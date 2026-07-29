Mundo
Agregar Infobae enGoogle

Condenaron en Londres a un adolescente noruego reclutado por una banda vinculada a Irán para cometer un asesinato por encargo

Durante el juicio, amigos y familiares de Johannes Natland contaron que atravesó problemas desde muy joven, comenzó a consumir drogas a los 13 años y vivió por un tiempo en un hogar de acogida

Johannes Kongsnes Natland
Johannes Kongsnes Natland viajó desde Noruega al Reino Unido tras aceptar 25.000 euros para cometer un homicidio (Captura de video)
Guardar

Un tribunal de Londres condenó a Johannes Kongsnes Natland, un adolescente noruego de 19 años, por viajar al Reino Unido con la misión de ejecutar un asesinato por encargo para una organización criminal internacional vinculada con Irán.

La decisión del jurado, tras más de 17 horas de deliberaciones, determinó que Natland viajó desde Stavanger, Noruega, en marzo del año pasado, con la promesa de recibir 25.000 euros a cambio de disparar a una persona cuya identidad nunca se logró identificar.

Según el veredicto, Natland llegó a Manchester con un pasaporte temporal y fue interceptado por la policía fronteriza, que le permitió regresar a Noruega en el siguiente vuelo. El joven, sin embargo, optó por trasladarse en taxi hasta Huddersfield, al norte de Inglaterra. Allí recogió dinero en efectivo, dos armas de fuego y municiones, además de recibir instrucciones detalladas a través de mensajes en redes sociales.

PUBLICIDAD

En la madrugada del 19 de marzo, agentes armados irrumpieron en su habitación de hotel y lo arrestaron. Durante el operativo, los oficiales incautaron una pistola semiautomática, un revólver y una bolsa con 19 balas.

La investigación reveló que fue reclutado por la Red Foxtrot, una banda sueca de crimen organizado con estrechos lazos con el régimen iraní. La organización, bajo la dirección de un individuo apodado “Agent 47”, coordinaba atentados y asesinatos en Europa y empleaba a jóvenes para ejecutar tareas violentas y de narcotráfico. Las autoridades británicas y estadounidenses sancionaron a la Red Foxtrot y a su líder, Rawa Majid, conocido como el “Zorro Kurdo”, quien permanece prófugo y se sospecha que reside en Irán.

PUBLICIDAD

El caso judicial expuso que no actuó de forma aislada. Un adolescente de 17 años, identificado como “Generalen”, resultó condenado en Noruega por intentar contribuir al asesinato, mientras que otro de 16 años espera juicio por su papel en la conspiración. Los investigadores determinaron que la Red Foxtrot utilizaba plataformas como Snapchat, Telegram y Signal para reclutar a menores y coordinar operaciones, una modalidad que Europol denominó “violencia como servicio”.

Natland recibió la propuesta del asesinato a través de mensajes en Snapchat (Reuters)
Natland recibió la propuesta del asesinato a través de mensajes en Snapchat (Reuters)

En los chats se publicaban ofertas para cometer asesinatos a cambio de dinero, y los reclutadores proporcionaban mapas, fotografías y videos para facilitar la ejecución de los crímenes.

Durante el juicio, admitió haber aceptado el encargo para obtener dinero y comprar drogas. Alegó que en un principio consideró la propuesta como una broma o una estafa, pero que, al verse atrapado, pensó en dispararse en el pie para evitar cumplir la orden. La policía británica recopiló pruebas que, según la fiscalía, evidenciaron que el joven comprendía plenamente la naturaleza del encargo.

En mensajes enviados a su novia desde Noruega, Natland describió la misión como “una locura” y anticipó que “sería genial matar a alguien”. Compartió fotografías en las que posaba con las armas y el dinero, y bromeó con amigos sobre la inminente ejecución. Tras su arresto, intentó persuadir a su novia para que no declarara en su contra durante llamadas realizadas desde prisión.

Johannes Kongsnes Natland
Su entorno familiar y de amistades describió que Natland tuvo problemas de adicciones desde la adolescencia y vivió en un hogar de acogida (Captura de video)

El tribunal escuchó el testimonio de amigos y familiares, quienes describieron a Natland como “un joven problemático” que había iniciado el consumo de drogas a los 13 años y pasó temporadas en un hogar de acogida. Su entorno más cercano relató que el joven buscaba impresionar a sus pares y, en ocasiones, presumía de su implicación en actividades criminales.

