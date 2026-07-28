Un hispano murió en el tiroteo que dejó tres víctimas en Seattle; la policía investiga si el ataque fue un ajuste de cuentas

El tiroteo en el festival Bite of Seattle dejó tres muertos y al menos cuatro heridos en el Seattle Center

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Un festival gastronómico anual, conocido por reunir a miles de personas y celebrar la diversidad culinaria de Seattle, se vio sacudido por la tragedia el pasado domingo cuando un tiroteo masivo dejó tres víctimas mortales y al menos cuatro heridos. Entre los fallecidos se encontraba Carlos Israel Sánchez Villalba, un hombre hispano de 44 años, cuya muerte generó una profunda ola de dolor y solidaridad, en especial dentro de la comunidad latina de la ciudad.

La Oficina del Médico Forense del Condado de King identificó a los otros dos fallecidos como Ashley Whitehead, de 56 años, y Junior Cee Niko Semo, de 19, y presunto atacante. Los tres, residentes de Seattle, murieron por heridas de bala y sus fallecimientos fueron clasificados como homicidios. Sánchez Villalba y Semo murieron en el lugar del ataque, mientras que Whitehead fue trasladada al Centro Médico Harborview, donde falleció durante una cirugía.

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El tiroteo se produjo cerca de las 18:00 del domingo, en los momentos finales del festival Bite of Seattle celebrado en el Seattle Center, un parque emblemático bajo la sombra de la Space Needle. Cada año, el evento reúne a cientos de vendedores de comida, espectáculos y familias, atrayendo a unas 350.000 personas. Según lo reportado, el ataque sorprendió a los presentes, que huyeron hacia los edificios cercanos o abandonaron el parque al escuchar los disparos.

La violencia dejó tres muertos y al menos cuatro heridos: un niño de dos años, dos hombres de 23 y 27 años y una mujer de 39 años. El niño se encontraba en condición estable el lunes, mientras que los adultos recibieron el alta hospitalaria poco después. El festival, que debía ser un espacio de alegría y convivencia, terminó marcado por la confusión y el miedo.

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El lunes, gran parte de Seattle se encontraba de luto. Decenas de personas, incluyendo a la alcaldesa de la ciudad y al jefe de policía, participaron en una vigilia con velas junto a una fuente local para rendir homenaje a las víctimas. Residentes y familiares depositaron flores, encendieron velas y guardaron un minuto de silencio en recuerdo de quienes perdieron la vida.

Las campañas de recaudación de fondos en línea para dos de las víctimas recibieron miles de dólares en donaciones, reflejando la solidaridad de la comunidad ante el dolor y la tragedia.

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“Esto es inaceptable”, expresó la alcaldesa Katie Wilson durante la vigilia, condenando la violencia armada e insistiendo en que ningún padre debería enterrar a su hijo. El gobernador del estado de Washington, Bob Ferguson, señaló en redes sociales la conmoción de la comunidad, incapaz de comprender cómo una celebración emblemática pudo transformarse en un escenario de horror.

Carlos Sánchez Villalba, la víctima hispana

Carlos Israel Sánchez Villalba, hispano de 44 años y padre de tres hijos, murió protegiendo a su familia durante el tiroteo de Seattle (Gofund Me)

Carlos Sánchez Villalba, casado y padre de tres hijos, era el principal sostén de su familia. Según una campaña de GoFundMe lanzada para apoyar a sus seres queridos, Sánchez Villalba fue recordado como “un esposo dedicado, un padre amoroso y un amigo leal capaz de hacer cualquier cosa por los demás”.

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Según publicaron medios locales, falleció protegiendo a su familia en el momento del ataque. Su repentina muerte dejó a su esposa y a sus hijos en una situación de profunda tristeza y vulnerabilidad económica.

Los fondos recaudados buscan cubrir los gastos funerarios y ayudar a la familia a afrontar las consecuencias de la pérdida.

Situación de los sobrevivientes y el impacto en las familias de las víctimas

La familia de Ashley Whitehead informó que ella esperaba con su hija para comprar algodón de azúcar cuando comenzaron los disparos en el festival (Go Fund Me)

Entre los heridos se encontraba un niño de dos años, cuya recuperación fue calificada como satisfactoria por los médicos. Los otros tres heridos —dos hombres jóvenes y una mujer de mediana edad— lograron salir del hospital tras recibir atención, pero el trauma emocional persiste.

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Las familias de las víctimas mortales, por su parte, enfrentan un futuro incierto tras la pérdida de sus seres queridos. En el caso de Ashley Whitehead, su familia relató que estaba esperando junto a su hija para comprar algodón de azúcar cuando ocurrieron los disparos. Murió en el hospital durante una operación, tras un último intercambio de palabras de cariño con su hija mayor. La comunidad se volcó en apoyo a las familias, conscientes de que el impacto de la tragedia trasciende lo físico y afecta profundamente el tejido social y emocional.

Investigación policial, situación de los sospechosos y posible conexión con pandillas

La policía de Seattle informó que uno de los fallecidos, Junior Cee Niko Semo, podría haber estado implicado en el tiroteo. Además, un sospechoso de 15 años se encuentra bajo custodia, mientras que un tercer implicado continúa prófugo.

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Las autoridades mantienen un hermetismo prudente en torno a los detalles específicos de la investigación, aunque trascendió que el ataque podría estar vinculado a un ajuste de cuentas entre pandillas, según las primeras pesquisas de la policía local.

Las autoridades indicaron que al menos tres sospechosos participaron en el enfrentamiento, en el que dos grupos se habrían disparado entre sí, lo que refuerza la hipótesis de un conflicto relacionado con bandas criminales.

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La subdirectora de investigaciones del Departamento de Policía de Seattle, Nicole Powell, confirmó en rueda de prensa que los investigadores consideran probable la conexión con pandillas, dado el patrón de violencia y la cantidad de implicados.