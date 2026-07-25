Qué dijo Donald Trump en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca

La Cena de Corresponsales de la Casa Blanca se celebró en el Waldorf Astoria con un operativo de seguridad reforzado y una asistencia de unas 700 personas (REUTERS/Jonathan Ernst).

Tres meses después del ataque que obligó a suspender la gala original, Donald Trump volvió a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca con un discurso de más de una hora, que combinó bromas, insultos y palabras sobre su relación con la prensa, informaron Reuters, Associated Press y CBS News.

La cena se celebró esta vez en el Waldorf Astoria y no en el Washington Hilton, el hotel previsto para el 25 de abril, cuando un hombre intentó atravesar un control de seguridad y disparó un arma.

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El evento reprogramado reunió a unas 700 personas, una escala menor que la habitual, con un único ingreso, dos controles de identidad y la presencia de perros detectores, agentes armados y guardias de seguridad.

Mensajes de condena a la violencia y reconocimientos durante la ceremonia

Antes del discurso presidencial, la presidenta saliente de la asociación, Weijia Jiang, corresponsal de CBS News, declaró: “Esta noche nuestro mensaje es este: hemos vuelto. No nos dejaremos intimidar. Nos negamos a permitir que un acto de violencia tenga la última palabra”.

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Donald Trump se alineó con este mensaje y aseguró: “No cedemos ante la violencia política. Ningún perturbado con un arma cambiará eso jamás”.

Asimismo, celebró la reprogramación del evento: “Como mencioné hace tres meses, el espectáculo debe continuar”. Por consiguiente, habló sobre el riesgo de un posible “asesinato en masa” que, según él, pudo haberse producido esa noche de abril.

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En la ceremonia fueron distinguidos el agente del Servicio Secreto Victor Gonzales, alcanzado por un disparo en su chaleco protector durante el ataque, y el personal del Washington Hilton que asistió a los invitados.

El mandatario también manifestó su satisfacción por la elección del salón de baile del hotel Waldorf Astoria, anteriormente llamado Trump International Hotel: “Es maravilloso regresar a un sitio que me resulta muy familiar, porque fui yo quien lo construyó”.

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La ceremonia reconoció al agente del Servicio Secreto Victor Gonzales y al personal del Washington Hilton por su actuación durante el ataque (REUTERS/Jonathan Ernst).

Los comentarios de Trump hacia la prensa

Tradicionalmente en Washington, la cena anual de corresponsales recauda fondos para becas de periodismo y celebra las libertades de prensa protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Esa tradición convivió esta vez con una fricción con la administración Trump: periodistas veteranos y ocho organizaciones profesionales habían pedido a la asociación que aprovechara la velada para “condenar” lo que describieron como “ataques del presidente” a la Primera Enmienda, precisó NBC News.

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Pese a insinuar que optaría por un tono más moderado en el discurso, Trump dedicó palabras a la prensa presente en el evento: “Este es realmente el grupo más grande de personas con ‘Síndrome de Trastorno por Trump’ reunido al mismo tiempo”.

Por consiguiente, recibió los honores habituales del evento y saludó a periodistas premiados por coberturas sobre su propia administración, pero afirmó sarcásticamente: “¿Tengo yo voz y voto en la decisión sobre esos premios?”.

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Uno de los premiados de la noche fue Tyler Pager, de The New York Times, uno de los reporteros citados por el Departamento de Justicia por su cobertura sobre un avión Air Force One regalado por Qatar a Trump. Esas citaciones fueron retiradas el jueves en un tribunal de Nueva York.

La Cena de Corresponsales de la Casa Blanca mantuvo su tradición de recaudar fondos para becas de periodismo en medio de reclamos por los ataques de Trump a la Primera Enmienda (REUTERS/Jonathan Ernst).

Según Reuters, Trump se elogió a sí mismo y aseguró sobre los medios: “Espero que todos ustedes sepan que yo creo en la prensa libre más que nadie en esta sala; bueno, quizá no tanto. Por eso estoy orgulloso de ser el presidente más abierto y transparente de la historia. Eso dicen de mí”.

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Además, el mandatario reivindicó el acceso que, a su juicio, ofrecía a los reporteros mediante sesiones frecuentes de preguntas y respuestas y llamadas telefónicas personales.

“Siempre descubro que cuando no hablas con la prensa, siempre sale una mala historia. Cuando sí hablas con la prensa, tienes una oportunidad de conseguir una buena historia”, dijo.

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A su vez, insistió en que tiene “mucho respeto” por el periodismo, sin embargo, su figura es la que sostiene el negocio informativo: “Ustedes no tienen idea de la suerte que tienen. Cuando yo me vaya, todos van a estar en la ruina. Su modelo de negocio se va a terminar”.

A medida que avanzó la noche, Trump apuntó contra figuras de los medios y del espectáculo como Don Lemon, Lawrence O’Donnell, Bruce Springsteen y Jane Fonda, y también contra políticos como Chris Christie, Adam Schiff, Ilhan Omar y Gavin Newsom, incluso conductores nocturnos como Jimmy Fallon y Jimmy Kimmel.

Trump cuestionó a la prensa durante su discurso y afirmó que los medios dependen de su figura para sostener su modelo de negocio (REUTERS/Jonathan Ernst).

Trump se refirió a una posible nueva candidatura presidencial

Durante el discurso, el mandatario retomó temas recurrentes de sus mítines: comentarios sobre Irán, la delincuencia en Washington y una broma sobre un tercer mandato, prohibido por la Enmienda 22 de la Constitución.

“Al igual que mi presidencia, la segunda vez siempre es mejor”, expresó. “Y la tercera vez será mejor todavía”. Luego agregó: “Solo bromeo” y se puso una gorra roja con la inscripción “Trump 2028”.

El presidente Donald Trump lanzó una gorra con la inscripción "Trump 2028" durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (AP Foto/Rod Lamkey, Jr.).

Algunas bromas no provocaron la reacción esperada. En uno de esos pasajes, cuestionó a sus propios redactores de discurso y preguntó desde el escenario: “¿Alguien entiende esto?”. Más tarde remató otro chiste fallido con una frase sobre “este maldito discurso estúpido”.

Trump cuestionó la cena anteriormente y esta fue su primera asistencia en su mandato. Al final de la velada, el presidente la calificó como “interesante” y concluyó: “La verdad es que no sabía qué esperar. Es mucho peor de lo que pensaba”.