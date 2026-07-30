Hallan muerta a una joven de 18 años en una casa del esposo de la congresista Ayanna Pressley en Boston

La policía de Boston confirmó que la muerte de Yoseliani Ann Marte Ocasio, de 18 años, en una casa del esposo de Ayanna Pressley fue un homicidio (GoFundMe)

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La policía de Boston confirmó el jueves que la muerte de Yoseliani Ann Marte Ocasio, la joven de 18 años hallada con un disparo el 18 de julio en una casa propiedad de Conan Harris, esposo de la congresista Ayanna Pressley, fue un homicidio.

La calificación situó bajo investigación criminal un caso ocurrido en una vivienda de alquiler donde la pareja no reside.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Boston, los agentes acudieron poco antes de las 14:00 del 18 de julio tras una comunicación por radio sobre una persona herida de bala en la vivienda. Al entrar, encontraron a la víctima con una aparente herida de arma de fuego y la joven fue declarada muerta en el lugar.

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La fuerza informó en un comunicado que la Oficina del Médico Forense determinó oficialmente que la muerte de Ocasio fue un homicidio.

También señaló que la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Boston investiga los hechos y las circunstancias del caso, e instó a cualquier persona con información a contactar a los investigadores.

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Boston.com agregó que la Oficina del Médico Forense determinó que la causa fue un disparo en la cabeza y que, hasta la tarde del jueves, no se habían realizado arrestos ni se habían presentado cargos, según la policía.

La vivienda y el estado de la investigación

La joven fue hallada con un disparo el 18 de julio en una vivienda de alquiler de Mattapan propiedad de Conan Harris, esposo de la congresista Ayanna Pressley (GoFundMe)

La residencia está en el barrio de Mattapan, tiene ocho habitaciones y, según CBS News, estaba valuada en USD 919.000. La cadena indicó además que la propiedad estaba en venta cuando ocurrió el hecho, aunque anuncios inmobiliarios consultados por la revista PEOPLE muestran que ya no figura en el mercado.

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CBS News, el Boston Herald y Boston.com informaron que la casa pertenece a Conan Harris, que ni él ni Pressley viven allí y que se utiliza como propiedad de alquiler, según reportes y registros municipales.

En el mismo artículo, un vocero de la oficina de Pressley y la policía señalaron que Harris y Pressley no están vinculados con el incidente ni con la investigación.

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El día en que la joven fue encontrada muerta, un portavoz de Pressley dijo al Boston Herald: “La congresista expresa sus más sentidas condolencias a la familia afectada”. PEOPLE indicó que buscó una reacción adicional de la oficina de la representante tras la actualización de la investigación, pero no había recibido respuesta hasta la tarde del jueves.

Pressley, además, dijo estar “devastada” por el hecho y afirmó que la vida de Ocasio fue “cut short by domestic violence”. “Como madre de una adolescente, la idea de que una persona joven pierda la vida de manera violenta de esta forma es devastadora”, y señaló: “Acompaño a nuestra comunidad y a todos los que amaban a Yoseliani mientras atravesamos este duelo. Que todos podamos honrar su vida y su humanidad y brindar compasión a sus seres queridos mientras transitan esta tragedia”

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La familia vinculó la muerte con violencia doméstica

La familia de Yoseliani Ann Marte Ocasio también vinculó la muerte con violencia doméstica en una campaña de GoFundMe y en declaraciones a medios locales (GoFundMe)

Una campaña en la plataforma de recaudación GoFundMe creada para ayudar a la familia con los gastos funerarios, y firmada por la madre de la víctima, Elenie, sostiene que la joven murió “como resultado de violencia doméstica”, aunque no ofrece más detalles. La familia escribió además: “No hay palabras que puedan expresar el dolor de perder a alguien tan joven, con tantos sueños, esperanzas y metas por delante.

Yoseliani era profundamente amada por su familia, amigos y todos aquellos cuyas vidas tocó. Su bondad, su hermoso espíritu y su brillante futuro jamás serán olvidados”.

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Según Boston.com, Elenie Ocasio también dijo a Boston 25 News que sabe quién podría ser responsable: “No hay palabras que puedan expresar el dolor de perder a alguien tan joven, con tantos sueños, esperanzas y metas por delante. Su bondad, su hermoso espíritu y su brillante futuro jamás serán olvidados.”

Según la cadena local WCVB, la semana pasada se realizó una vigilia de oración frente a la casa de Harris, el lugar donde Ocasio fue hallada muerta a tiros. La abuela de la joven también afirmó, citada por ese medio, que la muerte ocurrió por violencia doméstica y la describió como una “tragedia”.

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