Llenar la heladera cuesta 33% más en EE. UU. que antes de la pandemia: cómo cambian los hábitos por la suba de precios

Estados Unidos registra un aumento de 33% en los precios de los alimentos desde 2019 y la asequibilidad domina el debate de las elecciones de mitad de mandato (Reuters/Shannon Stapleton/File Photo)

En las principales ciudades, el costo de llenar la heladera es 33% más alto que a comienzos de 2019 y la carestía se instaló como un tema central de las elecciones de mitad de mandato

Estados Unidos atraviesa un aumento en los precios de los alimentos que ya reordenó la forma de comprar de millones de hogares y convirtió la asequibilidad en un eje de las elecciones de mitad de mandato de otoño. En las ciudades del país, llenar la heladera cuesta 33% más que a comienzos de 2019.

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Ese encarecimiento afecta con mayor intensidad a los hogares de menores ingresos. En 2024, los estadounidenses destinaron en promedio el 12,9% de sus ingresos antes de impuestos a comer dentro y fuera de casa. En el 20% más pobre, ese peso trepó al 33%, de acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

La suba obedeció a una combinación de shocks que se acumularon en pocos años. Según informó The Associated Press, agencia de noticias estadounidense, la pandemia desordenó las cadenas de suministro y elevó costos laborales y de transporte, mientras las sequías, los huracanes y enfermedades como la gripe aviar redujeron la producción.

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A ese cuadro se sumaron aranceles sobre productos importados como café, tomates y chocolate, y la guerra de Rusia en Ucrania, que alteró el suministro de petróleo y fertilizantes.

El nuevo conflicto en Oriente Medio volvió a acelerar este año la inflación de los alimentos. El resultado fue una presión persistente sobre presupuestos familiares que también absorbieron aumentos en vivienda y electricidad: para muchas personas, el ajuste se trasladó a marcas, menús y a la elección del comercio donde abastecerse.

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Los consumidores reorganizaron sus rutinas para sostener el gasto semanal. La comparación de precios antes de salir de casa, la búsqueda de cupones y la planificación del menú en función de promociones pasaron de ser una práctica ocasional a un método para sostener el presupuesto, especialmente en hogares que ya estaban al límite.

Cambios de hábitos: ofertas, marcas propias y menús planificados

Los consumidores en Estados Unidos cambiaron marcas, tiendas y menús, y priorizan cupones, promociones y comparación de precios para sostener el presupuesto (Reuters/Jeenah Moon)

Apral Jack, una residente de Lexington de 50 años, revisa una aplicación antes de salir a comprar para detectar ofertas en su supermercado habitual y, al llegar, busca en el folleto semanal cupones que pudo haber pasado por alto. Si los precios en las góndolas superan lo que considera razonable, elimina productos de la lista o busca alternativas en otro comercio.

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“Subieron de precio las manzanas, las que me gustan, así que ya no las voy a comprar aquí. Iré a Market Basket, donde las consigo más baratas”, dijo Jack a The Associated Press, agencia de noticias estadounidense, mientras empujaba un carrito en un Stop & Shop cercano a su casa.

Hasta hace poco solía hacer las compras en Whole Foods y ya no tenía que abastecer a sus tres hijas adultas. Ahora organiza el menú en función de las promociones, compra bistec solo si tiene descuento y dejó afuera de su lista productos como las galletas Ginger Snaps y Nilla Wafers de Nabisco porque las considera demasiado caras.

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“Normalmente, intento elegir las comidas en función de eso. Por ejemplo, fajitas de pollo: hubo una oferta de pollo durante tres días. Prepararé pollo salteado con verduras y arroz”, contó Jack a AP.

Jared Bernstein, investigador principal de políticas en el Instituto Stanford de Política Económica y exjefe del Consejo de Asesores Económicos durante el gobierno de Joe Biden, sostuvo que los consumidores recuerdan con precisión cuánto costaban los alimentos antes de la pandemia y perciben con claridad cuánto rinde menos su dinero.

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Aunque el salario semanal promedio de los trabajadores a tiempo completo creció apenas más rápido que los precios de los alimentos desde 2019, ese dato no elimina la sensación de pérdida de poder de compra.

“La gente tiene una percepción muy precisa de esos precios, tanto como de la gasolina, o quizás incluso más. Se necesitan alimentos para vivir”, sostuvo Bernstein a AP.

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Sally Lyons Wyatt, vicepresidenta ejecutiva global de la firma de investigación de mercado Circana, describió ese ajuste como una estrategia doméstica. “Es casi como una estrategia, una estrategia familiar, donde la presión financiera no ha desaparecido, por lo que los consumidores están desarrollando su propio manual sobre cómo afrontarla”, afirmó a AP.

