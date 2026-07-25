Estados Unidos

Estados Unidos inmovilizó un petrolero que intentaba romper el bloqueo de los puertos de Irán

El vocero del Comando Central estadounidense señaló que el buque mercante fue identificado como el M/T Lavine en el Golfo de Omán y el cuerpo militar abrió fuego tras el intento de la embarcación de burlar la medida en al menos cuatro oportunidades

Guardar
Google icon
Fotografía difundida por el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) de buques de guerra de la Armada estadounidense desplegados en Medio Oriente (EFE/ARCHIVO)
Fotografía difundida por el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) de buques de guerra de la Armada estadounidense desplegados en Medio Oriente (EFE/ARCHIVO)

El ejército de Estados Unidos informó el viernes que abrió fuego contra un buque mercante que intentaba romper el bloqueo impuesto a los puertos iraníes, mientras el régimen iraní atacó posiciones estadounidenses en torno al Golfo Pérsico. El enfrentamiento marca la decimocuarta noche consecutiva de ataques, sin señales de distensión entre ambos países.

Según el portavoz del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), capitán Tim Hawkins, las fuerzas estadounidenses inutilizaron el M/T Lavine en el golfo de Omán luego de que la embarcación intentara burlar el bloqueo en al menos cuatro ocasiones. Hawkins indicó a The Associated Press que la tripulación del barco recibió varias advertencias e ignoró las órdenes, por lo que militares estadounidenses dispararon contra la sala de máquinas.

PUBLICIDAD

Es el segundo buque comercial inutilizado desde la reimposición del bloqueo; además, el CENTCOM redirigió 12 embarcaciones desde el inicio de la operación.

El mismo día que se restableció el bloqueo naval, las fuerzas estadounidenses abrieron fuego contra el petrolero Belma, con bandera de Curazao, cuando se dirigía hacia la isla de Kharg, principal terminal petrolera iraní en el Golfo Pérsico. Tras ignorar múltiples advertencias, una aeronave estadounidense inutilizó el barco con un misil dirigido a la chimenea el 15 de julio.

PUBLICIDAD

En paralelo a la ofensiva del CENTCOM, Arabia Saudita lanzó un ataque sobre la ciudad portuaria de Hodeida, en Yemen, en respuesta a las ofensivas de los hutíes contra petroleros saudíes en el mar Rojo, según informó Riad. Los hutíes, respaldados por Teherán, anunciaron que intensificarán sus acciones tras varias semanas de tensiones que han puesto fin a un periodo de relativa calma.

Fuego y humo se elevan junto a vehículos calcinados tras, según informó Al Masirah TV, un ataque estadounidense contra el puerto de combustible de Ras Isa, Yemen (Al-Masirah TV/Distribuido vía REUTERS)
Fuego y humo se elevan junto a vehículos calcinados tras, según informó Al Masirah TV, un ataque estadounidense contra el puerto de combustible de Ras Isa, Yemen (Al-Masirah TV/Distribuido vía REUTERS)

Las embajadas estadounidenses en Medio Oriente emitieron advertencias a sus ciudadanos sobre la posibilidad de que las opciones para salir de la región sean cada vez más limitadas. Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán instó a la población de los países vecinos a mantenerse lejos de bases con presencia de tropas estadounidenses.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump declaró el viernes que las negociaciones con Irán son “por mucho, las más serias que hemos visto”, aunque ambas partes mantienen ataques diarios. El mandatario afirmó que “no tiene prisa” por poner fin al conflicto.

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, aseguró que Irán “no se doblegará ante el acoso de Estados Unidos” y confirmó que continúan las conversaciones con China y Rusia. “La República Islámica no se dejará intimidar por las amenazas ni cederá ante la presión”, insistió en entrevista con el medio semioficial Tasnim.

La lucha se centra en el estrecho de Ormuz, un paso fundamental para los suministros energéticos mundiales que permanece cerrado de facto debido a los ataques iraníes, situación que ha elevado los precios de los combustibles y provocado agitación económica global.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi (REUTERS/Thaier Al-Sudani/Archivo)
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi (REUTERS/Thaier Al-Sudani/Archivo)

En la ciudad de Irbil, al norte de Irak, donde se encuentra un contingente de asesores militares estadounidenses, funcionarios de seguridad informaron el viernes que fuerzas lideradas por Estados Unidos derribaron cinco drones cargados con explosivos. Repetidas explosiones sacudieron la capital de la región semiautónoma kurda, y columnas de humo negro fueron visibles cerca del aeropuerto, donde están desplegadas tropas estadounidenses.

