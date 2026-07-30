El sur de California enfrenta otro fin de semana de calor extremo: las autoridades alertan por incendios y noches sin alivio

El sur de California enfrentará una ola de calor extremo desde el viernes, con temperaturas de hasta 49 °C y mayor riesgo para la salud (REUTERS/Daniel Cole)

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El sur de California enfrentará desde este viernes una ola de calor extremo que podría llevar los termómetros hasta 49 °C. El episodio elevará el riesgo de enfermedades asociadas a las altas temperaturas y agravará el peligro de incendios forestales en una región que atraviesa un verano más húmedo y caluroso de lo habitual.

De acuerdo con Los Angeles Times, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que gran parte del área, con excepción de la costa inmediata, quedará bajo una alerta por calor extremo entre viernes y domingo. Los pronósticos marcan temperaturas de unos 10 °C por encima de lo habitual en numerosas zonas, con posibilidad de nuevos récords diarios.

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En los valles se esperan máximas de 35 °C a 43 °C. En sectores del valle de Antelope, en tanto, podrían alcanzarse 46 °C. Para el Inland Empire y el desierto alto se prevén entre 38 °C y 43 °C, y en el desierto bajo los valores podrían rozar los 49 °C.

El calor nocturno agrava el riesgo

El calor, además, tendrá un alivio nocturno limitado. Ariel Cohen, meteorólogo a cargo de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Oxnard, explicó al diario que en muchos puntos cercanos a Los Ángeles las temperaturas durante la noche no bajarán demasiado de 21 °C. Esa condición incrementa el riesgo de estrés térmico porque el cuerpo recupera menos cuando no se enfría durante varias horas seguidas.

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El sistema de alta presión y el aumento del riesgo de incendios

Un sistema de alta presión sobre Arizona impulsará el calor extremo y elevará el riesgo de incendios forestales en el sur de California (REUTERS/Daniel Cole)

El origen del episodio está en un sistema de alta presión sobre Arizona que se expandirá hacia el oeste durante el fin de semana y alcanzará los desiertos interiores de California, con posible influencia hasta la costa, según el Servicio Meteorológico Nacional.

La persistencia del calor también empuja hacia arriba el riesgo de incendios forestales grandes. Kristen Stewart, meteoróloga del Servicio Forestal de Estados Unidos, advirtió que la mayor parte del sur de California, excepto la franja costera inmediata, tendrá un riesgo reforzado entre viernes y domingo. Señaló como áreas de mayor riesgo las estribaciones del valle de San Joaquín y las zonas montañosas bajas de la región.

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“Nuestros combustibles se han ido secando con el tiempo y ahora están prácticamente en niveles críticos”, afirmó Stewart.

La meteoróloga V. Kelly Turner, que dirige el grupo de investigación sobre calor del Centro Luskin para la Innovación de UCLA, dijo a la publicación: “Hemos tenido tantas olas de calor. Hay un leve respiro entre una y otra, pero en realidad no mucho”, dijo a la publicación.

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Turner explicó que la humedad agrava el impacto del calor sobre el cuerpo y reduce la eficacia de medidas habituales, como refugiarse en la sombra. En el sur de California, el verano fue caluroso y también más bochornoso de lo habitual, en parte por las altas temperaturas del océano.

Noches cálidas, humedad y efectos sobre la salud

Especialistas de UCLA advirtieron que la humedad, las noches sin enfriamiento y el cambio climático agravan el impacto del calor extremo sobre la salud (REUTERS/Daniel Cole)

Las temperaturas elevadas sostenidas durante el día y la falta de enfriamiento nocturno son dos de los factores que más preocupan a los especialistas. David Eisenman, profesor de medicina y codirector del Centro de UCLA para Soluciones Climáticas Saludables, sostuvo que el cambio climático causado por la quema de combustibles fósiles produjo olas de calor más frecuentes y más intensas. También indicó que las noches ya no se enfrían como antes, lo que limita la recuperación física.

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“También, y esto es importante, por la noche ya no refresca como antes, así que nuestros cuerpos no pueden recuperarse de la misma manera”, señaló. Según Eisenman, el calor extremo puede causar muertes y enfermedades de forma directa, y además agravar problemas cardíacos, pulmonares y renales, junto con trastornos de salud mental.

En términos prácticos, Turner recomendó tres medidas para reducir el impacto del calor: permanecer en interiores con aire acondicionado, elegir la ruta con más sombra al estar afuera y sumergirse en agua, aunque sea con un baño frío para los pies. “Esas son las que pueden hacer de forma fiable que tu cuerpo trabaje menos para enfriarse”, dijo.

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Cohen, por su parte, recomendó mantenerse hidratado y evitar dejar niños o mascotas dentro de vehículos. También sugirió reservar las actividades físicas exigentes para la primera hora de la mañana o para la noche, y usar ropa liviana y holgada para quienes deban permanecer al aire libre.

Cortes de electricidad y advertencias adicionales en la costa

La ola de calor en California coincide con cortes programados de electricidad en Calabasas y con advertencias por fuerte oleaje e inundación costera (REUTERS/Daniel Cole)

En Calabasas, la llegada de la ola de calor coincide con cortes programados de electricidad durante la noche mientras cuadrillas de Southern California Edison realizan mejoras de infraestructura para reducir el riesgo de incendios. Varios cientos de clientes se verán afectados en distintos momentos, y un residente, Jonathan Bobbitt, describió la situación en declaraciones a la cadena estadounidense CBS News: “En una ola de calor. Es horrible, es insoportable”.

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La compañía indicó a esa cadena que había avisado a todos los clientes con dos semanas de anticipación. También sostuvo que los cortes se trasladaron a horas algo más frescas, aunque no podían suspenderse por completo las obras previstas.

El panorama de riesgos no se limita a las temperaturas en tierra. Quienes busquen alivio en la playa se encontrarán con advertencias por fuerte oleaje: los pronosticadores alertaron que un oleaje del sur asociado al huracán Genevieve seguirá generando olas grandes, luego de que los socorristas del sur de California realizaron miles de rescates el fin de semana pasado, en un escenario de playas concurridas, mar agitado y corrientes de resaca intensas.

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Sigue vigente hasta la noche del sábado una advertencia por fuerte oleaje, con mayor peligro en playas orientadas al sur, desde Manhattan Beach hasta Port Hueneme a lo largo de la costa de Malibu, y desde Long Beach hasta la península de Palos Verdes. El Servicio Meteorológico Nacional también emitió una advertencia por inundación costera para las costas de los condados de Ventura y Los Ángeles desde el miércoles por la noche hasta el viernes.