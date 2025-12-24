Entretenimiento

Los abogados de Sean “Diddy” Combs solicitan su liberación inmediata tras condena federal por prostitución

El equipo legal del magnate del hip-hop aseguró que la sentencia de cuatro años en prisión fue excesiva

Sean "Diddy" Combs está en espera de recuperar su libertad de inmediato.

Los abogados Sean “Diddy” Combs presentaron el martes por la noche ante el Segundo Tribunal de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos en Manhattan una solicitud para revertir su condena federal por delitos relacionados con la prostitución o, en su defecto, reducir su sentencia de prisión.

La petición busca la liberación inmediata del artista, quien actualmente cumple condena en una prisión federal de Nueva Jersey, con una fecha de salida prevista para mayo de 2028.

En su presentación, los abogados argumentaron que el rapero de 56 años fue tratado con dureza durante la sentencia por el juez Arun Subramanian, quien permitió que evidencia vinculada a cargos de los que fue absuelto influyera injustamente en el castigo.

Los abogados de Sean "Diddy" Combs aseguraron que el juez condenó injustamente al rapero.

El magnate de hip-hop fue absuelto en julio de los cargos de conspiración para cometer crimen organizado y tráfico sexual, tras un juicio que atrajo la atención nacional. Sin embargo, fue condenado bajo la Ley Mann, que prohíbe transportar personas a través de fronteras estatales para cualquier delito sexual.

“El juez Subramanian actuó como un decimotercer jurado al condenar a Diddy por cuatro años y dos meses, considerando evidencia relacionada con cargos de los que fue absuelto”, señalaron los abogados en su presentación.

Según sus argumentos, la sentencia fue “excesiva” en comparación con casos similares. “Los acusados generalmente reciben penas de menos de 15 meses por estos delitos, incluso cuando hay coerción involucrada, algo que el jurado no encontró en este caso”, escribieron.

Combs fue condenado por dos delitos menores relacionados con prostitución, que no involucraron fuerza, fraude ni coerción. Los abogados solicitaron al tribunal de apelaciones que absuelva al artista, ordene su liberación inmediata o instruya al juez de primera instancia para reducir su condena.

Sean "Diddy" Combs fue condenado por los delitos menos graves.

Señalaron que el veredicto del jurado fue invalidado por conclusiones judiciales que calificaron la conducta del rapero como coercitiva y explotadora, elevando la pena a niveles sin precedentes en casos similares.

Durante la sentencia, Subramanian indicó que consideró los testimonios de dos exnovias que alegaron haber sido golpeadas y presionadas para tener relaciones sexuales con trabajadores sexuales masculinos, mientras Combs observaba y filmaba los encuentros.

Estas pruebas, según el juez, justificaban una pena mayor debido al abuso de poder y control ejercido sobre las mujeres implicadas.

La primera exnovia, Casandra “Cassie” Ventura, declaró que Combs le ordenó mantener relaciones sexuales con desconocidos en múltiples ocasiones durante su relación de diez años, que finalizó en 2018.

Casandra "Cassie" Ventura declaró cómo Sean "Diddy" Combs la maltrató durante su relación.

En el juicio se mostró un video en el que se le ve arrastrando y golpeando a Ventura en un pasillo de hotel de Los Ángeles.

La segunda mujer, identificada como “Jane” bajo seudónimo, relató encuentros sexuales prolongados con trabajadores varones durante lo que Sean “Diddy” Combs denominaba “noches de hotel”, entre 2021 y 2024, en el contexto de consumo de drogas.

Durante la lectura de la sentencia, Subramanian enfatizó que los eventos no podían considerarse meramente como “experiencias íntimas y consensuadas” ni como “historias de sexo, drogas y rock ‘n’ roll”.

Arun Subramanian acusó a Sean "Diddy" Combs de utilizar su poder para abusar de las mujeres.

“Abusaste del poder y el control que tenías sobre las vidas de las mujeres que decías amar profundamente. Las maltrataste física, emocional y psicológicamente, y usaste ese abuso para salirte con la tuya, especialmente en encuentros casuales y noches de hotel”, declaró el juez.

Mientras Sean “Diddy” Combs permanece recluído, el Segundo Tribunal de Apelaciones evaluará las alegaciones de tratamiento injusto.

