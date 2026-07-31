Estados Unidos
Agregar Infobae enGoogle

El arbusto que multa: la estrategia policial que atrapó a 74 conductores en Nueva Jersey

Vestido con traje de camuflaje militar y binoculares en mano, un agente de Dunellen sorprendió a decenas de automovilistas peligrosamente concentrados en sus teléfonos celulares. Una lección de tránsito que ya es viral

Persona vestida con traje ghillie camuflado observa con binoculares en una acera con edificios, árboles y vehículos
Un agente de policía con un traje ghillie realiza vigilancia con binoculares en una calle arbolada con edificios. (Dunellen Borough Police Department)
Guardar

Un arbusto con binoculares apareció el miércoles en una calle de Dunellen, Nueva Jersey. Los conductores que pasaron frente a él con el teléfono en la mano no lo vieron venir, en el sentido más literal. El “arbusto” era un policía disfrazado, y al final del día había emitido 74 citaciones en apenas seis horas.

La imagen que el Departamento de Policía del Municipio de Dunellen (DBPD) publicó en redes sociales el mismo miércoles lo dice todo: un oficial enfundado en un ghillie suit —el traje de camuflaje con tiras de tela y vegetación artificial que usan militares y cazadores para confundirse con el entorno— sostiene unos binoculares con la misma seriedad de quien vigila una frontera.

PUBLICIDAD

Persona con traje ghillie verde oscuro sostiene binoculares en una acera, junto a un árbol; vehículos y edificios se observan al fondo
Un policía disfrazado de arbusto con un ghillie suit participó en el operativo del Departamento de Policía del Municipio de Dunellen (Dunellen Borough Police Department)

La pregunta que acompañó la foto fue tan directa como el operativo: “¿Viste a nuestro ‘arbusto’ hoy? Si tenías la cabeza metida en el teléfono, probablemente no”.

Lo que escondía el disfraz

El detective sargento Nicholas Goldman se adelantó a las preguntas obvias. “La foto fue una forma creativa y desenfadada de llamar la atención sobre nuestros esfuerzos de seguridad en redes sociales”, le dijo a CBS News New York. Aclaró que el agente no estuvo con el traje puesto durante las seis horas completas del operativo, aunque eso no le restó efecto a la estrategia.

PUBLICIDAD

Una segunda foto completó el cuadro: otro agente participó en el operativo con una camiseta que decía “not a cop”. El DBPD no escatimó en creatividad para atraer miradas, tanto en la calle como en internet.

Hombre barbudo con gafas de sol en la cabeza y camiseta azul con texto, sosteniendo un dispositivo. Camión cisterna, coche y poste de madera en la calle
La Policía de Dunellen emitió 74 citaciones en seis horas durante un operativo contra el uso del celular al volante en Nueva Jersey (Dunellen Borough Police Department)

Detrás del humor, Goldman fue categórico: “La misión de fondo es increíblemente seria. Para una ciudad de una milla cuadrada, tenemos un número relativamente alto de accidentes, y buscábamos un método de aplicación único”, declaró al mismo medio.

Lo que vieron los agentes desde la acera

El agente de seguridad vial Kevin Condis fue quien más de cerca observó los hábitos de los conductores durante el operativo. Su descripción, recogida por CBS News New York, no deja mucho espacio para la sorpresa: “Lo que vemos mucho es gente que sostiene el teléfono para seguir un GPS o hacer FaceTime”.

Dos oficiales de policía, conos de tráfico naranjas, una camioneta azul, automóviles estacionados, árboles, casas y cables eléctricos en una calle
Los agentes detectaron a personas que sostenían el celular con las dos manos y conducían casi con las rodillas en Dunellen (Dunellen Borough Police Department)

Luego vino el detalle que resume el problema mejor que cualquier estadística. “Vimos a muchas personas sostener el teléfono con las dos manos y manejar casi con las rodillas”, dijo Condis. “Suena descabellado, pero había mucha gente que lo hacía”.

La ley y las multas que pocos conocen

De acuerdo con el New York Post, Nueva Jersey prohíbe el uso de cualquier dispositivo móvil en la mano mientras se conduce. Una primera infracción puede costar entre USD 200 y USD 400.

El DBPD cerró su comunicado con un recordatorio que no necesita traducción: “Ese texto o notificación puede esperar. Mantén los ojos en el camino, no en la pantalla”.

Por qué Dunellen apostó por esta táctica

La estrategia del DBPD apunta en dos direcciones al mismo tiempo: aplicar la ley en la vía pública y amplificar el mensaje en redes sociales para llegar a quienes no pasaron por esa calle ese día.

