Alex Saab no asistirá a su próxima audiencia en Miami y se declarará no culpable por lavado de dinero

Alex Saab llega a un aeropuerto de Miami tras ser deportado de Venezuela: fue escoltado por la agentes de la DEA (@agusantonetti/Archivo)

El ex ministro venezolano y testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, no acudirá a la audiencia prevista para este viernes en una corte federal de Miami. La jueza a cargo del caso autorizó que permanezca ausente y permitió que sus abogados presenten en su nombre una declaración formal de no culpabilidad frente a los cargos de lavado de dinero y otros delitos financieros que enfrenta en Estados Unidos.

La autorización fue concedida por la jueza Lauren F. Louis, del Tribunal del Distrito Sur de Florida, después de que la defensa solicitara que Saab quedara exento de asistir a la diligencia judicial. En el mismo escrito, los abogados pidieron que el tribunal aceptara de manera anticipada la declaración de no culpabilidad.

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De acuerdo con la presentación realizada ante la corte el pasado 14 de julio, Saab ya fue informado de la acusación en su contra, de las penas que podrían imponérsele en caso de una condena y de los derechos constitucionales que le corresponden durante el proceso. Con esos argumentos, la defensa sostuvo que no era necesaria su presencia física en la audiencia.

El empresario permanece detenido desde mediados de mayo, cuando fue trasladado desde Venezuela a Estados Unidos. Dos días después de su llegada compareció por primera vez ante un juez federal en Miami, donde la Fiscalía formalizó las acusaciones por presunto lavado de dinero, conspiración para realizar operaciones financieras destinadas a ocultar el origen de fondos y otras maniobras relacionadas con recursos que las autoridades consideran ilícitos.

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Nicolás Maduro y Alex Saab participan en un acto oficial en Caracas el 23 de enero de 2024 (AP Foto/Jesus Vargas, Archivo)

Tras escuchar los cargos, el tribunal ordenó que continuara bajo custodia y rechazó concederle libertad bajo fianza mientras avanza el proceso penal.

Saab ya había enfrentado anteriormente a la justicia estadounidense por investigaciones similares. En 2020 fue arrestado en Cabo Verde durante una escala técnica de su avión y posteriormente extraditado a Estados Unidos para responder por cargos de lavado de dinero.

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Tres años después recuperó la libertad como parte de un intercambio de prisioneros acordado entre Washington y Caracas durante la administración del entonces presidente Joe Biden. Una vez de regreso en Venezuela, fue incorporado al gabinete chavista y designado ministro de Industrias y Producción Nacional.

Su retorno a territorio estadounidense ocurrió después de la operación realizada el pasado 3 de enero, cuando fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en Caracas y lo trasladaron a Nueva York para enfrentar cargos penales relacionados con narcotráfico. Saab fue deportado posteriormente para retomar el proceso judicial que había quedado interrumpido tras su liberación en 2023.

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Mientras avanza la causa por lavado de dinero, el empresario también figura entre los responsables en otro expediente abierto en Estados Unidos. Un juez federal del Distrito Sur de Florida ordenó recientemente que Maduro y varios integrantes de la cúpula chavista paguen 314 millones de dólares a un grupo de ciudadanos estadounidenses que los demandó por secuestro, tortura y terrorismo.

Alex Saab durante una rueda de prensa en Caracas tras su liberación en diciembre de 2023 (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/Archivo)

Además de Maduro, la resolución responsabiliza a Alex Saab, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, Maikel Moreno, Néstor Reverol, Tarek William Saab y al Cártel de los Soles. En su decisión, el juez Darrin P. Gayles afirmó que Maduro “históricamente ha secuestrado y detenido arbitrariamente a ciudadanos estadounidenses para canjearlos por la liberación de criminales venezolanos recluidos en los Estados Unidos”.

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El magistrado también sostuvo que el ex dictador venezolano “cometió actos de terrorismo internacional” y concluyó que el “secuestro, la tortura y la detención arbitraria” de varios estadounidenses vulneraron la legislación federal y las leyes del estado de Florida.

La audiencia de este viernes servirá para formalizar la declaración de no culpabilidad de Saab sin que tenga que presentarse ante el tribunal, una posibilidad autorizada por la jueza mientras continúa detenido a la espera del desarrollo del proceso penal en su contra.

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