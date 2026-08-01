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Estados Unidos prohíbe importaciones de otras 43 empresas por supuesto trabajo forzoso de los uigures en China

Las compañías obtienen materias primas provenientes de Xinjiang o mantienen acuerdos con el Gobierno local para reclutar y trasladar a uigures y otros grupos perseguidos fuera de esa región

“La acusación de que existe ‘trabajo forzoso’ en Xinjiang no es más que una mentira”, afirmó el viernes en un comunicado un portavoz de la embajada china en Washington (Europa Press)
“La acusación de que existe ‘trabajo forzoso’ en Xinjiang no es más que una mentira”, afirmó el viernes en un comunicado un portavoz de la embajada china en Washington (Europa Press)
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Estados Unidos prohibió el viernes las importaciones procedentes de otras 43 empresas por presuntas violaciones de los derechos humanos de los uigures y otros grupos minoritarios, entre ellas Hunan Aihua Group, una de las mayores fabricantes de condensadores de China.

Las empresas se han añadido a la Lista de Entidades de la Ley de Prevención del Trabajo Forzado de los Uigures, que restringe la importación de productos vinculados a lo que Estados Unidos ha determinado que son abusos contra los derechos humanos y un genocidio en curso por parte de China en la región de Xinjiang.

Las últimas incorporaciones incluyen también empresas de los sectores farmacéutico, metalúrgico, algodonero, alimentario y de producción de litio.

Esta publicación supone la primera vez que se añaden empresas a la lista bajo la administración Trump, y eleva el número de entidades incluidas de 144 a 187. Se trata, además, del mayor número de entidades añadidas de una sola vez desde que la ley entró en vigor en diciembre de 2021.

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Las empresas incluidas en la lista se abastecen de materias primas procedentes de la región de Xinjiang o colaboran con el Gobierno de dicha región para reclutar y trasladar a uigures y otros grupos perseguidos fuera de la región.

Estados Unidos ha afirmado que las autoridades chinas han establecido campos de internamiento para uigures y otros grupos religiosos y étnicos minoritarios en la región occidental china de Xinjiang. Beijing niega cualquier tipo de abuso.

Campo internación uigures Xinjiang China
Las prisiones del régimen tienen espacio suficiente para detener a más de un millón de personas al mismo tiempo

“La acusación de que existe ‘trabajo forzoso’ en Xinjiang no es más que una mentira”, afirmó el viernes en un comunicado un portavoz de la embajada china en Washington.

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“La legislación china prohíbe explícitamente el trabajo forzoso. Los trabajadores de todos los grupos étnicos de Xinjiang disfrutan, de conformidad con la ley, del derecho a elegir su ocupación por voluntad propia, a recibir un trato igualitario en el empleo y a obtener una remuneración por su trabajo”.

El Grupo Hunan Aihua fue incluido en la lista porque Estados Unidos considera que la empresa se abastece de láminas químicas y otros materiales procedentes de Xinjiang, indicó el Departamento de Seguridad Nacional en la publicación del Registro Federal de Estados Unidos.

La empresa, que abastece a los mercados de electrónica de consumo, industrial, automovilístico y de energías renovables, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Chacha Food Co, cuyos productos se exportan a casi 50 países y regiones, también fue incluida en la lista, según la publicación. Otras empresas añadidas son Xinjiang Tianhongji Technology Co, Tefeng Pharmaceutical Co, Tianshan Aluminum Group y Henan Guorong Electronic Technology Co

Reuters

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