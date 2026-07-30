La Universidad de California bate récord de admisiones, pero entrar a UCLA o Berkeley es cada vez más difícil

La Universidad de California admitió a 102.031 estudiantes californianos de primer ingreso y a 29.372 transferidos de colegios comunitarios para el otoño de 2026 (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)

Guardar

La Universidad de California admitió este año a 102.031 estudiantes californianos de primer ingreso para el ciclo de otoño de 2026 y a 29.372 transferidos desde colegios comunitarios del estado, en medio de presión política para ampliar el acceso de residentes y pesquisas federales sobre sus criterios de selección, según Los Angeles Times.

También aceptó al 78% de los californianos que solicitaron ingreso como alumnos de primer año en su sistema de nueve campus de pregrado.

Ese promedio encubrió diferencias entre campus: UC Berkeley admitió al 10,5% de todos sus postulantes de primer año y UCLA al 10,8%, mientras que San Diego aceptó al 27% e Irvine al 30%.

PUBLICIDAD

Las brechas entre campus y la presión por ampliar la matrícula de residentes

En el otro extremo, Santa Barbara y Davis registraron tasas de admisión del 44% y 46%, respectivamente. Santa Cruz aceptó al 82% de sus aspirantes, Riverside al 89% y Merced al 97%.

Entre los solicitantes californianos, UCLA siguió siendo el campus más difícil de alcanzar: admitió al 10% frente al 12% de Berkeley, citó la publicación.

PUBLICIDAD

UCLA fue el campus más difícil para los residentes de California, con una admisión del 10%, frente al 12% de UC Berkeley entre postulantes del estado (REUTERS/Daniel Cole)

Aunque Berkeley fue por un margen estrecho el campus más selectivo si se cuenta a todos los postulantes, el dato entre residentes mantuvo a UCLA como la opción más cerrada para quienes compiten desde el estado.

El sistema vinculó parte de ese crecimiento a su compromiso con Sacramento. Un acuerdo de financiamiento con el estado exige aumentar al menos 1% anual la matrícula de residentes de pregrado, y la universidad sostuvo que va por encima de ese ritmo y que mantiene su meta de llegar a 217.000 estudiantes californianos de pregrado en 2030.

PUBLICIDAD

El otoño pasado había 200.532 residentes de California matriculados en pregrado, sobre un total de 237.616 alumnos de ese nivel y 301.093 estudiantes en todo el sistema.

El presidente de la UC, James B. Milliken, afirmó en un comunicado que el récord de admitidos refleja el compromiso de ampliar oportunidades educativas para alumnos de todas las regiones y orígenes del estado.

PUBLICIDAD

El ciclo recién informado fue el primero completo desde que investigadores federales comenzaron a examinar las prácticas de admisión de la universidad.

La tasa de admisión de la Universidad de California llegó al 78% entre los solicitantes californianos, con brechas marcadas entre campus como UCLA, Berkeley, Riverside y Merced (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)

En ese marco, el Departamento de Justicia abrió en marzo de 2025 pesquisas sobre los campus de Berkeley, Irvine y Los Ángeles.

Además, ese mismo departamento acusó este año a las facultades de medicina de UCLA, Davis y San Diego de favorecer a postulantes negros y latinos por encima de blancos y asiático-estadounidenses, y se sumó a una demanda federal contra UCLA por esa acusación.

PUBLICIDAD

La universidad rechazó los cargos y sostuvo que cumple con la prohibición de la acción afirmativa vigente en California desde hace casi tres décadas.

Los cambios en la composición racial y de ingresos de los admitidos

La composición racial de la nueva cohorte de admitidos casi no varió respecto del año anterior. Los estudiantes negros, asiáticos y blancos aumentaron levemente, mientras que los latinos, que siguieron siendo el grupo más numeroso con 38%, bajaron en 37 estudiantes.

PUBLICIDAD

Los estudiantes nativos americanos e isleños del Pacífico, los dos grupos más pequeños, cayeron cerca de 7% cada uno. Pero, al desagregar por campus, aparecieron oscilaciones más marcadas.

La Universidad de California vinculó el aumento de admitidos a su acuerdo con Sacramento, que exige elevar al menos 1% anual la matrícula de residentes y apunta a 217.000 estudiantes californianos en 2030 (AP Foto/Damian Dovarganes, archivo)

En Berkeley, la cantidad de estudiantes negros californianos admitidos cayó en 87, una baja del 17%, y ese grupo representó el 4,4% de los admitidos del estado. En San Diego, los admitidos latinos descendieron en 699, un 10%, mientras que los asiáticos aumentaron en 642.

