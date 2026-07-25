Estados Unidos inmovilizó un petrolero que intentaba romper el bloqueo de los puertos de Irán

Fotografía difundida por el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) de buques de guerra de la Armada estadounidense desplegados en Medio Oriente (EFE/ARCHIVO)

El ejército de Estados Unidos informó el viernes que abrió fuego contra un buque mercante que intentaba romper el bloqueo impuesto a los puertos iraníes, mientras el régimen iraní atacó posiciones estadounidenses en torno al Golfo Pérsico. El enfrentamiento marca la decimocuarta noche consecutiva de ataques, sin señales de distensión entre ambos países.

Según el portavoz del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), capitán Tim Hawkins, las fuerzas estadounidenses inutilizaron el M/T Lavine en el golfo de Omán luego de que la embarcación intentara burlar el bloqueo en al menos cuatro ocasiones. Hawkins indicó a The Associated Press que la tripulación del barco recibió varias advertencias e ignoró las órdenes, por lo que militares estadounidenses dispararon contra la sala de máquinas.

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Es el segundo buque comercial inutilizado desde la reimposición del bloqueo; además, el CENTCOM redirigió 12 embarcaciones desde el inicio de la operación.

El mismo día que se restableció el bloqueo naval, las fuerzas estadounidenses abrieron fuego contra el petrolero Belma, con bandera de Curazao, cuando se dirigía hacia la isla de Kharg, principal terminal petrolera iraní en el Golfo Pérsico. Tras ignorar múltiples advertencias, una aeronave estadounidense inutilizó el barco con un misil dirigido a la chimenea el 15 de julio.

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En paralelo a la ofensiva del CENTCOM, Arabia Saudita lanzó un ataque sobre la ciudad portuaria de Hodeida, en Yemen, en respuesta a las ofensivas de los hutíes contra petroleros saudíes en el mar Rojo, según informó Riad. Los hutíes, respaldados por Teherán, anunciaron que intensificarán sus acciones tras varias semanas de tensiones que han puesto fin a un periodo de relativa calma.

Fuego y humo se elevan junto a vehículos calcinados tras, según informó Al Masirah TV, un ataque estadounidense contra el puerto de combustible de Ras Isa, Yemen (Al-Masirah TV/Distribuido vía REUTERS)

Las embajadas estadounidenses en Medio Oriente emitieron advertencias a sus ciudadanos sobre la posibilidad de que las opciones para salir de la región sean cada vez más limitadas. Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán instó a la población de los países vecinos a mantenerse lejos de bases con presencia de tropas estadounidenses.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump declaró el viernes que las negociaciones con Irán son “por mucho, las más serias que hemos visto”, aunque ambas partes mantienen ataques diarios. El mandatario afirmó que “no tiene prisa” por poner fin al conflicto.

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, aseguró que Irán “no se doblegará ante el acoso de Estados Unidos” y confirmó que continúan las conversaciones con China y Rusia. “La República Islámica no se dejará intimidar por las amenazas ni cederá ante la presión”, insistió en entrevista con el medio semioficial Tasnim.

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La lucha se centra en el estrecho de Ormuz, un paso fundamental para los suministros energéticos mundiales que permanece cerrado de facto debido a los ataques iraníes, situación que ha elevado los precios de los combustibles y provocado agitación económica global.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi (REUTERS/Thaier Al-Sudani/Archivo)

En la ciudad de Irbil, al norte de Irak, donde se encuentra un contingente de asesores militares estadounidenses, funcionarios de seguridad informaron el viernes que fuerzas lideradas por Estados Unidos derribaron cinco drones cargados con explosivos. Repetidas explosiones sacudieron la capital de la región semiautónoma kurda, y columnas de humo negro fueron visibles cerca del aeropuerto, donde están desplegadas tropas estadounidenses.

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Por otro lado, la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó haber atacado la base estadounidense en Udairi, en Kuwait, incendiando y destruyendo tres cobertizos de municiones y almacenamiento. Además, aseguró haber alcanzado y dañado una torre de vigilancia de la 5ta Flota de la Marina de Estados Unidos, con base en Bahréin. Tanto Baréin como Jordania informaron que interceptaron ataques aéreos iraníes el viernes.

Mientras diversas bases de Estados Unidos y sus aliados eran blanco de ataques, el ejército estadounidense bombardeó una base naval de la Guardia Revolucionaria en el norte del territorio iraní, según reportaron las agencias semioficiales iraníes Fars e ISNA.

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(Con información de Associated Press)