Los números del operativo hablan por sí solos. 74 citaciones en seis horas en una ciudad de apenas 2,6 kilómetros cuadrados no es un resultado menor. Es la señal de que el problema de los conductores distraídos no es exclusivo de las autopistas ni de las grandes ciudades, y que a veces hace falta un arbusto con binoculares para que la gente lo note.

Temas Relacionados

Nueva JerseyPolicíaSeguridad vialEstados UnidosEstados Unidos NoticiasDepartamento de Policíaviral

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estados Unidos emite una alerta de seguridad para este codiciado destino del Caribe: “Extremen la precaución”

Las autoridades norteamericanas recomiendan máxima cautela por el accionar de pandillas y denuncian graves irregularidades en los paseos en motos náuticas y embarcaciones

Estados Unidos emite una alerta de seguridad para este codiciado destino del Caribe: “Extremen la precaución”

El guardavidas de 16 años que rescató a un niño del mar en California rompió el silencio: “No iba a permitir que se ahogara”

Ryder Williams, el joven estadounidense que salvó a un menor inconsciente en las playas de Santa Cruz tras ser arrastrado por el oleaje, brindó detalles del angustiante operativo. El socorrista revivió los minutos de extrema tensión

El guardavidas de 16 años que rescató a un niño del mar en California rompió el silencio: “No iba a permitir que se ahogara”

El jefe de la policía de Seattle renunció a su cargo luego de recibir críticas por su respuesta al tiroteo

La alcaldesa Katie Wilson informó la salida de Shon Barnes luego de cuestionamientos por el manejo institucional posterior al ataque en el festival gastronómico, que dejó tres muertos y cuatro heridos, incluido un niño de dos años

El jefe de la policía de Seattle renunció a su cargo luego de recibir críticas por su respuesta al tiroteo

Estados Unidos expedirá 250.000 pasaportes con la imagen de Trump desde el 8 de agosto: cómo y dónde solicitarlos

El Departamento de Estado lanzará el Patriot Passport en 28 oficinas del país. Conoce las ciudades elegidas, los requisitos presenciales y las diferencias de este documento conmemorativo frente al trámite tradicional

Estados Unidos expedirá 250.000 pasaportes con la imagen de Trump desde el 8 de agosto: cómo y dónde solicitarlos

“Nunca la había visto ladrar así”: la perra de una familia de Connecticut ahuyentó a un oso negro para proteger a un niño de seis años

El incidente ocurrió en Torrington, cuando el animal corrió hacia el menor y el husky se interpuso, lo mordió y lo obligó a retirarse

“Nunca la había visto ladrar así”: la perra de una familia de Connecticut ahuyentó a un oso negro para proteger a un niño de seis años

TECNO

Claude vulneró tres empresas reales: no se rebeló, obedeció una orden falsa

Claude vulneró tres empresas reales: no se rebeló, obedeció una orden falsa

Nuevo éxito para SpaceX: realizará 18 lanzamientos para la Fuerza Espacial de EE. UU. tras ganar un contrato multimillonario

Apple Music comparte las canciones favoritas de Barack Obama para esta época del año: Rawayana, Manuel Turizo y más

Tesla alcanza un nuevo récord: produjo 10 millones de vehículos eléctricos

Cuál es el patrimonio real de Elon Musk: estas son todas sus empresas

ENTRETENIMIENTO

Una grabación desconocida de John Lennon se suma al legado de The Beatles: todo sobre “Little Girl”

Una grabación desconocida de John Lennon se suma al legado de The Beatles: todo sobre “Little Girl”

Nirmal Purja, el famoso alpinista de Netflix, desaparece junto a otros montañistas tras una avalancha en Pakistán

Mackenzie Shirilla y el caso ‘The Crash’: abogados buscan revertir la condena tras el estreno del documental de Netflix

Robaron una película inédita de Nicolas Cage de las oficinas de Netflix: la plataforma ahora enfrenta una demanda millonaria por el hurto

Darío Barassi y Yayo apuestan al humor negro en “Gutiérrez is mai neim”, la nueva comedia policial de Disney+

MUNDO

Túneles en Nabatiyeh: las IDF descubrieron nueva infraestructura de Hezbollah al sur del Líbano

Túneles en Nabatiyeh: las IDF descubrieron nueva infraestructura de Hezbollah al sur del Líbano

El ministro de Seguridad de Israel dijo que es “inaceptable” el acuerdo de desarme de Hamas

Donald Trump habló de la crisis migratoria en España: “Eso nos va a pasar a nosotros en tres años si el bando equivocado llega al poder”

El papa León XIV se reunió con Patti Smith, la “sacerdotisa del rock”

Una red iraní de apuestas ilegales ayudó a evadir sanciones por un valor de 4.000 millones de dólares