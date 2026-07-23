El olfato de un perro de aduanas permitió descubrir un cargamento ilegal de carne, frutas, plantas y un lagarto en una maleta

La perra detectora Maisy alertó a la CBP sobre una maleta sospechosa y permitió hallar productos biológicos y un animal exótico no declarados. (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU./Facebook).

Una inspección realizada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) en el aeropuerto internacional de Los Ángeles resultó en la incautación de casi 100 libras de carne, frutas, plantas y un ejemplar de lagarto monitor de Bengala transportados en el equipaje de un vuelo procedente de Tailandia. El operativo, desarrollado en julio de 2026, puso de manifiesto los riesgos que representa la importación ilegal de productos biológicos y animales exóticos para la seguridad sanitaria y ambiental del país.

De acuerdo con la CBP, el hallazgo se produjo gracias a la intervención de la perra detectora Maisy, entrenada para identificar olores asociados a productos agrícolas y de origen animal. Tras alertar a los agentes sobre una maleta sospechosa, se inició una revisión durante la que se encontraron 50 libras de carne cruda, 33 libras de mangos, ajo, bambú, plantas de plátano y 16 libras de lagarto monitor de Bengala. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos (U.S. Fish and Wildlife Service) intervino para custodiar al reptil, en cumplimiento de los protocolos internacionales sobre especies protegidas, según informó la CBP en su página oficial de Facebook y reportaron medios estadounidenses como Fox News y FOX LA.

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La introducción no autorizada de productos de origen animal, vegetal y de fauna silvestre a territorio estadounidense está sujeta a una regulación estricta. Estas restricciones buscan prevenir la entrada de enfermedades, plagas y especies invasoras que puedan afectar la producción agrícola, la salud pública y los ecosistemas locales. La CBP y sus agencias asociadas realizan inspecciones sistemáticas en los puntos de ingreso internacional, apoyadas en unidades caninas, tecnologías de escaneo y coordinación interinstitucional.

¿Qué productos prohibidos fueron hallados en la maleta proveniente de Tailandia?

En el equipaje inspeccionado por la CBP Office of Field Operations se encontraron:

50 libras (22,7 kg) de carne cruda , incluidas distintas variedades de embutidos y productos cárnicos.

33 libras (15 kg) de mangos , además de ajo, brotes de bambú y plantas de plátano.

16 libras (7,2 kg) de lagarto monitor de Bengala, una especie cuya importación está regulada y que se encuentra bajo protección internacional.

El operativo fue documentado por la CBP en sus redes sociales, donde se destaca la labor de la perra detectora Maisy: “Si encontraras todo esto en una maleta, ¿no estarías igual de feliz? La unidad canina Maisy de CBP en Los Ángeles alertó sobre una bolsa proveniente de Tailandia con 22,7 kilos de carne (incluida carne cruda), 15 kilos de mangos, ajo, bambú y plantas de plátano. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos se hizo cargo de 7,2 kilos de lagarto monitor de Bengala”, publicó la agencia.

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El U.S. Fish and Wildlife Service tomó el control del lagarto monitor, siguiendo las normativas de protección de especies y el cumplimiento de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Los productos cárnicos y vegetales, considerados de alto riesgo sanitario, fueron destruidos de acuerdo con los procedimientos establecidos.

En el equipaje proveniente de Tailandia había 50 libras de carne cruda, 33 libras de mangos, ajo, bambú y plantas de plátano, y 16 libras de lagarto monitor de Bengala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué las autoridades estadounidenses prohíben la entrada de carne, frutas y especies exóticas?

La importación de productos de origen animal y vegetal sin autorización puede introducir enfermedades, plagas y especies invasoras que amenazan la salud pública y la producción agrícola nacional. Según la CBP, carnes crudas y embutidos pueden portar virus o bacterias causantes de enfermedades como la fiebre aftosa, la peste porcina africana o la influenza aviar. Las frutas y plantas pueden transportar insectos, hongos o parásitos que afectan cultivos locales.

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La presencia de animales exóticos, como el lagarto monitor de Bengala, representa riesgos tanto para la fauna autóctona como para el equilibrio ecológico. El comercio y traslado de estas especies está regulado por leyes federales y acuerdos internacionales. El U.S. Fish and Wildlife Service supervisa el cumplimiento de la legislación sobre especies protegidas y coordina la disposición de los ejemplares decomisados.

¿Cómo se realizan los controles de equipaje internacional en Estados Unidos?

