La embajada de Estados Unidos en España instó a sus ciudadanos a evitar viajes a Ceuta y Melilla

Vista de la frontera entre el enclave español de Ceuta y Marruecos, con militares españoles de guardia, tras el paso de miles de migrantes por mar hasta Ceuta, vista desde Ceuta, España, el 30 de julio de 2026. REUTERS/Fabian Bimmer

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La embajada de Estados Unidos en España advirtió este viernes a sus ciudadanos que eviten viajar a Ceuta y Melilla ante posibles situaciones “impredecibles y peligrosas”, en el marco de una crisis migratoria sin precedentes que desbordó a las autoridades españolas y desató una tormenta diplomática en Europa y Washington.

La legación diplomática emitió la alerta tras la entrada masiva de más de 50.000 personas desde Marruecos a la Ciudad Autónoma de Ceuta en menos de 24 horas. En el comunicado, instó a sus nacionales a “no viajar a las zonas afectadas”, donde España desplegó al Ejército, la Policía Nacional y la Guardia Civil para contener la situación. Los servicios de ferry entre Ceuta y la Península, precisó la embajada, “siguen operando”.

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La representación diplomática también pidió a los estadounidenses presentes en la zona “evitar cualquier manifestación que pueda volverse violenta”, seguir las instrucciones de las autoridades locales y notificar a amigos y familiares sobre su paradero.

Trump califica la crisis de “catástrofe” y la convierte en munición electoral

Donald Trump. REUTERS/Daniel Heuer

La alerta llegó en una jornada en la que tanto el presidente Donald Trump como el Departamento de Estado lanzaron críticas directas al Gobierno español. “Ayer vi lo de España y observé la catástrofe que tuvo lugar. Pareció una invasión de un país por cientos de miles de personas”, declaró Trump durante una reunión con su gabinete en el retiro presidencial de Camp David.

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El mandatario anunció que utilizará las imágenes de Ceuta como argumento de campaña de cara a las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre: “Están entrando por decenas de miles, simplemente invadiendo el país, y eso es por una débil aplicación de la ley, mala administración, unas leyes muy progresistas”, señaló.

El Departamento de Estado, por su parte, aseguró estar “al lado del pueblo español, y de todos los europeos, frente a esta flagrante violación de su soberanía y los derechos humanos”, aunque al mismo tiempo atacó al Ejecutivo de Pedro Sánchez al calificar la crisis de “resultado directo de los esfuerzos deliberados del Gobierno español para facilitar y promover la migración ilegal masiva hacia Europa”. La agencia añadió en la red social X que la Administración Trump está “considerando acciones para defender a los estadounidenses dentro del país y en el extranjero de esta amenaza”.

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Casi 50.000 migrantes regresan a Marruecos en pocas horas

Militares españoles montan guardia en la frontera entre el enclave español de Ceuta y Marruecos, después de que miles de migrantes cruzaran a Ceuta por mar, vista desde Ceuta, España, el 30 de julio de 2026. REUTERS/Fabian Bimmer

La crisis migratoria que llevó a más de 50.000 personas a cruzar a nado y a través de las vallas desde Marruecos hasta Ceuta comenzó a revertirse con rapidez. A las seis de la tarde del viernes, según constató la agencia EFE, ya habían retornado a Marruecos 48.300 de los aproximadamente 50.000 migrantes que habían cruzado en las últimas horas.

Entre los factores que motivaron el regreso figuran el acuerdo entre España y Marruecos para la repatriación, así como el cierre de comercios, superficies y bares en Ceuta que impedía atender las necesidades más básicas de quienes habían cruzado. Las mismas redes sociales que propagaron mensajes falsos sobre una supuesta apertura de la frontera española sirvieron luego para desalentar nuevas llegadas. “Hermana, ni lo intentes. Los españoles están muy movilizados, no dejan entrar a nadie”, advirtió uno de los jóvenes a una reportera de EFE a la que confundió con una migrante.

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Al menos 57 personas murieron en el mar al intentar alcanzar la ciudad, lo que eleva el total en todo el año a 89 víctimas, cifra que ya supera las 46 registradas en todo 2025. Ceuta, con apenas 83.500 habitantes, recibió una afluencia que su presidente, Juan Jesús Vivas, comparó con la entrada de 34 millones de personas en España en 24 horas, y declaró que la ciudad está “al borde del colapso”.

Sánchez defiende su gestión frente a la presión europea

Un migrante procedente de Marruecos hace un gesto al llegar a la frontera española, en Ceuta, España, el 31 de julio de 2026, mientras los migrantes cruzan a Ceuta por mar y tierra. REUTERS/Fabian Bimmer

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó Ceuta este viernes y respondió a las críticas europeas recordando que las entradas irregulares registradas por Frontex en países como Italia entre 2021 y 2026 duplican las de España. “La solidaridad y la empatía son opcionales. El respeto a los tratados europeos y a los datos, no”, escribió en X.

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Sánchez atribuyó la avalancha a la propagación en redes sociales, por parte de mafias de tráfico de personas, de una “lectura interesada” de una sentencia del Tribunal Supremo español que impedía las devoluciones de quienes entran al país por mar. No obstante, se abrió a estudiar una posible reforma de la ley de extranjería para garantizar que las repatriaciones en frontera se realicen “de la manera más eficiente posible”.

Las reacciones de Italia y Francia

Migrantes procedentes de Marruecos llegan a la frontera española, en Ceuta, España, el 31 de julio de 2026, mientras cruzan la frontera por mar y tierra. REUTERS/Fabian Bimmer

El Gobierno de Italia, encabezado por la primera ministra Giorgia Meloni, decretó este viernes una suspensión temporal del Acuerdo Schengen, con controles aleatorios a partir del 1 de agosto en aeropuertos y puertos marítimos a ciudadanos no comunitarios procedentes de España. Meloni describió la medida como “extraordinaria, adoptada para proteger la seguridad nacional”, y aclaró que no afectará a los viajeros españoles y europeos.

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La decisión generó confusión tras un primer comunicado del Ministerio de Interior italiano que hablaba de un “cierre de fronteras marítimas y aéreas con España”, aclarado posteriormente. La Comisión Europea recordó que cualquier restablecimiento de controles en fronteras interiores del espacio Schengen debe notificarse y justificarse ante las instituciones europeas, y solo procede ante “amenazas graves al orden público o a la seguridad nacional” que sean “imprevisibles y requieran una actuación inmediata”.

En Italia, la oposición tachó la medida de “propaganda”. La líder del Partido Demócrata (PD), Elly Schlein, advirtió que “suspender el espacio Schengen con España sienta un precedente peligroso para Europa” y acusó a Meloni de actuar como “un mero agente de Trump en Europa”.

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Francia, por su parte, anunció que quintuplicará desde el sábado el número de agentes en la frontera con España: 334 policías y gendarmes adicionales se sumarán a los efectivos habituales, según informó el ministro del Interior, Laurent Núñez, en su cuenta de X. Este viernes ya se habían triplicado los refuerzos, con 184 policías y vigilancia con drones. El presidente Emmanuel Macron ofreció a España “cualquier ayuda necesaria” y propuso la intervención de Frontex, oferta que las autoridades españolas no han aceptado hasta el momento.