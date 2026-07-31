La ciudad de Nueva York confirmó la séptima muerte por el brote de legionelosis en el Upper East Side

El brote de legionelosis en el Upper East Side de Nueva York dejó siete muertos y 92 casos confirmados

Guardar

Una nueva víctima mortal eleva a siete el saldo de fallecidos por el brote de legionelosis que afecta al Upper East Side de Nueva York, según informó el jueves el comisionado de salud de la ciudad. El impacto del brote se refleja en los 92 casos registrados, con cinco personas aún hospitalizadas y 67 pacientes ya dados de alta. El foco de la infección se ha concentrado en los códigos postales 10028, 10075 y 10128, donde se han realizado inspecciones exhaustivas en las torres de refrigeración identificadas como positivas para la bacteria.

El doctor Alister Martin, comisionado de salud, comunicó a través de redes sociales que, por el momento, se considera que la fuente de contagio ha sido eliminada. “Nadie ha reportado síntomas en las últimas dos semanas”, aseguró, anticipando que en breve se divulgarán más detalles sobre las medidas coercitivas adoptadas. Hasta ahora, la investigación se ha centrado en localizar y sanear los puntos de origen, lo que ha permitido detener el avance del brote en esa zona.

PUBLICIDAD

Ante la preocupación creciente entre los habitantes, las autoridades sanitarias han reforzado sus recomendaciones. Piden a quienes hayan estado en las áreas afectadas y presenten síntomas similares a los de la gripe —como fiebre alta, tos, dificultad para respirar y dolores musculares— que busquen atención médica cuanto antes. Estas indicaciones buscan reducir los riesgos y detectar posibles casos de manera temprana, dado que la legionelosis puede tener consecuencias graves, especialmente para personas mayores o con sistemas inmunológicos debilitados.

Las autoridades de salud de Nueva York concentraron la investigación de legionelosis en los códigos postales 10028, 10075 y 10128

A la par del operativo sanitario, surgen las primeras acciones legales derivadas de la crisis. Un abogado que representa a la viuda de una de las víctimas fatales confirmó que planea presentar una demanda en cuanto la ciudad determine el origen preciso del brote. Esta iniciativa abre un nuevo frente para las autoridades municipales, quienes deberán responder por la gestión y prevención en torno a este episodio sanitario.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, otro punto de la ciudad enfrenta su propia crisis relacionada con la legionelosis. En East Village, los inquilinos de Haven Plaza —un complejo de viviendas asequibles en la Avenida C— protagonizan protestas frente a la respuesta de la ciudad y las condiciones de vida que deben afrontar.

El Departamento de Salud confirmó al menos dos casos vinculados a este conjunto residencial, y un tercer caso fue reportado por la oficina del concejal Harvey Epstein. Las autoridades municipales aclaran que la investigación en East Village no está conectada con el brote del Upper East Side, pues aquí el foco está en las tuberías internas del edificio y no en una torre de refrigeración.

PUBLICIDAD

Los problemas de agua en Haven Plaza no son recientes: los residentes aseguran que llevan al menos dos meses enfrentando cortes e irregularidades en el suministro. En mayo, tras la confirmación del segundo caso de legionelosis en un año, el Departamento de Salud inició una investigación específica en el edificio. Felix Sicardo, quien fue el primer caso detectado en mayo del año pasado, relató: “Me desmayé en mi apartamento. Tengo miedo, así que ahora compro agua”.

Las autoridades sanitarias han advertido que la solución podría tardar meses, ya que el origen del problema reside en el sistema de plomería del edificio. En un comunicado de junio, recomendaron a los residentes mayores de 50 años evitar ducharse —para reducir la exposición al vapor— y optar por baños de esponja. Yvette Lopez, vecina inmunodeprimida, explicó que debe traer agua de casa de una amiga. “Dennos agua... bajen el alquiler porque estamos pagando por servicios que no recibimos”, expresó.

PUBLICIDAD

El malestar entre los inquilinos ha ido en aumento. El defensor del pueblo Jumaane Williams señaló que la información que reciben los residentes es contradictoria, y el presidente del distrito de Manhattan, Brad Hoylman-Sigal, destacó que muchos de los afectados son adultos mayores y personas con discapacidades, por lo que requieren atención especial.

El Departamento de Salud pidió atención médica inmediata a quienes estuvieron en las zonas afectadas y presenten síntomas de legionelosis como fiebre, tos y dificultad para respirar (ABC7)

Las respuestas de la administración del edificio, encabezada por Catholic Homes y Wavecrest Management, han sido consideradas insuficientes por los vecinos. Según ambas entidades, al conocerse el segundo caso en mayo, se implementó un programa completo de pruebas y se iniciaron tareas de saneamiento esa misma semana.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la residente Dana Cruz cuestionó la lentitud: “La planificación duró más de cuatro semanas. Eso no debería ser así. No nos ayudan con los filtros, ni con el agua cuando se corta, ni con nada”. La administración no respondió si habrá reducción de alquileres a raíz de estos inconvenientes.

El problema de la legionelosis no se limita a Manhattan. En Long Island, una torre de refrigeración ubicada en el techo del Tribunal Supremo de Riverhead, condado de Suffolk, dio positivo por presencia de bacterias Legionella. Las autoridades del condado informaron que la torre fue desinfectada el martes y volverán a analizarla en un plazo de tres a siete días. Aseguraron que el equipo afectado solo se utiliza para enfriar el refrigerante y que no se introdujo aire contaminado en el edificio.

PUBLICIDAD