La CBP implementa controles exhaustivos en todos los puertos de entrada internacional, incluidos aeropuertos y cruces fronterizos. Las inspecciones involucran tecnología de escaneo, revisión manual y unidades caninas especializadas. Los perros como Maisy están entrenados para identificar olores asociados a productos prohibidos, lo que permite detectar mercancía oculta en equipajes o cargas.

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Cuando una unidad canina alerta sobre un equipaje, los agentes de la CBP proceden a su apertura y revisión. Si detectan productos biológicos, animales o vegetales no declarados, la agencia coordina con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y el U.S. Fish and Wildlife Service para su manejo y disposición. Los productos confiscados pueden ser destruidos, decomisados o, en el caso de especies vivas, puestos bajo la tutela de organismos especializados.

La CBP realiza controles de equipaje internacional con tecnología de escaneo, revisión manual y unidades caninas en aeropuertos y cruces fronterizos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué sanciones pueden enfrentar quienes intentan ingresar productos prohibidos a Estados Unidos?

Según la legislación estadounidense, la introducción no autorizada de productos de origen animal, vegetal y especies protegidas puede conllevar sanciones administrativas y penales. Las multas pueden superar los 10.000 dólares, según la naturaleza y cantidad de los productos. En casos graves, los responsables pueden enfrentar procesos judiciales o la prohibición de ingreso al país.

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La CBP advierte que ocultar o no declarar mercancía biológica al ingresar a Estados Unidos constituye una infracción federal. La agencia señala que estas medidas son necesarias para proteger la agricultura, la salud pública y la biodiversidad nacional. En el caso reportado en Los Ángeles, las autoridades no revelaron la identidad de la persona propietaria del equipaje ni especificaron las sanciones aplicadas, según la información recabada por FOX LA.

¿Qué dice la legislación estadounidense sobre la importación de productos agrícolas y animales?

La CBP y el USDA aplican regulaciones estrictas sobre la importación de productos agrícolas, cárnicos y animales exóticos. Estas normas buscan evitar la introducción de enfermedades y plagas que puedan afectar la producción agrícola y ganadera. El marco legal incluye la Ley Federal de Protección de Plantas y la Ley de Especies en Peligro de Extinción, además de la aplicación de tratados internacionales como la CITES.

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Las restricciones varían según el producto, el país de origen y el riesgo sanitario o ambiental asociado. La CBP mantiene información actualizada sobre productos cuyo ingreso está prohibido o regulado, accesible para viajeros y empresas en sus canales institucionales. Los viajeros tienen la obligación de declarar cualquier producto de origen animal, vegetal o vida silvestre al ingresar al país.

La legislación de Estados Unidos prevé multas de más de 10.000 dólares y posibles sanciones penales por ingresar productos prohibidos o no declarados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué deben saber los viajeros antes de ingresar a Estados Unidos con productos de origen animal o vegetal?

Los viajeros que planean ingresar a Estados Unidos deben informarse sobre las restricciones existentes para productos de origen animal, vegetal y vida silvestre. La CBP recomienda consultar sus listas de productos prohibidos y regulados, así como declarar cualquier mercancía de este tipo en los formularios de ingreso. El incumplimiento puede resultar en la confiscación de los productos, multas e incluso en la apertura de investigaciones legales.

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En el caso documentado en el aeropuerto de Los Ángeles, la CBP reiteró la importancia de la detección temprana de productos prohibidos para evitar la entrada de enfermedades y especies invasoras. “La detección temprana de productos prohibidos es fundamental para prevenir el ingreso de enfermedades y especies invasoras que podrían tener consecuencias graves para la agricultura y la salud en Estados Unidos”, detalló la agencia.

¿Cuál es el impacto de estos controles para la seguridad sanitaria y ambiental en Estados Unidos?

El decomiso de casi 100 libras de productos prohibidos evidencia la efectividad de los controles implementados por la CBP y sus agencias asociadas. Estos procedimientos han permitido evitar la entrada de agentes patógenos, plagas y especies invasoras que representan riesgos para la producción de alimentos, la salud pública y la biodiversidad local.

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Según datos de la CBP, cada año se decomisan miles de productos biológicos en los puntos de ingreso internacional, lo que contribuye a mantener la sanidad agropecuaria y la protección del medio ambiente en Estados Unidos. El organismo mantiene una política de cero tolerancia ante la importación ilegal de mercancía biológica.