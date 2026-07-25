Putin descartó congelar la guerra en Ucrania ante el pedido de Kazajistán: “Es imposible”

Tokáyev planteó en la reunión la necesidad de volver a la “Fórmula de Estambul 2.0” para negociar la paz y propuso que el proceso cuente con garantías de las grandes potencias (Reuters)

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, respondió en Omsk, durante una reunión con su par de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, a la propuesta kazaja de congelar la guerra en Ucrania y afirmó que esa posibilidad resulta “imposible” por la postura de Kiev.

“Debemos lograr nuestros objetivos”, señaló el líder ruso, que rechazó la idea de paralizar los combates al argumentar que las condiciones necesarias, detalladas anteriormente por Moscú, no encuentran respuesta en las autoridades ucranianas.

Entre esas condiciones, Rusia exige la retirada de las tropas ucranianas del Donbás, algo que el gobierno de Volodimir Zelensky descarta aceptar.

Por su parte, Tokáyev planteó la necesidad de buscar un alto el fuego y retomar la llamada Fórmula de Estambul 2.0, un marco de negociación donde, según sus palabras, se alcanzaron resultados significativos en el pasado.

PUBLICIDAD

Además, sostuvo que la paralización de los combates debería ocurrir bajo las garantías de las grandes potencias, incluida Rusia, con el objetivo de avanzar hacia una paz largamente esperada.

El encuentro entre ambos mandatarios se desarrolló en un contexto de tensiones crecientes en la región y con repercusiones directas en la política interna de Kazajistán. Tokáyev lamentó ante Putin que la naturaleza del conflicto resulta difícil de comprender para su país y para otros Estados.

Asimismo, enfatizó que Kazajistán mantiene una cooperación estratégica con Rusia, a la que calificó como un “gran país”, y destacó la relación histórica entre ambas naciones. Sin embargo, recordó que en 2022 ya había manifestado que Kazajistán no reconocería la independencia de las regiones de Donetsk y Lugansk, anexionadas por Rusia tras el inicio de la invasión a Ucrania.

PUBLICIDAD

En Omsk, el presidente ruso descartó la posibilidad de congelar la guerra en Ucrania ante la propuesta de su par kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev (Reuters)

Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky informó que el Ejército ucraniano ejecutó una serie de ataques de largo alcance contra objetivos militares rusos en el mar Caspio. Entre los blancos alcanzados, Zelensky mencionó un buque de guerra y varios barcos utilizados por Rusia para transportar material militar desde Irán. El mandatario comunicó que estas acciones dieron resultados positivos y precisó que las Fuerzas Armadas ucranianas golpearon infraestructuras en varias regiones rusas durante los días recientes.

Zelensky detalló que uno de los ataques tuvo como objetivo una refinería en Filanovski, vinculada a la petrolera Lukoil, así como una refinería de petróleo en Tiumén y un almacén en Rostov del Don. Además, anunció un ataque contra una planta militar en Kirov, desde donde Rusia, según sus palabras, suministra componentes para operaciones militares contra Ucrania. Esta instalación se ubica a unos 1.200 kilómetros de la frontera ucraniana y, según Zelensky, produce sistemas de defensa aérea, componentes aeronáuticos y otros equipos militares.

PUBLICIDAD

El presidente de Ucrania también comunicó que las fuerzas ucranianas atacaron objetivos en Ekaterimburgo, a 1.740 kilómetros de Moscú, donde el objetivo fue un centro logístico. Zelensky remarcó que estos golpes forman parte de una estrategia para responder a los ataques rusos y debilitar la capacidad operativa del Kremlin.

(Con información de EFE)