Un estudio identificó un impacto ambiental inesperado en la producción de huevos ecológicos

La investigación publicada en Royal Society Open Science señaló que los huevos camperos y ecológicos implicarían más emisiones, más uso de suelo y mayor mortalidad si se mantiene la misma producción - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un estudio sobre la producción de huevos en el Reino Unido concluyó que una transición total a sistemas camperos y ecológicos puede acarrear un costo ambiental más alto. Si se mantiene constante el volumen de producción, ese cambio elevaría las emisiones en 60% y casi duplicaría la ocupación de suelo.

El estudio, publicado en Royal Society Open Science, concluye que producir solo huevos camperos y ecológicos en el Reino Unido implicaría más emisiones, más uso de suelo y una mortalidad más alta que otros sistemas, si se mantiene igual la cantidad de huevos. La comparación se basó en escenarios nacionales de producción constante y en datos recopilados entre 2009 y 2010.

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Los autores compararon varios escenarios para la industria del huevo británica, incluidos cambios hacia sistemas de gallinero, camperos y ecológicos. El hallazgo central fue que los sistemas sin jaula pueden ajustarse mejor a la preocupación pública por el bienestar de las gallinas, pero también exigir una población mayor de aves y aumentar la presión ambiental.

La autora Harriet Bartlett, investigadora principal asociada de la Smith School of Enterprise and the Environment de la Universidad de Oxford, dijo que la investigación subraya la necesidad de evaluar de forma conjunta el bienestar animal, el impacto ambiental y la producción de alimentos al definir el futuro de la avicultura de postura.

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Un estudio sobre la producción de huevos en el Reino Unido concluyó que una transición total a sistemas camperos y ecológicos elevaría 60% las emisiones y casi duplicaría el uso de suelo - (Imagen ilustrativa Infobae)

Por qué aumentan las emisiones y el uso de suelo

Según el estudio, los sistemas sin jaula pueden requerir más aves para obtener la misma cantidad de huevos. Esa diferencia de desempeño productivo altera el balance ambiental entre los distintos métodos de cría.

Los autores explican que los sistemas en jaula muestran mejor desempeño animal y mayor eficiencia en el uso de alimento para animales. Como las aves consumen menos para producir la misma cantidad de huevos, se reducen los insumos necesarios y las emisiones asociadas.

En las granjas camperas y ecológicas, el impacto sube por una combinación de menor productividad, mayores necesidades de alimento para animales por huevo producido y menores rendimientos de los cultivos destinados al alimento ecológico. En conjunto, esos factores elevan la demanda de tierra, alimento y otros recursos para alcanzar el mismo nivel de producción.

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El estudio sitúa este debate dentro de una presión ambiental más amplia del sistema alimentario. La cadena mundial de suministro de alimentos genera el 26% de las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la actividad humana, además del 78% de la eutrofización del agua y el 32% de la acidificación terrestre.

El estudio explicó que los sistemas sin jaula necesitan más gallinas para producir la misma cantidad de huevos, lo que modifica el impacto ambiental de la avicultura - (Imagen ilustrativa Infobae)

El equilibrio entre bienestar animal y sostenibilidad

El autor principal, Oliver Martinic, investigador independiente radicado en Croacia, señaló que el impulso para abandonar las jaulas responde a inquietudes relevantes sobre el bienestar de los animales de granja. Aun así, advirtió que las diferencias de rendimiento entre sistemas pueden producir efectos no previstos.

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Los autores también detectaron un aumento importante de la mortalidad en escenarios de producción 100% campera y ecológica. Al mismo tiempo, precisaron que ese indicador no agota por sí solo la discusión sobre bienestar animal.

Bartlett rechazó que los resultados deban leerse como una defensa del retorno a sistemas restrictivos en jaula. La investigadora sostuvo que las preocupaciones sobre los huevos de gallinas enjauladas no deben ignorarse y que el reto pasa por hallar un equilibrio más amplio entre variables que a menudo entran en tensión.

Los autores añadieron que la transición hacia sistemas sin jaula debe ir acompañada de mejoras en mortalidad y eficiencia alimentaria para evitar un aumento del impacto ambiental. También indicaron que el desafío consiste en desarrollar sistemas de producción que combinen altos estándares de bienestar animal con un mejor desempeño productivo y un menor impacto ambiental.

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Los autores detectaron un aumento importante de la mortalidad en escenarios de producción 100% campera y ecológica, aunque aclararon que ese dato no define por sí solo el bienestar animal - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las limitaciones de los datos y lo que deja el estudio

Los investigadores reconocieron que la base utilizada procede de 2009 y 2010 y no refleja avances más recientes en la producción de gallinas ponedoras. Aun así, sostuvieron que sigue siendo el conjunto de datos más completo disponible en el Reino Unido para comparar todos los sistemas de alojamiento con una metodología consistente.

También explicaron que los trabajos más recientes suelen centrarse solo en algunos sistemas y dificultan la comparación directa. Añadieron que reunir una base actualizada equivalente resulta complejo por problemas como los brotes de gripe aviar y la dificultad para obtener datos representativos de la producción de gallinero y ecológica.

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La investigación también aclara que la mortalidad es solo una dimensión del bienestar. Los autores la usaron porque permite una medición comparable a escala nacional y porque refleja animales que consumieron recursos sin aportar producción.

Para productores y consumidores, estos resultados apuntan a la necesidad de evaluar varias variables al mismo tiempo. Ningún sistema ofrece hoy el mejor resultado en todas las mediciones de bienestar animal y presión ambiental.