Por otro lado, la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó haber atacado la base estadounidense en Udairi, en Kuwait, incendiando y destruyendo tres cobertizos de municiones y almacenamiento. Además, aseguró haber alcanzado y dañado una torre de vigilancia de la 5ta Flota de la Marina de Estados Unidos, con base en Bahréin. Tanto Baréin como Jordania informaron que interceptaron ataques aéreos iraníes el viernes.

Mientras diversas bases de Estados Unidos y sus aliados eran blanco de ataques, el ejército estadounidense bombardeó una base naval de la Guardia Revolucionaria en el norte del territorio iraní, según reportaron las agencias semioficiales iraníes Fars e ISNA.

(Con información de Associated Press)

Temas Relacionados

Guerra en Medio OrienteMedio OrienteEstados UnidosEEUUIránRégimen iraníCENTCOMÚltimas noticias Américaestrecho de Ormuz

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El misterio de Amelia Earhart: una expedición buscará su avión perdido este año

Una misión de 16 integrantes inspeccionará en la laguna de la isla Nikumaroro, en Kiribati, una anomalía detectada en imágenes satelitales para determinar si corresponde al Lockheed Electra 10-E extraviado en 1937

El misterio de Amelia Earhart: una expedición buscará su avión perdido este año

Sean “Diddy” Combs, en confinamiento solitario tras un altercado con otro recluso dentro de la cárcel

El productor musical habría protagonizado un altercado con otro interno en el centro penitenciario de Nueva Jersey

Sean “Diddy” Combs, en confinamiento solitario tras un altercado con otro recluso dentro de la cárcel

Paramount pospone la fusión con Warner Bros. hasta el fallo del juicio antimonopolio

El estudio se comprometió ante la Justicia a no cerrar la operación antes de junio de 2027, mientras 12 estados buscan frenar la compra por USD 111 mil millones

Paramount pospone la fusión con Warner Bros. hasta el fallo del juicio antimonopolio

Tony Romo es arrestado por conducir intoxicado en el condado de Milwaukee

La Oficina del Sheriff indicó que fue interceptado en la Interestatal 43, no aprobó las pruebas de sobriedad y quedó citado para comparecer ante la Justicia en septiembre

Tony Romo es arrestado por conducir intoxicado en el condado de Milwaukee

Donald Trump asistirá a la Cena de Corresponsales reprogramada tras el atentado de abril

La gala se realizará este viernes en el Waldorf Astoria de Washington, con un aforo de 700 personas y nuevos protocolos de acceso

Donald Trump asistirá a la Cena de Corresponsales reprogramada tras el atentado de abril

TECNO

Por qué el almacenamiento de tu dispositivo aparece lleno aunque hayas borrado todo

Por qué el almacenamiento de tu dispositivo aparece lleno aunque hayas borrado todo

Desarrollan la tecnología que podría hacer más seguras, eficientes y precisas las futuras redes 6G

Santiago Siri y la inteligencia artificial en la medicina: “Llegará un momento en que no usar estas herramientas será considerado mala praxis”

Qué le pasa a la batería del celular cuando se usa la carga rápida con demasiada frecuencia

La razón por la que los chatbots generan una sensación de intimidad difícil de ignorar

ENTRETENIMIENTO

“Muchos de nosotros, ya de mediana edad, tuvimos dolor de espalda”: Matt Damon reveló el costo físico detrás de La Odisea

“Muchos de nosotros, ya de mediana edad, tuvimos dolor de espalda”: Matt Damon reveló el costo físico detrás de La Odisea

Stanley Tucci recordó cuando fue diagnosticado con cáncer: “Fue muy aterrador”

Sean “Diddy” Combs, en confinamiento solitario tras un altercado con otro recluso dentro de la cárcel

Todo lo que debes saber del regreso de ‘Soy Luna’ con su cuarta temporada

Karol G da inicio a su gira por EE. UU. con conciertos en 16 ciudades: fechas, invitados y detalles del Tropitour

MUNDO

Guerra en Medio Oriente en VIVO| Los hutíes prometieron represalias por los bombardeos sauditas a instalaciones militares en Yemen

Guerra en Medio Oriente en VIVO| Los hutíes prometieron represalias por los bombardeos sauditas a instalaciones militares en Yemen

El presidente de Irán criticó a la televisión estatal por la edición de las conversaciones entre Khamenei y Estados Unidos

Más de 200.000 personas huyeron de los devastadores incendios forestales en Francia y España

Los hutíes intensificaron sus ataques en Medio Oriente y lanzaron misiles hacia el sur de Arabia Saudita

La Guardia Revolucionaria iraní amenazó a los civiles que viven cerca de bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente