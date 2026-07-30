Cipriani Residences Miami: el rascacielos vendió el 80% de sus unidades y marca la llegada de grandes patrimonios

Mast Capital atribuyó la demanda de Cipriani Residences Miami al traslado de familias y ejecutivos que eligen la ciudad para vivir (Cipriani Residences Miami).

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La torre Cipriani Residences Miami alcanzó su altura final y ya vendió el 80% de sus unidades en Florida. Ese avance resume dos fenómenos a la vez: la consolidación de la ciudad como destino residencial de grandes patrimonios y la llegada de ejecutivos que trasladan operaciones a la ciudad.

Según una exclusiva de Fox News Digital, el proyecto recibirá compradores de más de 30 países y es la torre residencial más alta de la ciudad, con cerca de 950 pies (290 metros) de altura. El edificio tiene 85 pisos y entregará las viviendas terminadas en 2027 en el barrio de Brickell.

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Se trata del primer desarrollo residencial construido desde cero por Cipriani en el país. El empresario Giuseppe Cipriani explicó al medio que la empresa concibe la vida residencial como una extensión natural de la hospitalidad y que la familia participó de cerca en el diseño y en la experiencia general del proyecto, para mantener las tradiciones que arrastra desde hace generaciones.

“Para nosotros, no se trata simplemente de poner el nombre Cipriani en un edificio. Se trata de crear un hogar donde la forma de vivir sea la misma en la que nosotros viviríamos”, expresó.

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Demanda internacional y el perfil de los compradores en Miami

Los principales orígenes de los compradores son México, Italia, Colombia, Brasil, Venezuela, Argentina, Canadá, Francia, España y el Reino Unido. A esa lista se suman compradores de Estados Unidos que llegan desde estados con alta carga impositiva, como Nueva York y California.

El fundador y director ejecutivo de Mast Capital, Camilo Miguel Jr., atribuyó esa demanda tanto a las dificultades económicas y políticas en otros países como al cambio de perfil de Miami: “La gente no solo está comprando en Miami como inversión, sino que realmente está comprando en Miami para vivir. Las personas miran a Cipriani y dicen: ‘Este va a ser mi hogar’”.

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Miguel aseguró, incluso, que algunos compradores adquirieron unidades para toda su familia, con la intención de mudar a todos al edificio.

Los compradores de la torre en Miami provienen de mercados como México, Italia, Colombia, Brasil, Venezuela, Argentina, Canadá, Francia, España y el Reino Unido (Cipriani Residences Miami).

Por su parte, Giuseppe Cipriani definió a Miami como una ciudad internacional cuya forma de vida está marcada por el clima, la conexión con el agua y la relación fluida entre espacios interiores y exteriores.

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“Cada vez más personas eligen Miami no solo como un lugar para visitar, sino también para vivir. Buscan privacidad, comodidad, buen servicio y una calidad de vida sin complicaciones”, contó a Fox News Digital.

Cipriani enmarcó que alcanzar la altura final del proyecto enlaza la historia de la marca con su nueva apuesta inmobiliaria: “Estamos muy orgullosos de lo que se ha construido y de la posición que ocupa la empresa hoy en día. Ver la torre alcanzar su altura máxima nos entusiasma aún más para dar vida a ese espíritu para los residentes que la llamarán su hogar”.

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“Los principios nunca han cambiado”, sostuvo. “Ya sea un restaurante, un club, un hotel o ahora una residencia, la idea es la misma: la gente debe sentirse cómoda, libre y en casa”.

Giuseppe Cipriani afirmó que Miami atrae a quienes buscan vivir con privacidad, comodidad, servicio y conexión con el agua (Cipriani Residences Miami).

Compradores de alto perfil y el atractivo empresarial de Miami

A comienzos de este mes, el New York Post informó que Lionel Messi compró cuatro unidades en la torre y que esa operación fue seguida por una ola de otros futbolistas argentinos. Entre otros compradores habría ejecutivos de Citadel y Amazon.

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Respecto de ello, Miguel detalló que grandes compañías firman contratos de alquiler de oficinas en la ciudad y trasladan a sus principales ejecutivos, lo que se refleja en la compra de casas y condominios en distintos puntos de Miami.

El empresario vinculó el auge de Miami con una cultura favorable a los negocios y con la expansión internacional de la ciudad. A su juicio, hoy un fondo de cobertura o una institución financiera ya no necesita estar en Nueva York para ser relevante y exitosa.

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Por último, Miguel resumió la transformación con una frase sobre el presente de la ciudad: “Nunca imaginé que Miami sería lo que es hoy y creo que no hay límites para lo que podemos lograr”.