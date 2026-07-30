Estados Unidos
Agregar Infobae enGoogle

Ben Affleck ganó USD 1 millón en ‘¿Quién quiere ser millonario?’: así fue el emocionante momento

El dinero del premio será entregado a Eastern Congo Initiative, la ONG que cofundó en 2010 para apoyar a las comunidades de la República Democrática del Congo

El actor formó dupla con el campeón del concurso ‘Jeopardy!’ Jamie Ding, con quien respondió la última consigna y destinó el premio a su Eastern Congo Initiative.
Guardar

Ben Affleck ganó una suma de USD 1 millón en ¿Quién quiere ser millonario? junto al campeón del concurso Jeopardy!, Jamie Ding. El premio será destinado a Eastern Congo Initiative, la organización que el actor cofundó en 2010 y con la que, según explicó, busca apoyar a comunidades congoleñas en medio de una crisis de ébola.

Affleck y Ding alcanzaron la ronda final en el episodio emitido el miércoles del concurso de ABC. Allí debieron responder una pregunta sobre los pavos indultados por presidentes de Estados Unidos: cuál de cuatro nombres no había sido usado en esa tradición de Acción de Gracias.

PUBLICIDAD

Las cuatro opciones de respuesta eran “Mantequilla de maní y mermelada”, “Croquetas de papa”, “Macarrones con queso” y “Espaguetis con albóndigas”.

Para responder, primero recurrieron a Kimmel, que dijo no estar completamente seguro pero apostó por “Espaguetis con albóndigas”; después llamaron por teléfono al compañero habitual de trivias de Ding, Stephen Morrison, que no supo contestar y prefirió no arriesgar una suposición.

PUBLICIDAD

Tras deliberar y agotar ayudas en el tramo decisivo, la dupla eligió la última opción. Antes de confirmar la jugada, Affleck propuso seguir la intuición del presentador: “Yo apostaría por Jimmy. Yo me arriesgaría”.

Pese a los nervios iniciales por no saber si habían acertado, la confirmación de la respuesta desató la celebración en el estudio: sonó la señal de acierto, cayó confettí y Affleck abrazó a Ding. El equipo recibió un cheque simbólico de USD 1 millón extendido a nombre de Eastern Congo Initiative.

Dos hombres sentados frente a un escritorio oscuro con iluminación azul; uno con traje y el otro con camisa a rayas, con público al fondo
La dupla eligió “Espaguetis con albóndigas” tras agotar ayudas, consultar a Jimmy Kimmel y llamar al compañero de trivias de Jamie Ding (Disney/Eric McCandless).

El premio será para la organización que Affleck cofundó en 2010

Según el sitio web de Eastern Congo Initiative, citado por ABC News, la organización fue creada por Affleck junto con la empresaria Whitney Williams en 2010 para “impulsar soluciones locales” en el este del Congo.

El actor de El contador explicó en el programa que lleva alrededor de 15 años con la entidad: “Ahora mismo, por supuesto, como estoy seguro de que la mayoría de la gente sabe, hay una crisis de ébola allí. Esto está en gran parte destinado a tratar de aliviar eso, contener la propagación del ébola”.

La entidad es la primera organización de defensa y concesión de subvenciones con sede en Estados Unidos dedicada a apoyar a la población de esa región africana, precisó Variety.

Estudio de televisión con tres hombres. El central eleva los brazos, los otros dos sonríen. Pantalla con el logo 'Who Wants to Be a Millionaire'. Público y luces
Eastern Congo Initiative recibió el cheque simbólico de USD 1 millón para apoyar a comunidades del este del Congo en medio de una crisis de ébola (Disney/Eric McCandless).

La misión declarada por el grupo es “transformar la ayuda humanitaria en un modelo impulsado localmente mediante la financiación directa de organizaciones comunitarias y la promoción de una mayor visibilidad internacional para la región”.

Asimismo, la ONG sostiene que apoya a grupos liderados localmente para ampliar el acceso a servicios esenciales, fortalecer oportunidades económicas y promover justicia.

Ben Affleck es el quinto ganador bajo la conducción de Jimmy Kimmel

La victoria convirtió a Affleck en el quinto ganador del programa durante la etapa conducida por Jimmy Kimmel, iniciada en abril de 2020, indicó Variety.

Entre los ganadores de esta etapa del formato figuran David Chang en noviembre de 2020; Ike y Alan Barinholtz en agosto de 2024; Matt Damon y Ken Jennings en julio de 2025; y Oscar Nuñez con Kate Flannery en septiembre de 2025.

Ding llegó al programa con su propio historial en concursos. El participante tuvo una racha de 31 juegos en Jeopardy!, registro que lo ubica en el quinto lugar entre los máximos ganadores de todos los tiempos de ese ciclo, señaló NBC News.

