lo que implicaría apagones programados o en curso.

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La medida responde a la solicitud presentada por la SPP, que advirtió sobre la posibilidad de situaciones críticas si persistían las temperaturas elevadas y la baja producción de energía renovable en ciertos horarios. El aviso de “operaciones conservadoras” establecido por la SPP permanecerá vigente hasta el 1 de agosto, y se mantendrá un monitoreo reforzado del sistema eléctrico.

El Departamento de Energía autorizó a la Southwest Power Pool a activar generación de respaldo y recursos inactivos para sostener el suministro eléctrico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los estados afectados y cuál es el alcance de la emergencia?

La emergencia declarada abarca los siguientes estados: Arizona, Arkansas, Colorado, Iowa, Kansas, Louisiana, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, New Mexico, North Dakota, Oklahoma, South Dakota, Texas, Utah y Wyoming, según el Departamento de Energía y la SPP. Esta zona comprende desde las Grandes Llanuras hasta el sur y suroeste del país, áreas con alta concentración de industrias estratégicas, agricultura, infraestructura digital y servicios críticos.

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La SPP atiende a una población de aproximadamente 20 millones de personas y administra la distribución de electricidad en una superficie que abarca miles de kilómetros cuadrados. La región se caracteriza por la interdependencia de sistemas eléctricos y la variabilidad en la generación renovable, lo que la hace vulnerable a eventos climáticos extremos, de acuerdo con la cobertura de Reuters y Newsweek.

¿Por qué se incrementó el riesgo de apagones en esta región?

El aumento del riesgo de apagones se explica por una combinación de factores climáticos, técnicos y estructurales. Según el Departamento de Energía, la ola de calor extremo elevó la demanda de electricidad a niveles récord, presionando tanto a las centrales térmicas como a las fuentes renovables. La Southwest Power Pool indicó que la menor producción eólica y solar en momentos clave del día, junto a la imposibilidad de importar energía desde otras redes, redujo los márgenes de reserva y obligó a activar protocolos de emergencia.

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Expertos citados por Reuters y Cleveland.com advierten que las altas temperaturas pueden afectar el rendimiento de los equipos y provocar fallos en el sistema, mientras la demanda de aire acondicionado y refrigeración industrial se incrementa drásticamente. La situación llevó a las autoridades a solicitar la reducción voluntaria del consumo eléctrico en los sectores residencial, comercial e industrial.

La emergencia eléctrica afecta a cerca de 20 millones de personas y estará vigente hasta el 3 de agosto, según el DOE y la SPP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los sectores más vulnerables ante un apagón masivo?

De acuerdo con el Departamento de Energía y la SPP, los sectores más expuestos a los efectos de un corte energético prolongado son:

Centros de datos y tecnología de inteligencia artificial : Requieren suministro eléctrico constante y sistemas de respaldo robustos. Estados como Texas, Arizona y Utah concentran parte de la infraestructura digital más relevante, según Newsweek .

Industria agroalimentaria : La electricidad es esencial para sistemas de riego, almacenamiento, procesamiento y distribución de alimentos. Un corte puede provocar pérdidas económicas y afectar la seguridad alimentaria, de acuerdo con informes del Departamento de Agricultura .

Salud : Hospitales y clínicas dependen de generadores de emergencia, pero un apagón extenso comprometería áreas críticas y servicios logísticos, según la Asociación Americana de Hospitales .

Telecomunicaciones : Las redes de telefonía móvil, internet y centros de datos necesitan energía continua para mantener la conectividad, según la Comisión Federal de Comunicaciones .

Transporte y logística: Aeropuertos, redes ferroviarias y terminales de carga requieren electricidad para operar y gestionar cadenas de suministro de manera eficiente.

¿Cuánto cuestan los apagones eléctricos en Estados Unidos?

Los apagones eléctricos representan una carga económica considerable. Según estimaciones del Departamento de Energía, las interrupciones en el suministro provocan pérdidas anuales de 62.000 millones de dólares (ajustadas a valores actuales). El Oak Ridge National Laboratory calculó que entre 2018 y 2024 el impacto ascendió a 67.000 millones de dólares al año en promedio, con picos de hasta 121.000 millones en 2024 debido a eventos de interrupción de gran escala.

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Durante el apagón de Texas en 2021, la organización American Experiment estimó daños económicos de entre 80.000 y 130.000 millones de dólares, cifras citadas por Newsweek y confirmadas por fuentes oficiales. Estos valores incluyen pérdidas en la producción industrial, interrupciones en cadenas de suministro, daños en infraestructuras y costos asociados a la reanudación de operaciones.

Las autoridades pidieron a hogares, comercios e industrias reducir el consumo eléctrico en horas pico mientras monitorean una posible extensión de la emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué acciones implementan las autoridades y operadores eléctricos?

Las medidas adoptadas incluyen:

Activación de plantas generadoras de respaldo para incrementar la oferta disponible ante picos de consumo.

Optimización del flujo de electricidad entre regiones mediante acuerdos de intercambio y coordinación con otros operadores de red.

Emisión de recomendaciones para el ahorro energético en sectores clave, con énfasis en reducir el uso de aparatos de alto consumo durante horas pico.

Supervisión reforzada de la generación renovable y de los sistemas de almacenamiento energético.

Coordinación con agencias estatales y federales para responder a emergencias en servicios críticos, como salud y seguridad pública.

Según declaraciones de la Southwest Power Pool recogidas por Reuters, “la región permanecerá bajo advertencia operativa mientras persistan las condiciones de calor extremo”. El Departamento de Energía mantiene la vigencia de la orden de emergencia hasta el 3 de agosto y evaluará su extensión si las circunstancias lo requieren.

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¿Cómo afecta la emergencia eléctrica a los consumidores y empresas?

La implementación de la orden federal permite una mayor flexibilidad operativa en la red y reduce la probabilidad de apagones masivos, aunque no elimina la posibilidad de cortes localizados si las condiciones se agravan. Las autoridades recomiendan a la población limitar el uso de aparatos eléctricos no esenciales, programar actividades de alto consumo fuera de los picos y seguir las indicaciones de los proveedores de electricidad.

Las empresas de sectores sensibles han ajustado sus protocolos de contingencia, reforzando sistemas de respaldo y revisando planes de continuidad operativa. El impacto inmediato se traduce en la necesidad de adaptar los hábitos de consumo y mantener la atención a comunicados oficiales sobre la evolución de la situación.

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¿Qué se espera en los próximos días en la región bajo emergencia?

El monitoreo del sistema eléctrico continuará, con actualizaciones periódicas sobre la demanda y la capacidad de generación. De mantenerse las altas temperaturas, la Southwest Power Pool y el Departamento de Energía no descartan prolongar las medidas extraordinarias. Las agencias federales y estatales asegurarán la comunicación constante con la ciudadanía y los operadores críticos para minimizar riesgos y garantizar el abastecimiento.