El arbusto que multa: la estrategia policial que atrapó a 74 conductores en Nueva Jersey

Un agente de policía con un traje ghillie realiza vigilancia con binoculares en una calle arbolada con edificios. (Dunellen Borough Police Department)

Guardar

Un arbusto con binoculares apareció el miércoles en una calle de Dunellen, Nueva Jersey. Los conductores que pasaron frente a él con el teléfono en la mano no lo vieron venir, en el sentido más literal. El “arbusto” era un policía disfrazado, y al final del día había emitido 74 citaciones en apenas seis horas.

La imagen que el Departamento de Policía del Municipio de Dunellen (DBPD) publicó en redes sociales el mismo miércoles lo dice todo: un oficial enfundado en un ghillie suit —el traje de camuflaje con tiras de tela y vegetación artificial que usan militares y cazadores para confundirse con el entorno— sostiene unos binoculares con la misma seriedad de quien vigila una frontera.

PUBLICIDAD

Un policía disfrazado de arbusto con un ghillie suit participó en el operativo del Departamento de Policía del Municipio de Dunellen (Dunellen Borough Police Department)

La pregunta que acompañó la foto fue tan directa como el operativo: “¿Viste a nuestro ‘arbusto’ hoy? Si tenías la cabeza metida en el teléfono, probablemente no”.

Lo que escondía el disfraz

El detective sargento Nicholas Goldman se adelantó a las preguntas obvias. “La foto fue una forma creativa y desenfadada de llamar la atención sobre nuestros esfuerzos de seguridad en redes sociales”, le dijo a CBS News New York. Aclaró que el agente no estuvo con el traje puesto durante las seis horas completas del operativo, aunque eso no le restó efecto a la estrategia.

PUBLICIDAD

Una segunda foto completó el cuadro: otro agente participó en el operativo con una camiseta que decía “not a cop”. El DBPD no escatimó en creatividad para atraer miradas, tanto en la calle como en internet.

La Policía de Dunellen emitió 74 citaciones en seis horas durante un operativo contra el uso del celular al volante en Nueva Jersey (Dunellen Borough Police Department)

Detrás del humor, Goldman fue categórico: “La misión de fondo es increíblemente seria. Para una ciudad de una milla cuadrada, tenemos un número relativamente alto de accidentes, y buscábamos un método de aplicación único”, declaró al mismo medio.

PUBLICIDAD

Lo que vieron los agentes desde la acera

El agente de seguridad vial Kevin Condis fue quien más de cerca observó los hábitos de los conductores durante el operativo. Su descripción, recogida por CBS News New York, no deja mucho espacio para la sorpresa: “Lo que vemos mucho es gente que sostiene el teléfono para seguir un GPS o hacer FaceTime”.

Los agentes detectaron a personas que sostenían el celular con las dos manos y conducían casi con las rodillas en Dunellen (Dunellen Borough Police Department)

Luego vino el detalle que resume el problema mejor que cualquier estadística. “Vimos a muchas personas sostener el teléfono con las dos manos y manejar casi con las rodillas”, dijo Condis. “Suena descabellado, pero había mucha gente que lo hacía”.

PUBLICIDAD

La ley y las multas que pocos conocen

De acuerdo con el New York Post, Nueva Jersey prohíbe el uso de cualquier dispositivo móvil en la mano mientras se conduce. Una primera infracción puede costar entre USD 200 y USD 400.

El DBPD cerró su comunicado con un recordatorio que no necesita traducción: “Ese texto o notificación puede esperar. Mantén los ojos en el camino, no en la pantalla”.

PUBLICIDAD

Por qué Dunellen apostó por esta táctica

La estrategia del DBPD apunta en dos direcciones al mismo tiempo: aplicar la ley en la vía pública y amplificar el mensaje en redes sociales para llegar a quienes no pasaron por esa calle ese día.

Los números del operativo hablan por sí solos. 74 citaciones en seis horas en una ciudad de apenas 2,6 kilómetros cuadrados no es un resultado menor. Es la señal de que el problema de los conductores distraídos no es exclusivo de las autopistas ni de las grandes ciudades, y que a veces hace falta un arbusto con binoculares para que la gente lo note.

PUBLICIDAD