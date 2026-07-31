Estados Unidos emite una alerta de seguridad para este codiciado destino del Caribe: “Extremen la precaución”

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta de viaje de Nivel 2 para las Bahamas y pidió a sus ciudadanos que extremen la precaución por la delincuencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó el 28 de julio de 2026 su alerta de viaje para las Bahamas, y mantuvo el destino en Nivel 2: “Extreme las precauciones”, el segundo escalón de un sistema que va del 1 al 4. El nivel no subió, pero sí se amplió el resumen de riesgos para incluir peligros en playas, armas de fuego y huracanes que antes no figuraban en el documento oficial.

Para entender la gravedad relativa de la advertencia: el Nivel 1 indica precauciones normales; el Nivel 2 pide vigilancia adicional; el Nivel 3 recomienda reconsiderar el viaje; y el Nivel 4 desaconseja viajar por completo. Las Bahamas no son un destino prohibido, pero el Departamento de Estado considera que sus visitantes “enfrentan riesgos que van más allá de lo habitual”.

PUBLICIDAD

Crimen en tierra: dónde se concentra el peligro

Según el aviso oficial, “la delincuencia, incluidos los delitos violentos como los robos a mano armada, los allanamientos de morada y las agresiones sexuales, puede ocurrir en cualquier lugar de las Bahamas”. La mayor concentración de casos se registra en Nassau y Freeport, en las islas de Nueva Providencia y Gran Bahama.

El Departamento de Estado señaló que la mayor parte de la delincuencia en las Bahamas se concentra en Nassau y Freeport, con foco en el área Over the Hill de Nassau (REUTERS)

Dentro de Nassau, el área conocida como “Over the Hill”, al sur de la calle Shirley, es señalada de forma específica. Allí, según el documento, pandillas han asesinado a residentes. Los turistas que se alojan en propiedades de alquiler vacacional sin seguridad privada son considerados especialmente vulnerables.

PUBLICIDAD

La alerta también advierte sobre las playas del centro de Nassau y sus alrededores, donde se han registrado agresiones sexuales. El Departamento de Estado recomienda no nadar solo, prestar atención al entorno en baños públicos y mantenerse alerta ante la presencia de tiburones, cuyos ataques han causado lesiones graves y muertes.

Motos acuáticas y embarcaciones: un riesgo documentado

Uno de los apartados más detallados del aviso tiene que ver con las actividades en el agua. De acuerdo con el New York Post, que recogió la alerta, el sector náutico en las Bahamas carece de regulación adecuada. Muchos operadores no tienen licencia ni seguro, y con frecuencia ignoran los pronósticos meteorológicos.

PUBLICIDAD

El Departamento de Estado reportó agresiones sexuales por parte de operadores de motos acuáticas que, según los casos documentados, llevaron a sus víctimas a islas apartadas. La Embajada de Estados Unidos en Nassau informó que desde 2024 se han registrado al menos 5 denuncias de ese tipo: 3 en 2024 y 2 en 2025.

El Departamento de Estado advirtió que las propiedades de alquiler vacacional sin seguridad privada exponen más a los turistas en las Bahamas (REUTERS/Annabelle Gordon)

Además, 6 ciudadanos estadounidenses fueron hospitalizados por accidentes con motos acuáticas desde agosto de 2024, y 3 de ellos necesitaron evacuación médica de emergencia.

La situación es tan grave que el propio gobierno estadounidense prohíbe a sus empleados en las Bahamas usar o alquilar motos acuáticas y embarcaciones personales a operadores independientes en las islas de Nueva Providencia y Paraíso.

PUBLICIDAD

Sanciones por navegar sin licencia

Quien opere un barco de pesca u otro tipo de embarcación de alquiler en aguas bahamesas sin una licencia del Departamento Portuario de las Bahamas se expone a consecuencias legales severas. El aviso es directo: “La policía ha detenido a navegantes estadounidenses y confiscado sus embarcaciones. Las sanciones incluyen una multa de hasta USD 100,000 y tres años de prisión”.

El Departamento de Estado recomienda consultar el sitio web del Departamento Portuario antes de cualquier actividad náutica en el archipiélago.

Armas, municiones y otras prohibiciones

Un riesgo que muchos viajeros desconocen: las armas de fuego y las municiones son ilegales en las Bahamas, incluso en pequeñas cantidades dentro del equipaje de mano. Las autoridades aplican esas leyes con rigor, incluso en el aeropuerto al momento de la salida. Ciudadanos estadounidenses han sido detenidos durante varios días tras encontrárseles armas o municiones, con lo que quedaron impedidos de abandonar el país.

PUBLICIDAD

La temporada de huracanes es otro factor a considerar. El Departamento de Estado recuerda que las Bahamas son afectadas con frecuencia por ese tipo de fenómenos y recomienda consultar la información oficial sobre clima y desastres naturales antes del viaje.

Qué hacer antes y durante el viaje

El Departamento de Estado ofrece una serie de medidas concretas para quienes viajen al archipiélago:

Inscribirse en el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP, por sus siglas en inglés), un servicio gratuito que envía alertas de embajadas y consulados, y permite que el gobierno localice al viajero en caso de emergencia.

No abrir la puerta del hotel o alojamiento sin identificar a quien llama.

Mantener cerradas con llave las puertas y ventanas, especialmente las de los balcones.

No oponer resistencia física ante un intento de robo.

Revisar siempre el equipaje personal para evitar portar artículos prohibidos al entrar o salir del país.

Contratar un seguro de viaje que cubra evacuación médica, atención en el exterior y cancelación.

El Departamento de Estado también recomienda consultar el Informe de Seguridad Nacional de las Bahamas y revisar los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para obtener información de salud actualizada antes de partir.

PUBLICIDAD