La fiscalía argumentó que, pese a sus problemas personales, representaba un “peligro real”, dispuesto a matar en el extranjero por dinero, mientras que la defensa sostuvo que su participación obedecía al temor y la presión ejercidos por la organización.

(Con información de AP)

Temas Relacionados

NoruegaLondresIránJohannes Kongsnes Natland

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tras el ataque contra una instalación de gas de Estados Unidos en Egipto, Donald Trump afirmó que bombardeará Irán “con mucha fuerza”

Desde el Despacho Oval, el mandatario estadounidense dijo que Washington golpearía “muy fuerte” y que Teherán “sabe que viene”, aunque también dejó abierta la opción de negociar

Tras el ataque contra una instalación de gas de Estados Unidos en Egipto, Donald Trump afirmó que bombardeará Irán “con mucha fuerza”

Chile desplegó a sus Fuerzas Armadas antes del temporal: así fue el operativo para asistir a 100.000 personas aisladas

En Infobae al Mediodía, el analista internacional Andrei Serbin Pont explicó cómo la planificación previa, el acuartelamiento de cinco mil efectivos y un amplio despliegue logístico permitieron responder con rapidez al temporal que dejó 13 muertos y cuatro desaparecidos

Chile desplegó a sus Fuerzas Armadas antes del temporal: así fue el operativo para asistir a 100.000 personas aisladas

Irak convoca una reunión de emergencia por los ataques de Estados Unidos y Arabia Saudita

El Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el primer ministro Ali al Zaidi, cuestiona la legalidad de la operación y advierte contra injerencias externas en asuntos internos, tras reportes de víctimas y daños materiales

Irak convoca una reunión de emergencia por los ataques de Estados Unidos y Arabia Saudita

El FMI anunció un préstamo de USD 1.900 millones para Bolivia

El paquete, negociado por una misión del Fondo y sujeto a la aprobación del directorio, estará destinado a “apoyar el programa de reformas económicas”

El FMI anunció un préstamo de USD 1.900 millones para Bolivia

Israel advirtió que está preparado para ampliar su avance militar en el sur del Líbano

El máximo comandante del Ejército israelí, Eyal Zamir, sostuvo que la campaña militar aún no ha concluido y pidió a las tropas mantenerse preparadas para una posible escalada

Israel advirtió que está preparado para ampliar su avance militar en el sur del Líbano
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

SEP ordena suspender operaciones de la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza en Puebla para el ciclo 2026-2027

SEP ordena suspender operaciones de la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza en Puebla para el ciclo 2026-2027

Por qué sentimos la necesidad de convivir con animales, según un estudio de Oxford

Feminicidio en México: Edomex y Chiapas superan a CDMX en listado de estados con más casos durante junio

Exdirector de la Policía de Mexicali estaría vinculado a la desaparición de jóvenes y fosas clandestinas, afirma FGE

El Invías desmintió cierre total e indefinido del corredor Calarcá – Alto de la Línea – Cajamarca: este es el estado actual de la vía

INFOBAE AMÉRICA

Por qué sentimos la necesidad de convivir con animales, según un estudio de Oxford

Por qué sentimos la necesidad de convivir con animales, según un estudio de Oxford

Miedo, Guerra Fría y un toque que lo cambió todo: Antonin Panenka y el día que entró a la historia gracias a su penal

Tras el ataque contra una instalación de gas de Estados Unidos en Egipto, Donald Trump afirmó que bombardeará Irán “con mucha fuerza”

El gobierno de Guatemala presenta un plan para digitalizar el ciclo diversificado, con la entrega de equipos y plataformas

Implante de desfibrilador automático en mujer de 73 años marca avance en el Hospital Rosales de El Salvador

ENTRETENIMIENTO

El padre de Amy Winehouse pierde demanda y deberá pagar una cifra millonaria por venta de objetos de la cantante

El padre de Amy Winehouse pierde demanda y deberá pagar una cifra millonaria por venta de objetos de la cantante

‘Spider-Man: un nuevo día’ y la estrategia de Marvel para mantener con vida su universo

Una abuela guardó cartas antiguas de Pokémon por años para sus nietos: hoy podrían valer 250 mil dólares

“Yo sigo envejeciendo y ellas siempre tienen la misma edad”: la frase que Jared Leto recitó en un concierto hace más de una década

Demi Moore baila junto a Katseye y aviva la preocupación por su extrema delgadez