Escuelas del centro de Nueva York adelantarán casi una hora el inicio de clases: qué distritos aplican el cambio

Las escuelas de Nueva York modificarán horarios y calendario en el ciclo 2026-27 por cambios en el transporte escolar y en la planificación del curso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Las escuelas de Nueva York modificarán horarios y calendario durante el ciclo 2026-27 por motivos distintos, pero con un efecto común: cambios que reordenan la rutina de las familias. En algunas zonas del centro del estado, ciertas primarias adelantarán el inicio de clases hasta las 7:50 AM por la escasez de conductores de autobús escolar.

En la ciudad de Nueva York, en cambio, el curso comenzará más tarde de lo habitual, el Día de las Elecciones se convertirá en jornada de aprendizaje a distancia y las vacaciones de primavera quedarán fijadas del 22 al 30 de abril.

PUBLICIDAD

Según WYRK, en áreas del centro del estado algunas escuelas primarias pasarán de comenzar a las 8:50 AM a hacerlo una hora antes.

La explicación que consignó ese medio es logística: los distritos no cuentan con suficientes choferes para cubrir todas las rutas al mismo tiempo y optaron por escalonar horarios entre primaria y secundaria para distribuir mejor los recorridos.

PUBLICIDAD

El cambio no impacta del mismo modo en la ciudad de Nueva York, que, de acuerdo con el texto, no enfrenta la misma escasez de conductores. En ese distrito, las modificaciones se concentran en la planificación del calendario escolar y, como en el resto del estado, obligan a reorganizar horarios de sueño, traslados y cuidado de los hijos.

El adelanto a las 7:50 AM y las respuestas locales al problema de transporte

Algunas primarias del centro del estado de Nueva York adelantarán el inicio de clases a las 7:50 AM por la escasez de conductores de autobús escolar (REUTERS/Jeenah Moon)

WYRK indicó que uno de los ajustes más notorios llevará el ingreso de alumnos de primaria a las 7:50 AM. El objetivo, según esa publicación, es repartir mejor las rutas de autobuses escolares entre distintos niveles educativos.

PUBLICIDAD

En ese marco, algunos distritos buscaron alternativas para amortiguar el impacto en las familias. En Buffalo, el texto señaló que las Escuelas Públicas pusieron en marcha un programa piloto de reembolso de transporte que paga 62,5 céntimos por milla a padres que reúnan los requisitos y lleven a sus hijos en automóvil en lugar de usar el autobús.

La discusión también llegó a Albany. El borrador consignó que existe un proyecto de ley que permanece en la comisión del Senado estatal y que propone prohibir que las primarias públicas empiecen antes de las 8:00 AM y que las secundarias lo hagan antes de las 8:30 AM. Según el propio texto, esa iniciativa todavía no salió de comisión.

PUBLICIDAD

Mientras ese proyecto siga en esa instancia, el artículo indicó que los distritos conservan margen para adelantar los horarios de inicio, en paralelo al debate sobre si esa decisión beneficia o perjudica a los estudiantes.

El calendario 2026-27 en la ciudad de Nueva York: inicio el 10 de septiembre y 177 días lectivos

El Departamento de Educación de Nueva York fijó el primer día de clases del ciclo 2026-27 en la ciudad de Nueva York para el 10 de septiembre de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la ciudad de Nueva York, el Departamento de Educación de Nueva York ya publicó el calendario completo del curso 2026-27, de acuerdo con el texto. El primer día de clases será el jueves 10 de septiembre de 2026, una fecha más tardía de lo habitual porque el Día del Trabajo caerá el 7 de septiembre y el distrito comienza siempre el jueves siguiente.

PUBLICIDAD

Según ese calendario, el último día de clases será el lunes 28 de junio de 2027. El cronograma también fija el 3 de noviembre, Día de las Elecciones, como jornada de aprendizaje a distancia para los alumnos, en lugar de un día libre completo como ocurrió este año.

Las vacaciones de primavera abarcarán del jueves 22 de abril al viernes 30 de abril. El texto explicó que ese tramo fue programado para cubrir toda la Pascua judía y el Viernes Santo.

PUBLICIDAD

El total del curso será de 177 días lectivos, tres menos que los 180 exigidos por el estado, porque los días de formación del profesorado cuentan dentro del total, según se indicó en el borrador. El calendario incorpora así una combinación de inicio tardío, cierre a fines de junio y una pausa primaveral desplazada hacia finales de abril.

La queja de las familias atraviesa ambos casos. Un representante de padres de Manhattan dijo a Chalkbeat que “no se consultó a ningún padre sobre el calendario” del curso 2026-27 en la ciudad, una crítica que el texto vinculó con el malestar que expresan desde hace meses familias del norte del estado ante los ingresos más tempranos.

PUBLICIDAD