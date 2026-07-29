Condenaron en Londres a un adolescente noruego reclutado por una banda vinculada a Irán para cometer un asesinato por encargo

Johannes Kongsnes Natland viajó desde Noruega al Reino Unido tras aceptar 25.000 euros para cometer un homicidio (Captura de video)

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Un tribunal de Londres condenó a Johannes Kongsnes Natland, un adolescente noruego de 19 años, por viajar al Reino Unido con la misión de ejecutar un asesinato por encargo para una organización criminal internacional vinculada con Irán.

La decisión del jurado, tras más de 17 horas de deliberaciones, determinó que Natland viajó desde Stavanger, Noruega, en marzo del año pasado, con la promesa de recibir 25.000 euros a cambio de disparar a una persona cuya identidad nunca se logró identificar.

Según el veredicto, Natland llegó a Manchester con un pasaporte temporal y fue interceptado por la policía fronteriza, que le permitió regresar a Noruega en el siguiente vuelo. El joven, sin embargo, optó por trasladarse en taxi hasta Huddersfield, al norte de Inglaterra. Allí recogió dinero en efectivo, dos armas de fuego y municiones, además de recibir instrucciones detalladas a través de mensajes en redes sociales.

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En la madrugada del 19 de marzo, agentes armados irrumpieron en su habitación de hotel y lo arrestaron. Durante el operativo, los oficiales incautaron una pistola semiautomática, un revólver y una bolsa con 19 balas.

La investigación reveló que fue reclutado por la Red Foxtrot, una banda sueca de crimen organizado con estrechos lazos con el régimen iraní. La organización, bajo la dirección de un individuo apodado “Agent 47”, coordinaba atentados y asesinatos en Europa y empleaba a jóvenes para ejecutar tareas violentas y de narcotráfico. Las autoridades británicas y estadounidenses sancionaron a la Red Foxtrot y a su líder, Rawa Majid, conocido como el “Zorro Kurdo”, quien permanece prófugo y se sospecha que reside en Irán.

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El caso judicial expuso que no actuó de forma aislada. Un adolescente de 17 años, identificado como “Generalen”, resultó condenado en Noruega por intentar contribuir al asesinato, mientras que otro de 16 años espera juicio por su papel en la conspiración. Los investigadores determinaron que la Red Foxtrot utilizaba plataformas como Snapchat, Telegram y Signal para reclutar a menores y coordinar operaciones, una modalidad que Europol denominó “violencia como servicio”.

Natland recibió la propuesta del asesinato a través de mensajes en Snapchat (Reuters)

En los chats se publicaban ofertas para cometer asesinatos a cambio de dinero, y los reclutadores proporcionaban mapas, fotografías y videos para facilitar la ejecución de los crímenes.

Durante el juicio, admitió haber aceptado el encargo para obtener dinero y comprar drogas. Alegó que en un principio consideró la propuesta como una broma o una estafa, pero que, al verse atrapado, pensó en dispararse en el pie para evitar cumplir la orden. La policía británica recopiló pruebas que, según la fiscalía, evidenciaron que el joven comprendía plenamente la naturaleza del encargo.

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En mensajes enviados a su novia desde Noruega, Natland describió la misión como “una locura” y anticipó que “sería genial matar a alguien”. Compartió fotografías en las que posaba con las armas y el dinero, y bromeó con amigos sobre la inminente ejecución. Tras su arresto, intentó persuadir a su novia para que no declarara en su contra durante llamadas realizadas desde prisión.

Su entorno familiar y de amistades describió que Natland tuvo problemas de adicciones desde la adolescencia y vivió en un hogar de acogida (Captura de video)

El tribunal escuchó el testimonio de amigos y familiares, quienes describieron a Natland como “un joven problemático” que había iniciado el consumo de drogas a los 13 años y pasó temporadas en un hogar de acogida. Su entorno más cercano relató que el joven buscaba impresionar a sus pares y, en ocasiones, presumía de su implicación en actividades criminales.

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La fiscalía argumentó que, pese a sus problemas personales, representaba un “peligro real”, dispuesto a matar en el extranjero por dinero, mientras que la defensa sostuvo que su participación obedecía al temor y la presión ejercidos por la organización.

(Con información de AP)