“Opresivo y antiamericano”: un candidato republicano promete eliminar el nuevo impuesto a las residencias de lujo en Nueva York

Bruce Blakeman prometió eliminar desde el primer día el impuesto a las segundas residencias de lujo en Nueva York si llega a la gobernación (REUTERS/Jeenah Moon)

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Bruce Blakeman prometió eliminar el nuevo impuesto a las segundas residencias de lujo en Nueva York desde el primer día de su eventual gestión como gobernador, mientras la ciudad admite que necesita contratar 24 empleados para manejar el arranque de ese gravamen, según informó el diario estadounidense The New York Post el 30 de julio.

El candidato republicano a la gobernación, quien hoy se desempeña como ejecutivo del condado de Nassau, lanzó ese compromiso el jueves pasado en respuesta al impuesto pied-à-terre —término francés que designa una segunda residencia o propiedad de lujo que no es el domicilio principal de su dueño— aprobado bajo el gobierno de la gobernadora demócrata Kathy Hochul.

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Bruce Blakeman criticó que el Departamento de Finanzas publicara los nombres y direcciones de propietarios de residencias no principales valuadas en más de USD 1 millón (REUTERS/Adam Gray)

Qué es el impuesto y por qué genera polémica

El gravamen aplica una tasa de hasta el 6,5% sobre casas unifamiliares o de hasta tres unidades valuadas en más de USD 5 millones, y sobre condominios con un valor superior a USD 1 millón que no sean la residencia principal del propietario.

La medida se suma a que Nueva York ya soporta una carga tributaria local del 12.5%, la tercera más alta del país. Para los lectores de Estados Unidos, eso significa que los neoyorquinos pagan más impuestos locales que los residentes de casi cualquier otro estado, y este nuevo cargo se suma a ese peso existente.

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Hochul impulsó el impuesto en la legislatura estatal como parte de un paquete de ayudas al alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, quien llegó al cargo con una plataforma de socialismo democrático centrada en gravar a los más ricos. La gobernadora descartó subir los impuestos al ingreso y a las corporaciones, pero ofreció al alcalde varias alternativas para equilibrar su primer presupuesto municipal.

La promesa de Blakeman y sus críticas al proceso

Blakeman no se limitó a prometer la eliminación del impuesto. También atacó a Hochul por permitir que el Departamento de Finanzas, un organismo de la ciudad, (DOF, por sus siglas en inglés) publicara una lista con los nombres y direcciones de todos los propietarios de residencias no principales en la ciudad valuadas en más de USD 1 millón.

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Blakeman afirmó que el impuesto de Kathy Hochul y Zohran Mamdani expone a los propietarios al crimen y perjudica a la clase media de Nueva York (REUTERS/Andrew Kelly)

“El impuesto de Kathy Hochul y Zohran Mamdani señala públicamente a los propietarios, los expone al crimen, los presume culpables y los obliga a demostrar que no le deben más dinero al gobierno", declaró Blakeman en una rueda de prensa, según recogió The New York Post.

El candidato calificó todo el proceso como “opresivo y antiamericano” y advirtió que las políticas del Partido Demócrata de Nueva York expulsarán más familias, empleos e inversiones del estado. “La clase media de Nueva York pagará el precio", afirmó.

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Un arranque con errores y 17.000 avisos enviados

De acuerdo a un artículo publicado por The New York Times el 29 de julio, el lanzamiento del impuesto estuvo marcado por la confusión desde el inicio. La ciudad envió 17.000 avisos a propietarios adinerados, pero varios residentes de tiempo completo en Nueva York aseguraron haber recibido esa notificación por error, a pesar de que sus viviendas son su residencia principal y, por tanto, no deberían estar sujetas al gravamen.

Ante esa situación, Mamdani confirmó el jueves que la ciudad contratará 24 empleados distribuidos entre el DOF y la Oficina de Juicios Administrativos y Audiencias, un tribunal administrativo de la ciudad, para atender las dudas de los afectados. The New York Post detalló que el portal de empleos de la ciudad ya muestra 25 vacantes abiertas en el DOF, la gran mayoría publicadas la semana pasada.

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Según el tabloide, ninguna de esas posiciones menciona explícitamente el impuesto a las segundas residencias, aunque muchas corresponden a áreas de cobranzas, derecho inmobiliario o exenciones fiscales. Los salarios de esos puestos de servicio civil van de USD 67.000 a USD 110.000 anuales.

El Ayuntamiento no quiso informar cuánto costarán en total esas contrataciones a los contribuyentes.

Las apelaciones y la respuesta de Mamdani

“Entiendo las preocupaciones que tienen algunos neoyorquinos”, dijo el alcalde a la prensa en un evento en El Bronx, y agregó que su administración trabaja "sin parar" en múltiples agencias para explicar el proceso antes de que el impuesto entre en vigor.

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Los propietarios de condominios o casas que crean haber recibido un aviso por error tienen plazo hasta el 21 de agosto para presentar una apelación formal ante las autoridades de la ciudad.

El alcalde subrayó que el tiempo disponible para apelar fue diseñado precisamente para que los neoyorquinos puedan interactuar con el gobierno municipal antes de que el gravamen se haga efectivo.

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