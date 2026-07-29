Tras el ataque contra una instalación de gas de Estados Unidos en Egipto, Donald Trump afirmó que bombardeará Irán “con mucha fuerza”

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. REUTERS/Kylie Cooper

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Un ataque con dron contra un buque de almacenamiento de gas de propiedad estadounidense en el puerto egipcio de Damieta desató un incendio que se propagó a una segunda embarcación este miércoles, en un incidente que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vinculó con Irán y que amenazó con derivar en una respuesta militar directa.

Trump afirmó desde el Despacho Oval que había sido informado sobre la explosión en el puerto mediterráneo y adelantó que Washington golpearía a Irán “muy fuerte, porque es nuestro turno de hacerlo”. “Ellos saben que viene”, agregó.

En referencia al ataque de Irán contra una base militar estadounidense en Jordania, Trump detalló: “Intentaron atacarnos ayer por la noche y derribamos todos los misiles. Es nuestro turno, veremos si llegamos a un acuerdo en algún momento, pero es nuestro turno de atacarlos”.

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El dron impactó contra el buque de almacenamiento flotante Energos Winter, una unidad de almacenamiento y regasificación (FSRU, por sus siglas en inglés) con capacidad para 138.250 metros cúbicos, de acuerdo con tres fuentes del sector familiarizadas con el incidente citadas por agencias internacionales. El fuego se propagó luego al buque GasLog Salem, un carguero de gas natural licuado (GNL) atracado en las inmediaciones.

El Energos Winter es propiedad de la empresa estadounidense Energos Infrastructure, y sus operaciones técnicas, de seguridad y comerciales están gestionadas por Wilhelmsen Ship Management, también de capital estadounidense. Ambas embarcaciones fueron desplazadas fuera del puerto mientras las autoridades evaluaban la situación, según informó la firma de seguimiento del comercio marítimo Kpler.

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Desde el Despacho Oval, el mandatario estadounidense dijo que Washington golpearía “muy fuerte” y que Teherán “sabe que viene”, aunque también dejó abierta la opción de negociar

La empresa británica de seguridad marítima Ambrey fue la primera en señalar que el buque cisterna de bandera bermudeña y de propietarios griegos, junto con el FSRU de operación estadounidense, fueron alcanzados por al menos un dron no identificado. Dos fuentes de seguridad independientes atribuyeron la causa probable de la explosión a un ataque de este tipo, lo que podría indicar una mayor propagación del conflicto por Oriente Medio.

El Ministerio de Petróleo y Recursos Minerales de Egipto, sin embargo, confirmó el incendio sin mencionar ningún ataque con dron ni identificar sus causas. El ministerio instó a medios de comunicación y usuarios de redes sociales a “obtener la información a través de los comunicados oficiales”, después de que varios digitales locales y árabes publicaran que el origen fue un impacto de ese tipo. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) declinó responder una solicitud de comentario de AFP.

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Los equipos de extinción y seguridad del puerto atajaron el incendio de inmediato siguiendo los planes de respuesta a emergencias, según el ministerio egipcio. El titular de la cartera, Karim Badawi, se desplazó al lugar para supervisar las labores. No se registraron heridos ni víctimas mortales.

El ex director de la Autoridad del Puerto de Damieta, el mayor general Ayman Salah, explicó a AFP que la regasificación se realiza “bajo muy alta presión” y que cualquier fuga puede derivar en un incendio. La empresa de servicios portuarios Inchcape Shipping Services había reportado previamente una explosión durante operaciones de descarga de carga en la terminal de GNL.

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Kpler advirtió que la explosión afectó las operaciones de un nodo de importación de GNL de primer orden en el Mediterráneo oriental. Instalaciones energéticas en otras partes de la región han sido blanco de drones y misiles en el marco del conflicto que Estados Unidos mantiene con Irán, aunque Egipto había permanecido al margen hasta ese momento.

Trump no descartó una salida diplomática: “Veremos si llegamos a un acuerdo en algún momento”, dijo desde el Despacho Oval, para luego reiterar la amenaza de un ataque. Ningún grupo reivindicó de inmediato la autoría del incidente en Damieta.