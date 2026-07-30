Estados Unidos advierte que un pasaporte sin este requisito obligatorio no es válido para viajar

El Departamento de Estado de Estados Unidos recordó que todo titular de un pasaporte estadounidense debe firmarlo para que tenga validez legal (REUTERS/Tim Evans)

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El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó el 29 de julio de 2026 un recordatorio importante: todo titular de un pasaporte estadounidense debe firmarlo una vez que lo recibe. El mensaje, difundido a través de la cuenta oficial @TravelGov en X, no es un consejo opcional. Es una obligación legal.

Una publicación de TravelGov, cuenta del Departamento de Estado de Estados Unidos, detalla los pasos para firmar pasaportes estadounidenses, según la edad del titular (@TravelGov)

La razón es concreta: sin firma, el documento no tiene validez como instrumento de viaje. Y las consecuencias de ignorarlo pueden arruinar un viaje antes de que empiece.

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Qué dice la ley

La regulación federal 22 CFR 51.4 —la norma que define cuándo un pasaporte de Estados Unidos es legalmente válido— establece de forma expresa que el documento debe estar firmado por su titular para tener efecto. Sin esa firma, el pasaporte es técnicamente inválido, sin importar que lleve foto, datos biométricos y sello oficial.

La misma regulación hace una distinción entre los dos formatos de documento de viaje disponibles. El pasaporte libro, el clásico cuadernillo azul, sí requiere firma obligatoria. La tarjeta de pasaporte (passport card), en cambio, queda expresamente eximida de ese requisito.

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Esa exención, sin embargo, no convierte a la tarjeta en un sustituto universal. Solo es válida para viajes terrestres y marítimos entre Estados Unidos, Canadá, México, el Caribe y Bermudas. Para cualquier vuelo internacional, el único documento aceptado es el pasaporte libro, que debe estar firmado.

Cómo firmar según la edad

Las reglas varían según quién sea el titular. El Departamento de Estado, a través de travel.state.gov, las detalla así:

Adultos de 16 años o más: Deben firmar su nombre completo con tinta azul o negra en la línea designada dentro del pasaporte. No se aceptan espacios en blanco, nombres escritos a máquina, firmas digitales ni sellos de ningún tipo.

Jóvenes de 16 y 17 años: Firman ellos mismos. Se recomienda que usen la misma rúbrica que emplearán en otros documentos oficiales, ya que el pasaporte tiene validez por cinco años.

Menores de 16 años: Un padre o tutor legal debe escribir en letra de molde el nombre completo del niño en la línea de firma. Luego, ese mismo adulto debe agregar su propia firma junto al nombre del menor e indicar su relación: madre, padre o tutor.

Qué pasa si no firmas

Las consecuencias son inmediatas y documentadas. Las aerolíneas son financieramente responsables ante las autoridades migratorias de los países de destino si transportan pasajeros con documentos inválidos. Por eso, ante un pasaporte sin firma, una aerolínea puede negar el abordaje en el propio aeropuerto de origen, sin posibilidad de recurso en el momento.

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Un pasaporte sin firma puede derivar en una revisión secundaria en un control fronterizo extranjero y no todos los países permiten corregirlo en el momento (REUTERS/Audrey Richardson)

En un control fronterizo extranjero, la situación tampoco está garantizada. Un pasaporte sin firma puede activar una revisión secundaria. Algunos países permiten que el viajero firme en el puesto de control, pero no todos. Al menos un caso documentado en Reddit registra a un viajero al que le impidieron abordar su vuelo en suelo estadounidense por ese único motivo.

El contexto en 2026

El recordatorio de @TravelGov llega en un momento en que el gobierno federal endurece de manera general los criterios de validez documental. A partir del 10 de julio de 2026, el USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos) reforzó su política de firmas: puede rechazar solicitudes de inmigración que contengan firmas inválidas —como nombres escritos a máquina o imágenes escaneadas reutilizadas— sin emitir una solicitud de prueba adicional y sin devolver los aranceles pagados.

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El pasaporte y las solicitudes migratorias comparten ahora el mismo criterio de fondo: una firma válida, hecha a mano, es parte del documento. No un trámite secundario.

Qué hacer ahora

La instrucción es simple. En cuanto llegue el pasaporte por correo, hay que abrirlo en la página de datos personales, localizar la línea designada para la firma y estampar el nombre completo con tinta azul o negra. No hay que esperar al día del viaje.

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Para los padres con hijos menores de 16 años, el paso es doble: primero se escribe en letra de molde el nombre del niño, y luego se añade la firma del adulto con la indicación del vínculo familiar. Todo en la misma línea, en el mismo momento.

La guía completa está disponible en travel.state.gov, en la sección After You Get Your New Passport.