Caso Elizabeth Waddell: qué se sabe hasta el momento sobre la madre desaparecida en Granada

El esposo de Liz Waddell descartó que haya habido violencia en la desaparición de la mujer de Carolina del Norte en Granada

Guardar

El esposo de Elizabeth “Liz” Waddell descartó el miércoles que haya habido violencia en la desaparición de su esposa, una madre de 44 años de Carolina del Norte que no ha sido vista desde el 22 de julio de 2026, cuando se internó a nadar en aguas del Caribe frente a la isla de Granada.

Cailen Waddell publicó un comunicado en el sitio web familiar FindLiz.com en el que afirmó: “Tras una consulta cuidadosa y reflexiva con la familia, las autoridades locales, la Embajada de Estados Unidos y otros aquí en Granada, me uno a las autoridades en creer que no hubo juego sucio”.

PUBLICIDAD

La Policía Real de Granada emite un comunicado de prensa por la desaparición de Elizabeth Waddell, una ciudadana estadounidense de 44 años

La Fuerza Policial Real de Granada mantiene el caso abierto como una investigación de persona desaparecida, es decir, no lo trata como un crimen.

Quién es Liz Waddell y cómo llegó a Granada

Elizabeth “Liz” Waddell, residente de Cary, es descrita por su esposo como “una persona de espíritu libre y amorosa” que “podía hacer amigos con cualquier persona y así lo hacía”. Llegó a Granada el 11 de julio junto a su amiga íntima Heather para unas vacaciones de tres semanas.

PUBLICIDAD

La Fuerza Policial Real de Granada mantiene abierto el caso de Liz Waddell como una investigación de persona desaparecida y no como un crimen

Los primeros 10 días los pasaron en un resort en la costa oeste de la isla. El martes 21 de julio se trasladaron a un Airbnb en el sur, en la zona de Grand Anse Beach, una playa de 3 kilómetros en la parroquia de St. George’s, considerada una de las más populares del Caribe.

La cronología del 22 de julio

Las cámaras de seguridad del Airbnb registraron con precisión los movimientos de Liz esa mañana, según informó la revista People. La secuencia es la siguiente:

PUBLICIDAD

11:36 h: Las cámaras la capturan caminando hacia el muelle (jetty) cercano al alojamiento, con una camiseta suelta de color naranja quemado y pantalones cortos a rayas azules y blancas.

11:47–11:51 h: Entra al agua desde el muelle.

12:04 h: Última imagen registrada en cámara: se la ve flotando y nadando. No hay imágenes de ella saliendo del agua.

12:46 h: Heather aparece en cámara dirigiéndose al muelle. Regresa sola. Solo encuentra la toalla de Liz.

17:50 h: Heather reporta la desaparición a la policía.

Qué vieron los testigos

Varios testigos, entre ellos un grupo de personas en motos acuáticas (jet skis), declararon haber visto a Liz nadando en aguas abiertas. Cuando se acercaron para verificar su estado, ella les hizo una señal de “pulgares arriba” y les dijo que estaba bien y que era una buena nadadora, según el comisionado en funciones Randy Connaught, citado por NBC News.

Según Cailen Waddell en declaraciones a CBS News, los testigos la vieron alrededor de las 17:30 h, lejos de la orilla, y ella “comunicó su confianza en su nado y en su ubicación, así como la belleza de la isla”.

PUBLICIDAD

La búsqueda de Liz Waddell en Granada incluye drones, buzos, unidades caninas y apoyo del FBI para analizar la zona y los patrones de mareas

La última imagen en cámara la muestra flotando a unos 6 metros (20 pies) de la orilla, en aguas de aproximadamente 1,5 metros (5 pies) de profundidad. Amanda Romano-Harmon, amiga de Liz y vocera de la familia, explicó a la cadena WRAL que Heather “comenzó a entrar en pánico porque sabía que Liz no tenía su teléfono ni nada consigo”.

Cailen confirmó en FindLiz.com que su esposa salió sin billetera, zapatos, tarjetas ni dinero en efectivo.

Los recursos desplegados en la búsqueda

Las autoridades de Granada movilizaron drones, equipos de buceo, unidades caninas y analizaron los patrones de mareas de la zona. También solicitaron asistencia del FBI para apoyar la investigación, aunque no hay agentes desplegados en tierra en la isla.

PUBLICIDAD

La policía hizo un llamado a pescadores, operadores de embarcaciones y residentes de la costa sur para que reporten cualquier avistamiento de una mujer de complexión media, cabello rubio corto y 1,65 metros de estatura. Una campaña de GoFundMe —plataforma de recaudación de fondos en línea— reunió cerca de USD 14.500 para financiar los esfuerzos de búsqueda y los gastos de viaje de Cailen.

La voz del esposo y el estado del caso

Cailen viajó a Granada el viernes 24 de julio para sumarse a la búsqueda. El martes 28 nadó él mismo en la zona y describió el agua como “poco profunda cerca de la orilla, donde Liz podía tocar el fondo si quería, y el agua es como un lago, no como el agua oceánica que experimentamos en Carolina del Norte”, según su publicación en FindLiz.com.

PUBLICIDAD

En su comunicado del 29 de julio, señaló que el foco de la investigación estará en rastrear los movimientos de su esposa después de las 12:04 h, el momento de la última imagen. “Estoy destrozado porque está desaparecida”, escribió.

Connaught reiteró ante la prensa: “Es nuestra esperanza que Elizabeth sea encontrada y encontrada viva y en buen estado”, según NBC News. El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó estar al tanto del caso y asistir a la familia, pero declinó dar más detalles por razones de privacidad.

PUBLICIDAD