Matt Hamory, director del área global de alimentación de la consultora AlixPartners, explicó que muchos compradores manejan un umbral semanal para sus compras. Si una tienda supera ese límite, primero alternan con opciones más baratas y, si la diferencia persiste, pueden abandonarla por completo.

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La carne molida, entre los recortes más visibles

La carne molida llegó a USD 6,82 por libra en junio, un alza de 79% desde 2019 que redujo su consumo en muchas familias de Estados Unidos (AP Foto/Tony Gutierrez, archivo)

Uno de los ejemplos del encarecimiento fue la carne molida. El precio de una libra llegó a USD 6,82 en junio, un 79% más que a principios de 2019, según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

La suba se vinculó con la reducción del rodeo ganadero en Estados Unidos, la sequía en el oeste del país y el alto costo del alimento para animales y del combustible. NielsenIQ, firma de investigación de mercado, indicó que esa presión ya se tradujo en una caída de la demanda de carne picada.

En Cleveland, Texas, Ada Torres, de 60 años, dejó de comprarla para su familia de cinco integrantes. Vive con su hija de 36 años y tres nietos, y la única comida completa del día depende muchas veces de cuánto trabajo consiga su hija en un servicio móvil de lavado de autos, una actividad que cae durante la temporada de lluvias.

“Los precios están por las nubes. Hoy en día, cien dólares en comestibles no son nada. Quizás puedas llevarte a casa siete productos familiares, si logras encontrar una buena oferta”, dijo Torres a AP.

Torres reemplazó frijoles Goya y salsa de tomate Hunt’s por marcas Great Value de Walmart, y ahora la principal proteína animal del hogar es el pollo junto con embutidos. Sus nietos, de 12, 15 y 16 años, extrañan platos que antes eran habituales, como lasaña con carne molida, fajitas de res y bistec con chips de plátano.

Brechas regionales: el impacto en San Francisco y Hawái

En Hawái, el costo del transporte marítimo y el alza del combustible encarecen alimentos locales como la leche, la fruta y la carne (Reuters/Lucy Nicholson/File Photo)

Las diferencias regionales amplifican el problema. En junio, los alimentos para consumo doméstico costaban un 2% más que a un año antes en St. Louis, pero la variación llegaba al 6% en San Francisco, según el índice de precios al consumidor.

Allí, Jack Chang, un barbero autónomo de 33 años, sostiene a tres hijos pequeños y a una pareja desempleada con ingresos que a veces no alcanzan. Su alquiler comercial subió un 10% en un contexto de pérdida de clientes despedidos del sector tecnológico, y además asumió una cuota mensual por una minivan usada.

“Cada mes miro mi tarjeta de crédito y pienso: ‘¡Guau, cómo voy a pagar esto!’. Así que, sinceramente, estoy un poco atrasada con las facturas”, dijo Chang a AP.

La familia compra alimentos y medicamentos genéricos, recibe ayuda del Programa Federal de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP, y también depende de la madre de Chang, Lien, de 77 años, que visita dos bancos de alimentos por semana y comparte enlatados, huevos, frutas y verduras.

En abril, 37 millones de estadounidenses recibían SNAP, un 12% menos que a un año antes, después de que la administración Trump endureciera los requisitos de elegibilidad, según el Departamento de Agricultura.

“Sin eso, no sé qué haría”, dijo Chang a AP sobre la asistencia alimentaria.

En Honolulu, el problema suma el costo de abastecer a un estado que recibe casi todos sus alimentos por barco tras miles de kilómetros de travesía. El encarecimiento del combustible, vinculado al conflicto con Irán, y la inestabilidad financiera de la empresa que concentra casi todo el transporte marítimo entre islas también impulsaron este año los precios de productos locales.

Amanda Tabadero, una pastelera de 28 años de Kāneʻohe, en Oahu, recordó que en 2024 compraba fresas y arándanos cultivados en Maui a USD 7,99 la libra. Ahora, con ese precio en USD 11, opta por fruta de California o México en Costco a USD 5 cuando necesita grandes cantidades para hornear.

También dejó de considerar accesibles algunos productos de Hawái. Contó a AP que un café helado y una bolsa de lichis en Chinatown le costaron USD 30, y que la leche llegó a USD 9 el galón en una cadena local, un incremento que encarece incluso recetas básicas como el mochi de mantequilla.

“Me da pena. Quiero usar productos locales”, dijo Tabadero a AP.

En su casa, donde vive con sus padres, su hermana menor, tres gatos y un perro, la cena también cambió. La carne para estofado hawaiano pasó de USD 7,99 o menos a cerca de USD 10 la libra frente a los niveles previos a la pandemia, y solo vuelve a la mesa si aparece una oferta de USD 5 la libra los viernes en Safeway.