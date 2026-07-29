El fundador y CEO de Infobae, Daniel Hadad, advirtió que la inteligencia artificial avanza a una velocidad que desafía a medios, gobiernos e instituciones democráticas.

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Luego de que Pierre Manigault y Carlos Lauría, presidente y director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, abrieran las jornadas de SIP Connect 2026, Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae, dio un ejemplo en vivo de la situación inquietante de los medios —y del periodismo— con el simple trámite de sacar el celular de su bolsillo, abrir ChatGPT y decir “Hola”.

ChatGPT: —¡Hola! ¿Cómo estás? Dime en qué te puedo ayudar.

Hadad: —Me gustaría conocer las últimas noticias sobre Keiko Fujimori en Perú.

ChatGPT: —Dame un segundito. Estoy revisando. Lo más reciente de hoy es que Keiko Fujimori asumió oficialmente la presidencia de Perú tras jurar ayer para el periodo 2026-2039. En su primer discurso anunció un plan de mano dura contra el crimen organizado que...

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“Podríamos seguir —dijo Hadad, y guardó el móvil— pero no hace falta. Me pregunto, y nos pregunto: ¿por qué un chico de 18 años, o mi mamá, que tiene 92, entraría al The New York Times, a Infobae, a El Comercio? ¿Por qué entraría si el Oráculo de Delfos, que antes quedaba en Grecia, hoy está aquí en un teléfono y resume una noticia?“.

Una cosa llamativa, destacó, es que ChatGPT no atribuyó en ningún momento a los medios de los que tomó la información: “Directamente, tomó el contenido del diario A, del diario B, del diario C, sin haber pagado un solo dólar, y nos contó la noticia”.

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A continuación hizo una prueba similar —le preguntó al modelo de OpenAI qué tipo de camisa podía comprar para un casamiento y dónde: Macy’s, sugirió la app de IA, y camisa blanca— y preguntó por qué una compañía pondría publicidad en un medio.

Daniel Hadad abrió ChatGPT en vivo en SIP Connect 2026 y demuestra cómo la inteligencia artificial resume noticias sin citar a los medios que produjeron la información.

El tema de SIP Connect 2026, “Los desafíos del periodismo en la era de la IA”, quedó planteado sin ambages en la conferencia principal del evento: cómo atraer al público, cómo mantener los medios independientes. La tecnología “está transformando la forma en que se recaba, se verifica, se produce, se distribuye y se monetiza la información”, había dicho poco antes Manigault. “Ofrece oportunidades notables —mejorar la eficiencia, ampliar el acceso a la información, fortalecer el periodismo de investigación, personalizar la experiencia de las audiencias, crear nuevos modelos de negocio— pero también plantea preguntas profundas sobre la transparencia, los derechos de autor, la desinformación, los sesgos, la rendición de cuentas y el rol imprescindible del criterio editorial humano".

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Lauría: “Un marcado retroceso en la libertad de expresión”

Los principios del periodismo, que tienen que ver con el mantenimiento del sistema de la democracia y el derecho de las personas a estar informadas para decidir sobre sus vidas, no han cambiado porque cambie la tecnología: “Acaso ahora es incluso más importante la prensa independiente”, dijo Manigault.

Lauría amplió por qué: “Nos reunimos hoy en medio de un marcado retroceso en la libertad de expresión en buena parte del continente. Gobiernos que buscan debilitar los contrapesos institucionales, líderes que convierten a la prensa en adversaria, campañas de estigmatización que preparan el terreno para la censura, leyes y procesos judiciales utilizados para intimidar, vigilancia, amenazas y, lamentablemente, violencia e impunidad".

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Carlos Lauría, director ejecutivo de SIP, adviertió que buena parte del continente vive un retroceso en la libertad de expresión, con gobiernos que estigmatizan a los periodistas y leyes usadas para intimidarlos.

Estados Unidos, observó, no está al margen de esta tendencia. Lauría enumeró presiones contra los periodistas, demandas judiciales contra medios, una retórica que intenta desacreditar la información independiente. “Cuando estos hechos ocurren en una democracia con enorme influencia global, su impacto trasciende las fronteras del país. Lo que se normaliza aquí puede convertirse en justificación en otros lugares”.

