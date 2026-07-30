Ben Affleck ganó USD 1 millón en ‘¿Quién quiere ser millonario?’: así fue el emocionante momento

El actor formó dupla con el campeón del concurso ‘Jeopardy!’ Jamie Ding, con quien respondió la última consigna y destinó el premio a su Eastern Congo Initiative.

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Ben Affleck ganó una suma de USD 1 millón en ¿Quién quiere ser millonario? junto al campeón del concurso Jeopardy!, Jamie Ding. El premio será destinado a Eastern Congo Initiative, la organización que el actor cofundó en 2010 y con la que, según explicó, busca apoyar a comunidades congoleñas en medio de una crisis de ébola.

Affleck y Ding alcanzaron la ronda final en el episodio emitido el miércoles del concurso de ABC. Allí debieron responder una pregunta sobre los pavos indultados por presidentes de Estados Unidos: cuál de cuatro nombres no había sido usado en esa tradición de Acción de Gracias.

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Las cuatro opciones de respuesta eran “Mantequilla de maní y mermelada”, “Croquetas de papa”, “Macarrones con queso” y “Espaguetis con albóndigas”.

Para responder, primero recurrieron a Kimmel, que dijo no estar completamente seguro pero apostó por “Espaguetis con albóndigas”; después llamaron por teléfono al compañero habitual de trivias de Ding, Stephen Morrison, que no supo contestar y prefirió no arriesgar una suposición.

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Tras deliberar y agotar ayudas en el tramo decisivo, la dupla eligió la última opción. Antes de confirmar la jugada, Affleck propuso seguir la intuición del presentador: “Yo apostaría por Jimmy. Yo me arriesgaría”.

Pese a los nervios iniciales por no saber si habían acertado, la confirmación de la respuesta desató la celebración en el estudio: sonó la señal de acierto, cayó confettí y Affleck abrazó a Ding. El equipo recibió un cheque simbólico de USD 1 millón extendido a nombre de Eastern Congo Initiative.

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La dupla eligió “Espaguetis con albóndigas” tras agotar ayudas, consultar a Jimmy Kimmel y llamar al compañero de trivias de Jamie Ding (Disney/Eric McCandless).

El premio será para la organización que Affleck cofundó en 2010

Según el sitio web de Eastern Congo Initiative, citado por ABC News, la organización fue creada por Affleck junto con la empresaria Whitney Williams en 2010 para “impulsar soluciones locales” en el este del Congo.

El actor de El contador explicó en el programa que lleva alrededor de 15 años con la entidad: “Ahora mismo, por supuesto, como estoy seguro de que la mayoría de la gente sabe, hay una crisis de ébola allí. Esto está en gran parte destinado a tratar de aliviar eso, contener la propagación del ébola”.

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La entidad es la primera organización de defensa y concesión de subvenciones con sede en Estados Unidos dedicada a apoyar a la población de esa región africana, precisó Variety.

Eastern Congo Initiative recibió el cheque simbólico de USD 1 millón para apoyar a comunidades del este del Congo en medio de una crisis de ébola (Disney/Eric McCandless).

La misión declarada por el grupo es “transformar la ayuda humanitaria en un modelo impulsado localmente mediante la financiación directa de organizaciones comunitarias y la promoción de una mayor visibilidad internacional para la región”.

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Asimismo, la ONG sostiene que apoya a grupos liderados localmente para ampliar el acceso a servicios esenciales, fortalecer oportunidades económicas y promover justicia.

Ben Affleck es el quinto ganador bajo la conducción de Jimmy Kimmel

La victoria convirtió a Affleck en el quinto ganador del programa durante la etapa conducida por Jimmy Kimmel, iniciada en abril de 2020, indicó Variety.

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Entre los ganadores de esta etapa del formato figuran David Chang en noviembre de 2020; Ike y Alan Barinholtz en agosto de 2024; Matt Damon y Ken Jennings en julio de 2025; y Oscar Nuñez con Kate Flannery en septiembre de 2025.

Ding llegó al programa con su propio historial en concursos. El participante tuvo una racha de 31 juegos en Jeopardy!, registro que lo ubica en el quinto lugar entre los máximos ganadores de todos los tiempos de ese ciclo, señaló NBC News.

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Affleck y Jamie Ding llegaron a la ronda final de ¿Quién quiere ser millonario? con una pregunta sobre los pavos indultados en Acción de Gracias por presidentes de Estados Unidos (Disney/Eric McCandless).

Kimmel había comentado en julio a Variety que Affleck parecía no saber que sería emparejado con un campeón cuando aceptó participar: “Cuando se lo dije, pareció sorprendido y encantado. Creo que estaba preparado para hacerlo por su cuenta. Ben Affleck es muy inteligente”.

La emisión del episodio llegó una semana después de que se conociera la muerte de la madre del actor. El medio NBC News informó que Christopher Affleck, conocida como Chris, murió el 2 de junio tras un diagnóstico de cáncer de páncreas.

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