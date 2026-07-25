Veintiún heridos tras un incendio intenso en una vivienda de Queens que alcanzó edificios contiguos

Despliegue de bomberos y evacuaciones en Flushing, el barrio de Queens donde un incendio dejó heridos y destruyó viviendas. (X: @GlobalNetw33)

Casi dos docenas de personas resultaron heridas este sábado cuando un incendio en Flushing, Queens, se extendió a tres edificios y obligó a un despliegue de bomberos, según informó CBS News, medio estadounidense.

El siniestro llegó a la categoría de cinco alarmas y movilizó a más de 250 bomberos y personal de emergencias médicas. Más tarde quedó bajo control, y el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) permanecerá en el lugar “durante bastante tiempo” para vigilar la posible reaparición de focos", de acuerdo con el jefe de operaciones Kevin Woods.

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El fuego se informó poco antes de las 10:00 en la calle 41, cerca de College Point Boulevard. Las autoridades indicaron que las llamas comenzaron en la planta baja de una vivienda de dos pisos con estructura de madera ubicada dentro de una hilera de cinco edificaciones.

Cuando los equipos llegaron a la zona, dos inmuebles ya estaban completamente envueltos en fuego y el incendio se había propagado a un tercero, detalló Woods.

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Las características constructivas del conjunto, según explicó el jefe de operaciones, aceleraron el avance de las llamas. “Estos edificios de esta hilera de cinco... fueron construidos en 1930, así que son todos de madera. Edificios con estructura de madera”, afirmó Woods.

“Las paredes son de madera, los pisos son de madera, el techo también es de madera, por lo que el fuego se propaga muy, muy rápido. Nos resulta muy difícil controlar estos incendios y extinguirlos”.

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Los heridos y el operativo de rescate

El incendio en Flushing, Queens, se extendió a tres edificios y dejó 21 heridos (Ciudadano)

De acuerdo con el reporte oficial, 21 personas resultaron lesionadas: 17 bomberos, dos paramédicos y dos residentes. Las autoridades informaron que los heridos fueron trasladados a hospitales locales con lesiones que no ponen en peligro su vida. Entre los bomberos se registraron episodios de agotamiento por calor, inhalación de humo, esguinces y distensiones leves, precisaron.

Los equipos desplegados trabajaron en tareas de rescate y evacuación en medio de las condiciones de un incendio de gran magnitud en viviendas contiguas. Según las autoridades, al menos un residente quedó atrapado en el edificio donde se originó el fuego y fue rescatado desde el segundo piso.

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Un funcionario de servicios de emergencia aportó un parte adicional sobre el estado de los afectados: señaló que un residente fue trasladado en estado grave y otro en estado leve. Las autoridades no informaron, por el momento, detalles sobre la evolución posterior de esas personas ni si el estado grave se mantenía tras el ingreso al hospital.

El incendio provocó daños importantes en los inmuebles alcanzados por las llamas. Las autoridades indicaron que los edificios sufrieron afectaciones graves y que varias familias debieron ser desalojadas como medida preventiva, en tanto continuaban las tareas de control y enfriamiento del área para evitar rebrotes.

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Asistencia a evacuados e investigación del origen

La Cruz Roja asistió a las familias evacuadas tras los daños graves que el incendio causó en los inmuebles afectados (Captura de video)

Mientras los bomberos y los equipos médicos permanecían en el lugar, la Cruz Roja se desplegó para asistir a los afectados por la evacuación. Su presencia buscó cubrir necesidades inmediatas de las familias desplazadas, en un escenario marcado por la pérdida de acceso a sus viviendas.

Las autoridades señalaron que, por el momento, se desconocen las causas del incendio. Tampoco se informó si el foco inicial fue identificado con precisión dentro de la planta baja donde comenzó el fuego, ni si las investigaciones se extenderán a instalaciones eléctricas u otros factores, aunque remarcaron que el origen seguía bajo análisis.

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Además del operativo en los edificios, las autoridades emitieron recomendaciones sanitarias y de circulación para el vecindario. Se instó a los residentes de zonas cercanas a cerrar las ventanas con el objetivo de reducir la exposición al humo, y se pidió a los conductores prever cortes de carreteras y demoras de tránsito en el área debido al despliegue de unidades y al trabajo de los equipos de emergencia, consignó CBS News.