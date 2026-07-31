Los nuevos destinos para viajar por el mundo que contarán con vuelos directos

La expansión de la aviación comercial reconfigura el mapa aéreo mundial tras las suspensiones por la pandemia y las tensiones geopolíticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La aviación comercial atraviesa semanas de expansión global: Qatar Airways, American Airlines, China Eastern, Riyadh Air y Avianca inauguraron o reanudaron entre el 14 y el 21 de julio de 2026 cinco rutas de largo, medio y corto alcance, según informó el portal especializado Simple Flying.

El movimiento conecta el Golfo Pérsico, América del Sur, Europa y Asia, y muestra una reconfiguración del mapa aéreo mundial tras años de suspensiones pandémicas y tensiones geopolíticas.

El contexto no es menor. Según datos de Cirium Diio recogidos por Simple Flying, Qatar Airways operó en julio de 2026 un 9% menos de vuelos respecto al mismo mes del año anterior, como consecuencia directa del conflicto bélico que afecta a Irán. Pese a este escenario, la aerolínea del Golfo avanzó con reactivaciones clave. Al mismo tiempo, la salida de Spirit Airlines a comienzos de año había permitido que competidores como Avianca ocuparan mercados vacantes en rutas entre Colombia y Estados Unidos.

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El panorama general: cinco aerolíneas, cinco destinos nuevos

Oriente Medio, Asia Oriental, América del Sur y Europa figuran entre los protagonistas de los lanzamientos, que combinan grandes apuestas de largo radio con conexiones regionales inéditas. El estreno de cinco rutas en siete días confirma que el sector mantiene su ritmo de crecimiento, incluso en plena temporada alta de verano boreal, cuando la mayoría de las aerolíneas de bajo coste europeas ya tienen su red estival en pleno funcionamiento.

Las nuevas rutas conectan el Golfo Pérsico, América del Sur, Europa y Asia en una reconfiguración del mapa aéreo mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las nuevas rutas aéreas

Doha–Helsinki/Doha–Tokio Haneda

Qatar Airways reanudó el 15 de julio sus operaciones desde Doha hacia Helsinki y Tokio Haneda, con frecuencia diaria en ambos casos. La capital finlandesa no había visto a la aerolínea catarí desde 2022, mientras que la ruta japonesa estuvo inactiva desde 2024. Ambas rutas coexisten con los socios de la alianza oneworld, Finnair y Japan Airlines, que también las operan en nombre de Qatar Airways.

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En el próximo invierno, Doha contará con dos vuelos diarios a Helsinki y cuatro servicios diarios a Tokio (sumando Haneda y Narita), un nivel sin precedentes para el destino japonés, según informó Simple Flying.

Miami–Maracaibo

El 14 de julio, American Airlines volvió a conectar Miami con Maracaibo, la capital petrolera y petroquímica de Venezuela, con una frecuencia diaria operada por Envoy Air mediante el Embraer E175. La aerolínea había abandonado esa ruta en 2019 ante la crisis política venezolana y la ausencia de presencia diplomática estadounidense. El regreso se produce casi dos meses después de que American retomara los vuelos a Caracas.

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A partir del 17 de agosto, un Boeing 737-800 reemplazará uno de los dos vuelos diarios del E175, de acuerdo con lo reportado por Simple Flying.

Shanghái Pudong–Dublín

El 20 de julio marcó el inicio del primer vuelo directo entre Shanghái Pudong y Dublín en la historia de la aviación comercial. China Eastern opera la ruta tres veces por semana durante todo el año con el Airbus A350-900, convirtiendo esta conexión en la ruta más larga de Dublín.

En 2025, apenas unos 23.000 pasajeros viajaron entre ambas ciudades de forma indirecta, principalmente a través de British Airways vía Londres Heathrow, Lufthansa vía Fráncfort y Múnich, y KLM vía Ámsterdam. Irlanda registra en 2026 más asientos sin escala hacia y desde China que en cualquier año anterior, según Simple Flying.

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Riad-Málaga/Riad-Madrid

La aerolínea emergente saudí Riyadh Air lanzó el 14 de julio su ruta desde Riad hacia Málaga, y tres días después, el 17 de julio, inauguró el servicio a Madrid. Ambas son servidas con el Boeing 787-9: tres frecuencias semanales a Málaga y cuatro a la capital española, con una sola aeronave asignada a cubrir las dos ciudades. Riad–Madrid había estado sin servicio desde 2022, mientras que la ruta a Málaga compite directamente con Saudia.

De acuerdo con los datos de Simple Flying, el mercado local de Riad–Málaga mueve unos 25.000 pasajeros de ida y vuelta al año, y el de Riad–Madrid alcanza los 44.000, con una demanda premium que resulta superior a lo que podría esperarse por el volumen de tráfico.

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Barranquilla–Fort Lauderdale/Cali–Fort Lauderdale

Avianca sumó dos rutas a su red el 15 y el 16 de julio, respectivamente: Barranquilla y Cali hacia Fort Lauderdale, ambas con frecuencia diaria y el Airbus A320. Son destinos que la aerolínea colombiana nunca había servido antes desde esas ciudades.

Con estos lanzamientos, la aerolínea alcanzará un récord de cuatro rutas hacia Fort Lauderdale, que se suma a las ya existentes desde Bogotá y Medellín. Los dos nuevos servicios cubren el vacío dejado por Spirit Airlines, que operó desde Barranquilla entre 2010 y comienzos de 2026, y desde Cali entre 2018 y comienzos de 2026.

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No obstante, la exclusividad será breve: JetBlue tiene previsto lanzar en octubre frecuencias diarias hacia ambas ciudades colombianas desde Fort Lauderdale, de acuerdo con Simple Flying.