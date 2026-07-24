Donald Trump asistirá a la Cena de Corresponsales reprogramada tras el atentado de abril

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca entregará un premio al agente del Servicio Secreto Victor Gonzales y reconocerá al personal del Washington Hilton por su respuesta al ataque (REUTERS/Jonathan Ernst).

El presidente Donald Trump asistirá este viernes a la repetición de la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, reprogramada tras el ataque armado de abril que obligó a evacuar el evento y que ahora se realizará en una sede más pequeña, con controles reforzados, informó CBS News.

La nueva gala se celebrará en el Waldorf Astoria de Washington, un salón para 700 personas que equivale a cerca de un cuarto de la capacidad del ballroom del Washington Hilton, donde la cena se celebraba cada año desde 1972 y podía recibir a más de 3.000 asistentes, precisó NBC News.

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El cambio de sede llegó tres meses después de que, según los fiscales, Cole Tomas Allen, de 31 años y oriundo de California, atravesara un punto de control de seguridad en un aparente intento de llegar al salón donde se desarrollaba la cena original. El hombre fue detenido luego de un intercambio de disparos con las fuerzas de seguridad y se declaró no culpable de varios cargos, entre ellos intento de asesinato del presidente.

El discurso de Trump y los reconocimientos durante la cena

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, afirmó que Trump “espera con interés terminar lo que empezó antes de que un despreciable intento de asesinato frustrara el evento original en abril”. A su vez, contó que el discurso del presidente “será una mezcla de unidad y ferocidad, de seriedad y humor”.

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Un alto funcionario de la Casa Blanca declaró a NBC News que es “seguro decir” que Trump hará una breve referencia a la violencia de abril en sus palabras. Ese mismo funcionario señaló que el equipo presidencial todavía no había revisado el discurso al martes, aunque preveía que el mandatario incluiría algunos de los chistes escritos para la cena anterior que nunca llegó a pronunciar.

Durante la velada, la asociación entregará un premio al agente del Servicio Secreto Victor Gonzales, alcanzado por un disparo en su chaleco de protección durante el ataque de abril, junto con un reconocimiento a todo el personal del Washington Hilton.

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La entidad sostuvo en un comunicado que Gonzales “desempeñó un papel fundamental al correr hacia el peligro para que miles de personas pudieran regresar a casa sanas y salvas. Su valentía surgió de su dedicación al servicio, la cual esperamos honrar esta semana”.

El discurso de Donald Trump combinará unidad, seriedad, humor y una referencia breve al ataque de abril (REUTERS).

El Servicio Secreto reportó un aumento de amenazas contra el presidente

La reedición de la cena llega en un contexto de presión creciente sobre la seguridad presidencial. Según CBS News, funcionarios del Servicio Secreto advirtieron que las amenazas en todo el país alcanzaron un nivel sin precedentes, con cerca de 10 mil casos abiertos desde enero, lo que representa un aumento de casi 40% frente al mismo período del año pasado.

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El director del Servicio Secreto, Sean Curran, explicó en una rueda de prensa que cada lugar se vuelve a evaluar antes de cada visita presidencial: “Siempre vamos a evaluar cada sitio, y en este momento tenemos un equipo avanzado allí, y regresarán y establecerán un plan para que ese lugar esté preparado para funcionar con éxito, como hicimos en la cena de corresponsales en el Hilton. Eso es un éxito”.

Weijia Jiang, expresidenta de la asociación y corresponsal principal de la Casa Blanca para CBS News, aseguró que el programa del viernes será “muy similar” que el de abril, aunque con una escala menor. En declaraciones a C-SPAN, añadió que habrá “medidas de seguridad reforzadas” y que cada invitado deberá cumplir nuevos requisitos.

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Entre esas exigencias figuran la presentación de un código QR único junto con una identificación oficial con fotografía para atravesar el sistema de entradas, además de varias capas de control antes de ingresar al salón. La asociación trabajó de forma extensa con el Servicio Secreto y con una empresa privada de seguridad.

Entre los funcionarios previstos para asistir figuran Leavitt, el fiscal general interino Todd Blanche, el director del FBI Kash Patel, el secretario de Defensa Pete Hegseth, el secretario de Seguridad Nacional Markwayne Mullin, el secretario del Tesoro Scott Bessent, el secretario de Comercio Howard Lutnick y el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr.

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No estarán presentes algunas figuras que sí acudieron a la primera convocatoria, entre ellas Melania Trump, el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio.

La reedición de la cena tendrá medidas de seguridad reforzadas, con código QR único, identificación oficial con foto y varias capas de control para ingresar (REUTERS/Jonathan Ernst).

La cena llega en plena tensión entre la Casa Blanca y la prensa

Pese a que la cena se presenta como una celebración de la Primera Enmienda, la relación entre la administración y los medios de comunicación dista de ser armoniosa.

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De acuerdo con NBC News, el presidente ha sugerido en repetidas ocasiones que medios que publicaron información crítica sobre la guerra de Estados Unidos con Irán deberían ser acusados de “traición”, ha calificado a la prensa tradicional de “enemiga del pueblo”, ha cuestionado a reporteros por preguntas incómodas y presentó demandas personales contra medios como The New York Times, The Wall Street Journal, ABC y CBS.

En enero, el FBI ejecutó una orden de registro en la casa de una periodista de The Washington Post y confiscó su teléfono, computadoras portátiles y otros materiales en una investigación por filtraciones. En una pesquisa separada, el Departamento de Justicia citó a varios periodistas de The New York Times, aunque retiró esas citaciones esta semana tras objeciones de un juez federal.

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La cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca se realiza en medio de la tensión entre la Casa Blanca y la prensa (Europa Press).

La administración, a su vez, responsabilizó a la prensa por el aumento de la violencia política en el país. Todd Blanche afirmó en abril que la “retórica” ​​de los medios influyó en el ataque en la cena.

Ante un grupo de reporteros, expresó: “Muchas personas en esta sala, si vamos a ser honestos, lo han hecho. Son tan culpables como mucha gente en X cuando hay reporteros, cuando hay medios, medios que son excesivamente críticos y llaman al presidente nombres horribles sin motivo y sin pruebas”.

Por su parte, cientos de periodistas firmaron esta semana una carta en la que instaron a la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca a aprovechar el evento para denunciar las acciones “escandalosas” de la administración.

En la carta, citada por NBC News, escribieron: “Creemos que es hipócrita celebrar la Primera Enmienda frente al hombre que la ataca sin descanso. Instamos a la asociación a condenar las acciones de la administración desde el estrado y a comprometerse a combatir todos los intentos de su gobierno de socavar este pilar central de una democracia en funcionamiento”.