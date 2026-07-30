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Compradores de Costco en Washington pueden recibir pagos tras demanda colectiva por correos engañosos: cómo saber si calificas y cómo reclamar

Residentes del estado que figuren en las listas de la cadena y hayan recibido mensajes promocionales entre junio de 2021 y julio de 2026 pueden completar un formulario único antes del 24 de agosto para entrar al reparto

Los consumidores de Costco en Washington pueden reclamar parte de un acuerdo judicial por USD 14 millones hasta el 24 de agosto (REUTERS/Mohammad Khursheed/File Photo)
Los consumidores de Costco en Washington pueden reclamar parte de un acuerdo judicial por USD 14 millones hasta el 24 de agosto (REUTERS/Mohammad Khursheed/File Photo)
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Los consumidores de Costco en Washington que recibieron correos promocionales entre 2021 y 2026 pueden reclamar parte de un acuerdo judicial por USD 14 millones antes del 24 de agosto, luego de que la cadena aceptara cerrar una demanda colectiva que la acusa de enviar mensajes con asuntos engañosos sobre ofertas por tiempo limitado.

El pago final para cada persona todavía no está definido. Según Fox Business, el monto dependerá del número de reclamaciones válidas presentadas, una vez descontados los honorarios de abogados, los costos del litigio y las compensaciones de servicio aprobadas por el tribunal.

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En ese esquema, el valor individual quedará atado al tamaño efectivo del grupo que complete el trámite dentro del plazo y a las deducciones autorizadas por la Justicia.

La demanda, identificada como Aaland v. Costco Wholesale Corp., sostiene que la empresa infringió la ley de correo electrónico comercial del estado de Washington, conocida como CEMA, que regula el marketing por correo electrónico.

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Esa norma permite recuperar hasta USD 500 por cada mensaje que reúna las condiciones previstas por la ley, según el planteo del caso.

La demanda colectiva Aaland v. Costco Wholesale Corp. acusa a Costco de enviar correos promocionales con asuntos engañosos sobre ofertas por tiempo limitado (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
La demanda colectiva Aaland v. Costco Wholesale Corp. acusa a Costco de enviar correos promocionales con asuntos engañosos sobre ofertas por tiempo limitado (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Qué reclama la demanda y cuál es la posición de Costco

Pese al acuerdo, Costco negó haber cometido irregularidades, citó el medio. La causa cuestiona correos con líneas de asunto que, según los demandantes, creaban una falsa sensación de urgencia al anunciar promociones supuestamente limitadas que en realidad la compañía planeaba extender más allá del plazo publicitado.

Entre los asuntos mencionados en la demanda aparecen frases como: “Hoy es el último día para acceder a descuentos solo para miembros” y “Hot Buys disponibles solo por 5 días”.

Los demandantes alegan que ese lenguaje inducía a pensar que la oportunidad terminaba de inmediato, aun cuando las ofertas seguirían vigentes.

El foco de la discusión, de acuerdo con el planteo, está puesto en cómo se presentaban las promociones en el encabezado del correo y en el impacto que ese recurso podía tener en la decisión de compra.

La acción colectiva se apoya en la legislación estatal que regula el envío de correos comerciales y en la interpretación de si los asuntos de esos mensajes se ajustaron a los parámetros exigidos.

El caso sostiene que Costco habría infringido la ley CEMA de Washington, que regula el marketing por correo electrónico comercial (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
El caso sostiene que Costco habría infringido la ley CEMA de Washington, que regula el marketing por correo electrónico comercial (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El caso, tal como fue formulado, se concentra en los títulos de los correos promocionales y no en la totalidad del contenido de cada pieza de marketing.

Quiénes pueden reclamar y qué opciones tienen hasta el 24 de agosto

Pueden presentar una solicitud los residentes de Washington cuyas direcciones de correo electrónico figuren en los registros de la empresa y que hayan recibido esos mensajes promocionales entre junio de 2021 y julio de 2026.

El reclamo alcanza a residentes de Washington incluidos en los registros de correo de Costco, de acuerdo con la descripción del acuerdo.

Cada integrante del grupo solo puede enviar un formulario de reclamo, sin importar cuántos correos de ese tipo haya recibido.

Quien no presente ninguna acción no recibirá compensación y quedará impedido de iniciar reclamos futuros vinculados con las acusaciones cubiertas por el acuerdo, incluso si en el futuro quisiera litigar de manera individual por esos mismos hechos.

Los demandantes afirman que asuntos como “último día” y “Hot Buys disponibles solo por 5 días” creaban una falsa urgencia en las promociones de Costco (REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)
Los demandantes afirman que asuntos como “último día” y “Hot Buys disponibles solo por 5 días” creaban una falsa urgencia en las promociones de Costco (REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)

También existe la posibilidad de excluirse del arreglo para conservar el derecho a demandar por separado, o de objetar sus términos antes del 24 de agosto.

En la práctica, esas alternativas definen si la persona queda o no alcanzada por los efectos del acuerdo y por la imposibilidad de impulsar reclamos posteriores relacionados con las acusaciones incluidas.

Cuándo se define la aprobación final y cómo serían los pagos

La aprobación final del acuerdo será evaluada por un tribunal en Seattle. La audiencia para decidir la aprobación definitiva está prevista para el 2 de octubre de 2026 a las 15:30, hora del Pacífico.

Hasta entonces, el valor exacto que recibirá cada miembro de la clase sigue abierto y dependerá del número de reclamaciones consideradas válidas y del remanente neto del fondo.

Costco negó haber cometido irregularidades pese al acuerdo por los correos promocionales cuestionados en Washington (REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)
Costco negó haber cometido irregularidades pese al acuerdo por los correos promocionales cuestionados en Washington (REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)

Los pagos podrían emitirse por cheque en papel, Venmo, PayPal u otros métodos electrónicos. La distribución será igualitaria entre quienes presenten reclamos válidos, con cargo al remanente neto del fondo del acuerdo.

El mecanismo, según se explicó, buscará repartir el monto disponible una vez efectuadas las deducciones contempladas, sin diferenciar por la cantidad de correos recibidos, ya que el formulario es único por persona.

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