Defender la libertad de expresión en esas circunstancias “no es una consigna ceremonial”, agregó el director ejecutivo de SIP: “es una tarea concreta y cotidiana. También se defiende construyendo medios viables y sostenibles. Un medio económicamente frágil es mucho más vulnerable a las presiones políticas”.

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Antes de dejarle el podio a Hadad, Lauría mencionó a los periodistas presentes de la Red Latinoamericana de Periodismo en el Exilio, que representan —con sus historias de “redacciones desmanteladas, familias separadas, vidas reconstruidas”— un extremo de ese camino de erosión de la libertad de prensa. Los miembros del programa creado por la SIP provienen principalmente “de Cuba, Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y hasta Ecuador“, nombró. “Desde el exilio siguen investigando, publicando y desafiando los apagones informativos impuestos por regímenes autoritarios. Su trabajo nos demuestra que el periódico puede ser expulsado, desplazado de un territorio, pero no silenciado”.

La velocidad del cambio

Esta es la cuarta reunión SIP Connect en la que el fundador de Infobae habla sobre inteligencia artificial. “En encuentros anteriores creo haber dicho que era un tecno optimista. Hoy soy un tecno cauteloso. Esto no es un problema exclusivo de los medios de comunicación, como comentaron Pierre y Carlos sobre la importancia del periodismo en nuestra sociedad”.

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“La IA ofrece oportunidades notables pero también plantea preguntas profundas sobre la transparencia, los derechos de autor, la desinformación", dijo Pierre Manigault, presidente de SIP.

Citó el Informe Reuters, una encuesta anual de editores que reveló que el 82% de ellos usa la IA para la recopilación de información. En el caso de Infobae, que tiene una herramienta de diseño propio, ScribNews, para sus periodistas, contó cómo fue el proceso de adopción —“al principio hubo resistencia, por desconocimiento y por el temor lógico de que hiciera nuestro trabajo”— y cómo hoy en todas las redacciones del medio —Buenos Aires, México, Miami, Lima, Bogotá, Madrid y El Salvador— se considera simplemente que “la IA va a hacer un cambio radical en cómo llega a las noticias un habitante de cualquier parte del mundo".

Hadad subrayó dos cosas sobre la IA: que se trata de una tecnología de naturaleza agéntica, es decir que no sólo tiene una capacidad específica sino que decide y actúa, y que va a enorme velocidad. Usó una imagen que Yuval Noah Harari empleó en Nexus: “En la evolución de las computadoras, la distancia entre la ameba y el Tyrannosaurus rex puede salvarse en una década. Si GPT-4 es la ameba, ¿cómo será el tiranosaurio?”. Y eso en un contexto en el que “hay gobiernos que se jactan de decir que no odiamos lo suficiente a la prensa”, retomó a Lauría: “¿Qué nos ha pasado para que una persona con mucho más poder que un ciudadano común y que un medio de comunicación le recomiende a sus votantes que odien a los periodistas?”.

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Las cifras de la industria de medios, estableció Chatbeat, se desplomaron en el último año: “En casi 2.600 sitios encontró una caída del 33% en tráfico orgánico de Google, y 21% en la derivación de Google Discover en el mundo", precisó Hadad. En la pantalla a su lado, un gráfico de barras mostraba cuánto público habían perdido los medios más importantes: "The Washington Post no dejó de hacer buen periodismo, es un diario maravilloso", tomó como ejemplo. “Su tráfico bajó un 44%”.

En las redacciones de Infobae, dijo Daniel Hadad, se asume que “la IA va a hacer un cambio radical en cómo llega a las noticias un habitante de cualquier parte del mundo".

Al mismo tiempo que sucede esto, AWS estima que el 57% del contenido online ya es creado o traducido por IA. “Cada vez más aparecen granjas —siguió— y en el mundo de la política se especializan generalmente en confundir a la opinión pública en muchos de nuestros países”.

