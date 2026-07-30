Un niño de 10 años murió en un río de Nueva Jersey tras salvarle la vida a su hermana

El menor murió en el río Passaic de Nueva Jersey tras caer al agua, cerca del Parque Pulaski en la ciudad de Passaic (ABC 7)

Guardar

Un niño de 10 años murió en el río Passaic de Nueva Jersey después de que él, su hermana de 11 años y una amiga en común de 10 cayeron al agua cerca del Parque Pulaski, en la ciudad de Passaic.

El cuerpo del menor fue hallado pasadas las 22 del miércoles 29 de julio, a unos 15 metros (50 pies) del punto donde entró al río. La búsqueda de la niña desaparecida continúa este jueves por la mañana.

PUBLICIDAD

Los tres menores cayeron al agua alrededor de las 18:20 del miércoles, según informó Hector Lora, alcalde de Passaic, a medios locales. La hermana del niño logró salir del río por sus propios medios y fue reunida con su familia.

La amiga del grupo, cuya identidad no fue divulgada, permanece desaparecida. Las autoridades clasificaron la operación como misión de recuperación, dada la cantidad de horas transcurridas sin encontrarla con vida.

PUBLICIDAD

El mapa satelital de Passaic, Nueva Jersey, localiza el río, identificado como el sitio donde un niño murió tras salvar a su hermana (Google Earth/ABC 7)

El niño habría empujado a su hermana hacia la orilla

De acuerdo con declaraciones del alcalde Lora a ABC7 NY, la hermana sobreviviente relató que el niño la empujó hacia unas rocas cerca de la orilla en el momento en que él era arrastrado por la corriente. Gracias a ese impulso, la niña logró aferrarse a las rocas y trepar fuera del agua.

“Su hermana está viva, está en casa. Al conversar con ella, su relato indica que el pequeño puede haberle salvado la vida mientras se hundía“, reveló Lora ante los medios.

PUBLICIDAD

Además, el funcionario agregó: “La empujó y ella terminó en las rocas, logró salir. Está viva ahora mismo”. El alcalde explicó también que la madre del niño había perdido recientemente a su esposo, padre de los menores, lo que agrava aún más el duelo familiar.

Un testigo intentó rescatar a los niños sin éxito

Según informó People, un hombre presente en la escena intentó lanzarse al agua para ayudar a los menores, pero la profundidad del río y la fuerza de la corriente lo alejaron de los niños antes de que pudiera alcanzarlos. Las autoridades no identificaron al individuo, pero confirmaron el intento.

PUBLICIDAD

Niños ubicados en la orilla opuesta del río fueron quienes vieron lo ocurrido y llamaron al número de emergencias, precisó ABC7 NY. En pocos minutos, más de una docena de unidades marítimas de distintos cuerpos de respuesta llegaron al lugar. El Departamento de Bomberos de Passaic coordinó la operación, con apoyo de buzos y embarcaciones de la Oficina del Sheriff del Condado de Passaic.

La búsqueda en el río Passaic se complicó por la oscuridad, la marea alta y el nivel de agua elevado tras las lluvias en Nueva Jersey (ABC 7)

Las condiciones del río complicaron la búsqueda

Las tareas de búsqueda enfrentaron condiciones adversas desde el inicio: oscuridad total, marea alta y un nivel de agua inusualmente elevado a causa de las lluvias del día anterior.

PUBLICIDAD

El Departamento de Policía de Paterson advirtió en sus redes sociales que el río Passaic “continúa alto tras las fuertes lluvias de ayer” y que “los niveles del río tienen previsto alcanzar su punto máximo hoy antes de comenzar a descender gradualmente, pero las vías inundadas y el agua en rápido movimiento siguen siendo peligrosas”.

Lora instó a los vecinos a mantenerse alejados del agua y a no interferir en las labores de los equipos especializados, aunque reconoció que varios residentes se ofrecieron a colaborar con embarcaciones propias. Este jueves por la mañana, los equipos de rescate retomaron la búsqueda de la niña con botes y equipos de sonar.

PUBLICIDAD

Niños que estaban en la orilla opuesta del río llamaron al número de emergencias y activaron el operativo en Passaic (ABC 7)

La familia y la comunidad, en estado de conmoción

El alcalde Lora señaló que habló personalmente con las familias afectadas y las encontró “destrozadas”. Compartió que la hermana sobreviviente estaba en casa con su madre, preocupada tanto por su hermano como por su amiga desaparecida. “Hablé con las familias. Como pueden imaginar, están consternadas. Cualquier padre lo estaría. Están extremadamente preocupadas“, declaró.

En redes sociales, el funcionario pidió a la comunidad continuar rezando y acompañando a las familias. “Les pido que sigan orando por las familias y que las tengan en sus pensamientos, porque necesitan su apoyo”, escribió. Los nombres de los tres menores no fueron divulgados por las autoridades.

PUBLICIDAD

El alcalde Hector Lora afirmó que el niño habría empujado a su hermana hacia unas rocas y le habría salvado la vida antes de ser arrastrado por la corriente (ABC 7)

Una testigo identificada como Lian Rodriguez, citada por Fox 5 NY, señaló que el río desborda con frecuencia en esa zona. “Pensaría que habría barreras. Nunca había visto tanta atención policial. Esto nos toca de cerca”, declaró.

Las autoridades no confirmaron hasta el momento si los niños cayeron accidentalmente o si estaban jugando en el borde del agua cuando ocurrió el incidente.

PUBLICIDAD