Tres hombres en un escenario sostienen un cheque gigante de un millón de dólares. El fondo muestra el logo de “¿Quién quiere ser millonario?”. Confeti en el suelo
Affleck y Jamie Ding llegaron a la ronda final de ¿Quién quiere ser millonario? con una pregunta sobre los pavos indultados en Acción de Gracias por presidentes de Estados Unidos (Disney/Eric McCandless).

Kimmel había comentado en julio a Variety que Affleck parecía no saber que sería emparejado con un campeón cuando aceptó participar: “Cuando se lo dije, pareció sorprendido y encantado. Creo que estaba preparado para hacerlo por su cuenta. Ben Affleck es muy inteligente”.

La emisión del episodio llegó una semana después de que se conociera la muerte de la madre del actor. El medio NBC News informó que Christopher Affleck, conocida como Chris, murió el 2 de junio tras un diagnóstico de cáncer de páncreas.

Temas Relacionados

Ben AffleckRepública Democrática del CongoJimmy KimmelQuién quiere ser millonarioEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El sur de California enfrenta otro fin de semana de calor extremo: las autoridades alertan por incendios y noches sin alivio

Las máximas rozarán los 49 °C y la ausencia de enfriamiento nocturno agrava el riesgo sanitario. También se registran avisos por cortes eléctricos y oleaje peligroso en la costa

El sur de California enfrenta otro fin de semana de calor extremo: las autoridades alertan por incendios y noches sin alivio

La Universidad de California bate récord de admisiones, pero entrar a UCLA o Berkeley es cada vez más difícil

El sistema aceptó a 102.031 aspirantes residentes de primer ingreso para el otoño de 2026 y a 29.372 transferencias desde community colleges, mientras persisten presiones estatales por ampliar cupos y revisiones federales sobre criterios

La Universidad de California bate récord de admisiones, pero entrar a UCLA o Berkeley es cada vez más difícil

El máximo corredor de los Packers, Ahman Green, reveló que tiene Parkinson

El exjugador de la NFL contó en el pódcast Go Long with Tyler Dunne que recibió el diagnóstico en enero de 2025, tras notar síntomas como espasmos en los pies al dormir

El máximo corredor de los Packers, Ahman Green, reveló que tiene Parkinson

Detectan primer caso de virus Bourbon en Nueva York y advierten riesgo de infecciones sin diagnosticar tras picadura de garrapata

El caso fue detectado en Long Island y especialistas señalan que el contagio puede pasar inadvertido por falta de pruebas específicas

Detectan primer caso de virus Bourbon en Nueva York y advierten riesgo de infecciones sin diagnosticar tras picadura de garrapata

Estados Unidos negó que Irán destruyera tres de sus aviones y rompiera el bloqueo naval tras los ataques cruzados en Medio Oriente

El Comando Central de Estados Unidos atribuyó la información difundida a un intento deliberado de engañar y confundir a la opinión pública

Estados Unidos negó que Irán destruyera tres de sus aviones y rompiera el bloqueo naval tras los ataques cruzados en Medio Oriente

TECNO

Ciberataques en El Salvador: Sistema de IA evita pérdidas de US $12.5 millones

Ciberataques en El Salvador: Sistema de IA evita pérdidas de US $12.5 millones

Construyen el primer chip del mundo con “cerebro de microondas”: por qué es clave para las comunicaciones

Cómo configurar YouTube Music para que suene tan bien como Spotify

Así es la nueva función de WhatsApp Web para que dejes de usar Zoom

Nuevo Guiness World Records de tecnología: SUV híbrido logra autonomía de 1980 kilómetros sin recarga

ENTRETENIMIENTO

La estrella de ‘Knots Landing’, Donna Mills, debuta en OnlyFans a los 85 años

La estrella de ‘Knots Landing’, Donna Mills, debuta en OnlyFans a los 85 años

La directora del documental sobre Jared Leto cuestiona la falta de consecuencias tras las acusaciones de acoso sexual

Hilaria Baldwin relata 20 años de trastornos alimentarios: “Tenía miedo de cuántas calorías podría tener la pasta de dientes”

Prime Video presentó el impactante tráiler de Barreda, una de las películas argentinas más esperadas del año

Tom Holland confirma un plan “trazado” para heredar la máscara de Spider-Man: “Tengo una visión muy clara”

MUNDO

“La ciudad está completamente desbordada”: así vive Ceuta la llegada masiva de migrantes desde Marruecos

“La ciudad está completamente desbordada”: así vive Ceuta la llegada masiva de migrantes desde Marruecos

Un estudio identificó un impacto ambiental inesperado en la producción de huevos ecológicos

15 elefantes mueren en Kenia y las autoridades investigan un posible envenenamiento con cianuro

Hamas y los mediadores acercan posiciones sobre el desarme, pero Israel mantiene sus exigencias para un acuerdo en Gaza

Los precios del petróleo retroceden tras el repunte previo por el conflicto entre Estados Unidos e Irán