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Muchos medios han recurrido al muro de pago; Infobae no lo hecho y Hadad no tiene intención de hacerlo, dijo. Varios, casi todos del Norte Global, han logrado acuerdos con compañías como OpenAI. Pero para muchos un formato en ascenso es el video. “Hace ya dieciocho meses lanzamos un canal de stream en Buenos Aires, con muy buenos resultados comerciales, y estamos haciendo lo mismo en el último trimestre de este año en Ciudad de México“, dijo. También mostró un compilado del primer video hecho completamente con IA que creó el equipo de Infobae: una historia de la Revolución de Mayo con la lente puesta en el nivel humano de los hechos.

“Esto es la ameba”, cerró Hadad la presentación del video. “Imagínense, dentro de un tiempo, el Tyrannosaurus rex”: “Hacer una filmación de este tipo, con calidad de cine, hubiese requerido 10 buenos actores, 100 extras, locaciones rentadas, directores, postproducción. Esto lo hicieron tres jóvenes de veinticinco años, tardaron quince días y tuvo un éxito enorme. Lo pidieron maestros de muchísimas escuelas. Cosas que la inteligencia artificial quita, cosas que la inteligencia artificial da”, comentó.

La democracia en peligro

Entre las que quita, o podría quitar, una tecnología agéntica es ni más ni menos que la democracia. En SIP Connect 2026 el público —puro periodista o directivo de medios— conocía muy bien episodios de manipulación en redes sociales. Pero un agente es una forma de IA que no quiere sólo la atención de las personas: quiere su intimidad, retomó Hadad el libro de Harari.

Daniel Hadad y Carlos Lauría coincidieron en SIP Connect 2026 en que un medio sin recursos económicos es mucho más vulnerable a las presiones de gobiernos que quieren silenciar a la prensa independiente.

Su charla con ChatGPT permitió escuchar cómo lo trataba con simpatía y hasta le hablaba en castellano rioplatense. “Estas herramientas reciben más información de nosotros que nuestros mejores amigos, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres”.

Cada vez que se interactúa con ella, “va elaborando un perfil: nuestros miedos, nuestras angustias, nuestras necesidades, nuestras preocupaciones...”, siguió Hadad. “¿Quién va a terminar usando esos datos? ¿Dictadores en el mundo? No lo sé, pero es perfectamente probable que alguien que maneje estos datos pueda forzar a la población a ir en un determinado sentido. Y que un candidato determinado gane una elección”.

Esto plantea una gran pregunta para “el sistema democrático, en el que todos tenemos derechos y, ante la ley, somos todos iguales”: con estas tecnologías, “¿estamos yendo hacia una perfección del sistema democrático o hacia un final del sistema democrático?”.

Hadad se detuvo en el concepto de la “desilustración”, que acuñó el columnista británico Roy Liddle. Si mucho de los logros del presente se lograron por impulso de la ciencia y el debate, el ecosistema digital, recargado con IA, actual promueve todo lo contrario: “Aquel que grita más fuerte en la red es el más visto. Sin querer estamos cayendo en la era de la desilustración. Y digo sin querer porque ninguno de nosotros votó por eso. Ninguno de nosotros tiene hoy el poder de cambiar eso”.

Daniel Hadad explicó cómo la inteligencia artificial construye un perfil de cada usuario con sus miedos, angustias y preferencias, y que ese volumen de datos puede usarse para manipular elecciones.

Si a fines del siglo XX la tendencia global era a que se redujeran las autocracias y aumentaran las democracias, en lo que va del XXI eso se ha revertido: “A comienzos de los 2000 algo pasó“, argumentó el CEO de Infobae, ”que tiene que ver con la tecnología”. Citó el informe del Instituto V-Dem: “Hoy hay 92 autocracias y 87 democracias. Y el 74% de la población del mundo vive en una autocracia”.

Hacia el final citó una columna reciente de Shoshana Zuboff, autora de El capitalismo de la vigilancia, en la que se asocia el robo de datos con “el robo de la democracia”. Y defendió la función de los medios como garantes del sistema para cerrar su intervención en SIP Connect 2026: “Sin prensa independiente, sin prensa profesional, con gente que hace buenas preguntas, la democracia está realmente en peligro”.

Fotos: @nachomartinfilms