PUBLICIDAD

Davis admitió a 1.232 californianos menos, con descensos entre estudiantes negros, latinos, blancos y asiáticos. Santa Cruz, en cambio, admitió a 1.249 estudiantes negros más que el año anterior.

La universidad informó también que admitió a una proporción mayor de estudiantes de bajos ingresos: 43%, un punto porcentual más.

Parte de ese cambio obedeció a una redefinición del umbral, ya que este año se consideró de bajos ingresos a las familias con ingresos de hasta USD 85.000, frente a USD 75.000 del año pasado.

PUBLICIDAD

Esa línea se fija en el percentil 30 del ingreso familiar en California y se recalcula cada año con datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos y de la Oficina de Estadísticas Laborales.

La proporción de estudiantes admitidos que serían los primeros de su familia en asistir a la universidad bajó un punto, hasta 41%, aunque en términos absolutos fueron 42.277 californianos de primera generación.

Menos presión de postulaciones y más búsqueda en campus con espacio

El ciclo 2026 fue el primero completo bajo pesquisas del Departamento de Justicia sobre las admisiones en Berkeley, Irvine y UCLA, mientras la UC rechazó acusaciones por acción afirmativa en sus facultades de medicina (REUTERS/Noah Berger/File Photo)

La tasa general de admisión subió por dos factores. El primero fue que el volumen de postulaciones de primer año casi dejó de crecer: la UC recibió solo 273 solicitudes más que el año pasado, y las presentadas por californianos cayeron en 496.

El segundo fue la estrategia de reclutamiento en campus con mayor capacidad. Riverside, Merced y este año también Santa Cruz buscaron a estudiantes que cumplían con los requisitos académicos de la UC pero no habían incluido esos campus en sus solicitudes de otoño, y los invitaron en diciembre a agregarlos sin costo.

Esos alumnos fueron evaluados y notificados junto con el resto de aspirantes. Santa Cruz admitió a 54.157 estudiantes californianos de primer año, un 45% más que el año anterior, mientras Riverside admitió a 55.914, un 4% más; Merced, en cambio, admitió a 636 menos.

Las transferencias desde colegios comunitarios también crecieron con fuerza. La UC admitió a 29.372 transferidos, un 6% más que el año pasado, y casi todos provienen de los community colleges de California, como ocurre desde hace años.

John Marfield, subvicecanciller asistente y director de admisiones de pregrado de Berkeley, dijo al diario que más del 93% de los estudiantes transferidos entrantes de ese campus provienen de colegios comunitarios del estado.

La Universidad de California elevó al 43% la proporción de admitidos de bajos ingresos tras redefinir el umbral familiar en USD 85.000, mientras los estudiantes de primera generación bajaron al 41% (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

Emily D. Engelschall, subvicecanciller asociada de servicios de inscripción en Riverside, señaló que su campus admitió a 13% más transferidos desde esas instituciones.

Engelschall añadió que los community colleges del Inland Empire tardaron en recuperarse tras la pandemia de COVID-19, pero que las vías de transferencia comenzaron a recomponerse.

Janet Robinson, responsable académica de transferencias en Santa Monica College, sostuvo que las familias siguen viendo el paso a un campus de la UC como una estrategia de ahorro y una ruta hacia una educación de alta calidad.

Más admisiones internacionales y dudas sobre la matrícula efectiva

La universidad admitió más estudiantes internacionales por tercer año consecutivo. Las ofertas para postulantes internacionales de primer año subieron 6% hasta 23.569, frente a 17.420 en 2023, después de haber aumentado 17% el año pasado.

Aun así, los dirigentes del sistema prevén que menos de ellos lleguen efectivamente al campus. Las políticas de la administración de Donald Trump endurecieron las reglas de visado, restringieron la ayuda financiera y aumentaron el control sobre estudiantes extranjeros, lo que redujo su probabilidad de matricularse.

El otoño pasado, cerca del 27% de los internacionales admitidos terminó inscribiéndose, frente a alrededor del 42% de los californianos admitidos.

Riverside redujo en 3% sus admisiones internacionales de primer año porque, según Engelschall, tiene menos margen para absorber ese riesgo.

Berkeley y San Diego también recortaron sus admisiones internacionales. Santa Barbara las elevó de 8.998 a 12.024 estudiantes internacionales de primer año admitidos.