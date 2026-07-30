Hamacas en aeropuertos de EE. UU.: la sorprendente sugerencia de la TSA para escalas largas que generó polémica

La TSA sugirió llevar hamacas a los aeropuertos de EE. UU. para descansar en escalas largas y el mensaje generó polémica en redes sociales (X: @TSA)

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La Administración de Seguridad del Transporte (TSA) recomendó a los viajeros llevar hamacas a los aeropuertos para descansar durante escalas largas, una sugerencia que desató un debate sobre la etiqueta y la seguridad en las terminales. La agencia publicó el mensaje por el Día Nacional de la Hamaca, celebrado el 22 de julio.

La discusión se instaló sobre dos puntos: la convivencia en espacios compartidos y la diferencia entre lo que la TSA permite llevar a través de los controles de seguridad y lo que cada aeropuerto autoriza dentro de sus instalaciones. La publicación de la TSA, difundida en redes sociales, combinó un tono informal con una recomendación para quienes deben esperar durante horas entre conexiones.

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En su mensaje, la TSA afirmó: “Nadie dijo que no se pudiera llevar una hamaca al aeropuerto". La agencia también sugirió evitar conflictos con la administración de cada terminal y recomendó consultar antes de colgar el equipo: “Para reducir la tensión o evitar un altercado con el aeropuerto, consulte con ellos sobre dónde puede y dónde no puede colgar su equipo para la siesta".

Qué dijo la TSA y por qué el mensaje generó debate

La TSA aclaró que una hamaca puede pasar por los controles de seguridad, pero que cada aeropuerto decide si autoriza su uso dentro de la terminal (X: @TSA)

El mensaje por el Día Nacional de la Hamaca instaló una pregunta entre usuarios: si está permitido transportar ese objeto, ¿también lo está usarlo en una sala de embarque o en un pasillo? En su publicación, la TSA puso el foco en el paso por los controles de seguridad y, al mismo tiempo, marcó un límite: la decisión final sobre dónde colgar una hamaca es materia de cada aeropuerto.

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Parte de los usuarios interpretó el posteo como una invitación a “acampar” dentro de la terminal. Otros, en cambio, remarcaron que la TSA no administra el uso del espacio en el aeropuerto, sino que establece qué objetos pueden atravesar los puntos de control y bajo qué condiciones.

La TSA advirtió: “Para reducir la tensión o evitar un altercado con el aeropuerto, consulte con ellos sobre dónde puede y dónde no puede colgar su equipo para la siesta".

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La crítica de una experta en etiqueta al uso de hamacas en espacios compartidos

La experta en etiqueta Diane Gottsman cuestionó el uso de hamacas en aeropuertos por la ocupación del espacio compartido y la incomodidad para otros pasajeros (X: @TSA)

La experta en etiqueta Diane Gottsman, fundadora de The Protocol School of Texas, cuestionó el uso de hamacas como forma de “acampar” en un espacio compartido y de circulación constante. “Pasar el control de seguridad con la hamaca propia con el único propósito de acampar no es una muestra de consideración hacia los demás en un espacio público reducido”, dijo en declaraciones al medio Fox News Digital.

Gottsman planteó su objeción desde la lógica de la etiqueta: el aeropuerto no es un ámbito privado, sino un entorno donde confluyen personas con necesidades distintas, cargas de equipaje y tiempos de espera variables. Su crítica apuntó a la ocupación del espacio y a la posible incomodidad para terceros, más que al objeto en sí.

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Agregó: “Antes de que te pillen colgando tu aparato entre dos postes, pregunta al personal del aeropuerto si hay un lugar seguro y apartado para colgarlo, de acuerdo con las normas del aeropuerto", agregó.

Discusión en redes y el límite entre controles de seguridad y reglas del aeropuerto

En redes sociales, viajeros discutieron si las hamacas en aeropuertos son una solución para escalas largas o una forma de acampar en espacios públicos (X: @TSA)

En redes sociales, usuarios criticaron la informalidad en las terminales y otros señalaron que la TSA solo define qué objetos pueden pasar por los controles de seguridad. Ese matiz organizó gran parte del debate: una cosa es que un elemento esté autorizado para ser transportado en el equipaje, y otra distinta es su instalación dentro de un espacio que funciona con reglas propias.

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Entre los comentarios, algunos advirtieron por posibles riesgos y molestias. Otros celebraron la idea como una solución para escalas largas, sobre todo en situaciones en las que el descanso en asientos resulta difícil.

En ese intercambio apareció una preocupación recurrente: el uso de hamacas podría generar obstrucciones, roces con otros pasajeros o intervenciones del personal de seguridad local.

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Se multiplicaron las reacciones que interpretaron el mensaje de la TSA como un guiño humorístico por el Día Nacional de la Hamaca, más que como una recomendación operativa.

Aun así, el posteo abrió la puerta a un dilema para viajeros: qué conducta es aceptable en un entorno donde conviven criterios de seguridad, normas internas y reglas tácitas de convivencia.

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Un usuario de Reddit relató que usó una hamaca durante una escala, hasta que la policía del aeropuerto le pidió que la quitara. El comentario se sumó a la lista de experiencias que circularon como ejemplo de que la instalación de una hamaca puede terminar en un pedido del personal, incluso si el objeto pasó sin inconvenientes por los controles.

El mensaje y buena parte de las reacciones coincidieron en una recomendación: consultar antes de colgar cualquier equipo para descansar y evitar discusiones o intervenciones del personal. Entre quienes defendieron la idea, hubo mensajes que la presentaron como una alternativa cuando las salas están saturadas o los espacios para dormir son limitados.

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Entre quienes la rechazaron, se repitió la crítica a la ocupación del espacio y a la incomodidad para terceros en áreas de tránsito.