Este enclave de Silicon Valley vuelve a ser el código postal más caro de Estados Unidos por el boom de la inteligencia artificial

Atherton recuperó el puesto de código postal más caro de Estados Unidos con un valor medio cercano a USD 10 millones (Compass Real Estate)

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El código postal más caro de Estados Unidos volvió a situar a Atherton, en California, en el centro del mapa de la riqueza por el impulso de la inteligencia artificial y del nuevo ciclo tecnológico.

El enclave de Atherton, California, desplazó a Fisher Island, en Miami, y reabrió la discusión sobre cómo ese dinero redefine el mercado inmobiliario, la vida local y las tensiones sociales en Silicon Valley.

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El punto de partida está en el dato que marca ese cambio de jerarquía: el regreso de Atherton como el código postal más caro del país, con una suba del 20% y un valor medio cercano a USD 10 millones, además de ventas récord de viviendas ultraexclusivas.

Ese repunte también se entiende en contraste con Fisher Island, en Miami, que había ocupado el primer lugar hasta principios de año.

Fisher Island, el exclusivo islote privado frente a Miami que hasta este año fue el código postal más caro de Estados Unidos, símbolo del lujo y la privacidad en Florida (BARNES Miami)

El desplazamiento no altera solo un ranking inmobiliario: también vuelve a colocar a Silicon Valley como el principal termómetro de la riqueza tecnológica en Estados Unidos.

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El efecto de la inteligencia artificial en el segmento más alto

La explicación del fenómeno pasa por el auge de la inteligencia artificial y por el nuevo ciclo de liquidez asociado a las grandes empresas tecnológicas.

La pauta señala que las nuevas fortunas y las salidas a bolsa de gigantes del sector están detrás de la presión sobre el segmento más alto del mercado.

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En ese marco, los testimonios de agentes inmobiliarios como DeLeon y Carmel deben mostrar un clima de aceleración y frenesí.

El foco no está en una operación aislada, sino en la velocidad con la que el dinero reciente empuja los precios, acorta los plazos de decisión y vuelve más agresiva la competencia por propiedades de lujo en Atherton.

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El auge de la inteligencia artificial impulsó nuevas fortunas y elevó la presión sobre las propiedades de lujo en Silicon Valley (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno, de todos modos, no se limita a las cifras de compraventa. También expone el contraste social que acompaña a la concentración de riqueza en una zona donde conviven fortunas extraordinarias, debate político y temores por el costo que ese proceso impone sobre el entorno urbano y comunitario.

Desigualdad, impuesto y temores por la salida de capitales

Ahí aparece la tensión alrededor de la desigualdad y del posible impuesto del 5% a los multimillonarios en California. La pauta indica, además, que ese debate convive con el temor a una salida de capitales, aunque esas advertencias no alcanzan para enfriar la demanda en Silicon Valley.

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La resistencia del mercado se vincula a un entramado que va más allá de la residencia fiscal. Incluso con mudanzas y con algunos millonarios que evalúan otros destinos, las conexiones familiares y empresariales siguen sosteniendo la necesidad de permanecer cerca del ecosistema tecnológico de la región.

El cambio ya se percibe en el paisaje de la comunidad. La pauta describe la demolición de casas antiguas, la construcción de mansiones modernas y un crecimiento de la seguridad privada, apoyado en una cita de Buckner y en datos de Global Guardian.

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Operaciones fuera de mercado y una nueva escala de precios

Ese giro urbano se completa con otro rasgo del nuevo mercado de lujo: el aumento de las ventas fuera de mercado y el uso de sociedades para ocultar la identidad de los compradores.

Agentes inmobiliarios señalaron que el dinero tecnológico aceleró las decisiones de compra y la competencia por viviendas en Atherton (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reserva gana peso a medida que sube el volumen de dinero y que la exposición pública se vuelve un costo para quienes ingresan en este circuito.

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También cambió la escala de las operaciones. Las ventas por encima de USD 30 millones dejaron de ser episodios raros y pasaron a formar parte de una frecuencia nueva, señal de que el mercado se desplazó hacia categorías de precios que hace pocos años parecían excepcionales.

La pauta pide sumar ejemplos recientes y remarcar la distancia con el pasado, aunque sin detenerse en la microhistoria de cada transacción.

El interés principal está en mostrar una tendencia: el umbral de lo extraordinario se corrió y el techo del mercado se elevó con rapidez.

La expectativa ahora apunta a una nueva ola de dinero vinculada a posibles salidas a bolsa y a la expansión de empresas como OpenAI, Anthropic y SpaceX.

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El temor a una salida de capitales no frenó la demanda porque las conexiones familiares y empresariales mantienen el eje en Silicon Valley (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si ese flujo se concreta, Atherton podría profundizar aún más una dinámica que ya alteró el mapa de la riqueza estadounidense.

El cierre, según la lógica del texto base, debe apoyarse en esa sensación de aceleración: Silicon Valley entra en una etapa en la que el pulso del mercado cambia de ritmo y la nueva riqueza tecnológica vuelve a dibujar sus fronteras sociales y urbanas.