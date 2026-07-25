Estados Unidos

Veintiún heridos tras un incendio intenso en una vivienda de Queens que alcanzó edificios contiguos

El fuego movilizó a más de 250 bomberos, obligó a evacuar familias y dejó daños graves en tres inmuebles del barrio Flushing

Guardar
Google icon

Despliegue de bomberos y evacuaciones en Flushing, el barrio de Queens donde un incendio dejó heridos y destruyó viviendas. (X: @GlobalNetw33)

Casi dos docenas de personas resultaron heridas este sábado cuando un incendio en Flushing, Queens, se extendió a tres edificios y obligó a un despliegue de bomberos, según informó CBS News, medio estadounidense.

El siniestro llegó a la categoría de cinco alarmas y movilizó a más de 250 bomberos y personal de emergencias médicas. Más tarde quedó bajo control, y el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) permanecerá en el lugar “durante bastante tiempo” para vigilar la posible reaparición de focos", de acuerdo con el jefe de operaciones Kevin Woods.

PUBLICIDAD

El fuego se informó poco antes de las 10:00 en la calle 41, cerca de College Point Boulevard. Las autoridades indicaron que las llamas comenzaron en la planta baja de una vivienda de dos pisos con estructura de madera ubicada dentro de una hilera de cinco edificaciones.

Cuando los equipos llegaron a la zona, dos inmuebles ya estaban completamente envueltos en fuego y el incendio se había propagado a un tercero, detalló Woods.

PUBLICIDAD

Las características constructivas del conjunto, según explicó el jefe de operaciones, aceleraron el avance de las llamas. “Estos edificios de esta hilera de cinco... fueron construidos en 1930, así que son todos de madera. Edificios con estructura de madera”, afirmó Woods.

“Las paredes son de madera, los pisos son de madera, el techo también es de madera, por lo que el fuego se propaga muy, muy rápido. Nos resulta muy difícil controlar estos incendios y extinguirlos”.

Los heridos y el operativo de rescate

Vivienda en llamas con humo espeso. Camión de bomberos y dos bomberos en primer plano. Personas mirando y filmando con celulares. Postes y cables
El incendio en Flushing, Queens, se extendió a tres edificios y dejó 21 heridos (Ciudadano)

De acuerdo con el reporte oficial, 21 personas resultaron lesionadas: 17 bomberos, dos paramédicos y dos residentes. Las autoridades informaron que los heridos fueron trasladados a hospitales locales con lesiones que no ponen en peligro su vida. Entre los bomberos se registraron episodios de agotamiento por calor, inhalación de humo, esguinces y distensiones leves, precisaron.

Los equipos desplegados trabajaron en tareas de rescate y evacuación en medio de las condiciones de un incendio de gran magnitud en viviendas contiguas. Según las autoridades, al menos un residente quedó atrapado en el edificio donde se originó el fuego y fue rescatado desde el segundo piso.

Un funcionario de servicios de emergencia aportó un parte adicional sobre el estado de los afectados: señaló que un residente fue trasladado en estado grave y otro en estado leve. Las autoridades no informaron, por el momento, detalles sobre la evolución posterior de esas personas ni si el estado grave se mantenía tras el ingreso al hospital.

El incendio provocó daños importantes en los inmuebles alcanzados por las llamas. Las autoridades indicaron que los edificios sufrieron afectaciones graves y que varias familias debieron ser desalojadas como medida preventiva, en tanto continuaban las tareas de control y enfriamiento del área para evitar rebrotes.

Asistencia a evacuados e investigación del origen

Varios bomberos con uniforme y equipo suben una escalera de un camión de bomberos. Un edificio en llamas con humo y chorros de agua. Un camión de bomberos visible
La Cruz Roja asistió a las familias evacuadas tras los daños graves que el incendio causó en los inmuebles afectados (Captura de video)

Mientras los bomberos y los equipos médicos permanecían en el lugar, la Cruz Roja se desplegó para asistir a los afectados por la evacuación. Su presencia buscó cubrir necesidades inmediatas de las familias desplazadas, en un escenario marcado por la pérdida de acceso a sus viviendas.

Las autoridades señalaron que, por el momento, se desconocen las causas del incendio. Tampoco se informó si el foco inicial fue identificado con precisión dentro de la planta baja donde comenzó el fuego, ni si las investigaciones se extenderán a instalaciones eléctricas u otros factores, aunque remarcaron que el origen seguía bajo análisis.

Además del operativo en los edificios, las autoridades emitieron recomendaciones sanitarias y de circulación para el vecindario. Se instó a los residentes de zonas cercanas a cerrar las ventanas con el objetivo de reducir la exposición al humo, y se pidió a los conductores prever cortes de carreteras y demoras de tránsito en el área debido al despliegue de unidades y al trabajo de los equipos de emergencia, consignó CBS News.

Temas Relacionados

IncendioQueensBomberosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las grandes tecnológicas le escribieron a Washington para que no restrinja la IA gratuita

OpenAI firmó horas después y Anthropic quedó como la única gran compañía estadounidense de inteligencia artificial que no adhirió. El documento sostiene que depender solo de modelos cerrados no es seguro de por sí, y Sundar Pichai lo respaldó en nombre de Google

Las grandes tecnológicas le escribieron a Washington para que no restrinja la IA gratuita

El restaurante Californios logra su tercera estrella Michelin y marca un hito para la cocina mexicana

El chef Val Cantú desafió prejuicios sobre la alta cocina y consolidó una propuesta que fusiona tradición, innovación y raíces migrantes en San Francisco

El restaurante Californios logra su tercera estrella Michelin y marca un hito para la cocina mexicana

Retiran más de 1.200 envases de un popular café frío por riesgo de botulismo: la FDA alerta sobre un posible peligro para la salud

La empresa inició una retirada voluntaria después de detectar que una falla en la cadena de refrigeración podría favorecer la formación de una toxina potencialmente mortal

Retiran más de 1.200 envases de un popular café frío por riesgo de botulismo: la FDA alerta sobre un posible peligro para la salud

La FDA aprueba una píldora de Tylenol y naproxeno sódico de venta libre para el alivio del dolor

La autorización habilita el uso en adultos y personas desde los 12 años, con inicio del efecto en menos de 30 minutos y duración de hasta 12 horas

La FDA aprueba una píldora de Tylenol y naproxeno sódico de venta libre para el alivio del dolor

La inteligencia artificial dificulta el acceso al primer empleo de miles de jóvenes en EE. UU. con filtros automáticos

Los algoritmos analizan currículums mediante palabras clave y pueden descartar perfiles antes de que un reclutador revise la postulación

La inteligencia artificial dificulta el acceso al primer empleo de miles de jóvenes en EE. UU. con filtros automáticos

TECNO

Cómo hacer un chequeo de seguridad en tu celular sin perder más de 10 minutos

Cómo hacer un chequeo de seguridad en tu celular sin perder más de 10 minutos

Truco para grabar llamadas en iPhone y Android sin instalar aplicaciones adicionales

Adiós al contador y secretaria: Facebook Marketplace crea Seller para hacer inventarios y finanzas

WhatsApp ahora ayuda a remodelar tu cocina o investigar un MBA: lo nuevo de Meta AI

Chao al papel higiénico: esta alternativa tecnológica dice tener más higiene en el baño

ENTRETENIMIENTO

La tragedia de Emily Willis: la exestrella porno recibirá 3 millones de dólares tras sufrir daño cerebral irreversible en un centro de rehabilitación

La tragedia de Emily Willis: la exestrella porno recibirá 3 millones de dólares tras sufrir daño cerebral irreversible en un centro de rehabilitación

Zach Cregger rompió el silencio sobre “Resident Evil” y explicó por qué cambió la historia original

“La Odisea” supera los 340 millones de dólares en taquilla mundial y se convierte en uno de los grandes éxitos de 2026

Tom Holland dice que ver a Robert Pattinson en “La Odisea” le quitó un gran miedo antes de rodar con Christopher Nolan

Jimin supera a Messi en una subasta del Mundial 2026: su camiseta alcanza una oferta de 14.000 dólares

MUNDO

Zelensky informó que el Ejército ruso sufrió casi 225.000 bajas en menos de siete meses

Zelensky informó que el Ejército ruso sufrió casi 225.000 bajas en menos de siete meses

Ucrania acusó a Rusia de entregar al régimen de Irán imágenes por satélite para facilitar sus ataques a EEUU en el golfo

China evacuó a más de 340.000 personas por la llegada del tifón Noul: se esperan vientos superiores a los 170 kilómetros por hora

Feroz incendio en el sur de Francia: las autoridades advirtieron que “la situación es muy grave” y hay al menos 140 viviendas destruidas

Qatar anunció la reanudación de todas las actividades de navegación marítima a partir de este domingo