Las ejecuciones hipotecarias aumentan en Estados Unidos y Florida concentra las zonas más afectadas

Florida encabezó el promedio anual de presentaciones por ejecución hipotecaria por código postal en la etapa posterior al COVID-19, seguida por Nueva Jersey y Delaware (Luke Sharrett/Bloomberg).

Mientras los precios de la vivienda siguen en alza en Estados Unidos, las ejecuciones hipotecarias aumentaron un 21% durante el primer semestre de 2026 frente al mismo período de 2025 y un 28% respecto de 2024, según un análisis de datos de ATTOM, firma especializada en información inmobiliaria, realizado por ABC News y las estaciones de televisión propiedad de ABC.

El incremento refleja la presión combinada de las tasas hipotecarias más altas, el aumento de los impuestos a la propiedad, el encarecimiento de los seguros y el fin de las protecciones implementadas durante la pandemia.

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La infografía detalla el aumento del 21% en ejecuciones hipotecarias en Estados Unidos durante el primer semestre de 2026, señalando a Florida y comunidades afroamericanas como las más impactadas (Imagen Ilustrativa Infobae).

Florida lidera el aumento de ejecuciones hipotecarias tras la pandemia

La tendencia no se distribuyó de manera uniforme. Florida registró el mayor promedio anual de presentaciones por ejecución hipotecaria por código postal desde el comienzo de la etapa posterior al COVID-19, seguida por Nueva Jersey, Delaware, Nevada, Carolina del Sur, Illinois, California, Maryland, Ohio y Arizona.

En un período de seis años, el código postal 77327 del condado rural de Liberty, en Texas, al noreste de Houston, concentró la cifra más alta del país: 8.189 embargos hipotecarios, de acuerdo con el análisis.

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El estudio detectó que las presentaciones por ejecución aumentaron 71% entre 2020, cuando y 2025. Aunque el volumen sigue por debajo del observado en el pico de la crisis inmobiliaria de 2007 y 2008, especialistas consultados por ABC News vinculan la suba reciente con un deterioro de la capacidad de pago de muchos hogares.

El deterioro de la capacidad de pago de los hogares empuja a muchas familias a postergar facturas y quedar en riesgo de perder la vivienda (Imagen Ilustrativa Infobae).

Jacob Inwald, director de litigios para justicia económica de Legal Services NYC, describió la secuencia que enfrentan las familias cuando el presupuesto deja de alcanzar: “Si hay tensiones económicas en un hogar, la gente tiene que tomar decisiones. ¿Qué factura voy a pagar ahora? ¿Qué factura voy a postergar?”.

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Ese deterioro puede poner en riesgo la continuidad misma de la vivienda. Emily Arner, residente de Arizona, contó a la cadena televisiva que compró una casa con su esposo a comienzos de 2022 en Chandler, un suburbio de Phoenix, y que la familia no contemplaba mudarse.

“Nos enamoramos de inmediato”, dijo Arner. “Tenía un patio trasero. Tenía un árbol enorme que daba mucha sombra en el patio, algo que aquí, obviamente, es muy difícil de encontrar”.

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Arner agregó: “Nunca tuvimos planes de irnos. Esa iba a ser nuestra casa”.

La situación cambió cuando su esposo perdió el empleo el año pasado. Arner relató que, desde ese momento, la hipoteca se volvió imposible de sostener: “El trabajo de mi esposo era muy bueno y podíamos pagarlo, pero una vez que perdió su empleo, era este pago hipotecario enorme y no teníamos manera de cubrirlo, ninguna manera de pagarlo, así que intentamos todo lo que pudimos imaginar”.

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La familia perdió su casa en septiembre de 2025 por ejecución hipotecaria y terminó mudándose a una unidad en alquiler ubicada a 1,6 kilómetros de distancia. “Si no tienes ahorros o una forma de protegerte, absolutamente puede pasarte”, expresó Arner. “Puede pasarle a cualquiera”.

El estudio indicó que las presentaciones por ejecución hipotecaria crecieron un 71% entre 2020 y 2025, aunque siguen por debajo del pico de la crisis inmobiliaria de 2007 y 2008 (AP Foto/George Walker IV).

Comunidades afroamericanas enfrentan tasas de embargo mucho mayores

El análisis de ABC News encontró un impacto desproporcionado sobre propietarios negros. El promedio anual de embargos en códigos postales con mayoría de población afroamericana fue más de tres veces superior al promedio nacional.

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“Estamos hablando de una crisis que impacta de manera desproporcionada a las comunidades de color y a los adultos mayores porque esas fueron las comunidades que, en primer lugar, fueron objetivo de malos préstamos”, afirmó Inwald.

El abogado añadió que todavía hay personas afectadas por la crisis de ejecuciones que alcanzó su pico entre 2007 y 2010. “En algunos aspectos, esa misma crisis todavía sigue en marcha”, dijo. “Muchos de los clientes que vemos estuvieron embargados o en riesgo de embargo durante años. Muchos de los casos que se están llevando a los tribunales ya se presentaron antes y no prosperaron”.

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Quienes trabajan con familias en dificultades financieras recomiendan buscar ayuda de un asesor de vivienda lo antes posible y verificar que ese profesional sea confiable. Inwald señaló que los propietarios que necesiten asistencia deberían comunicarse con la oficina del fiscal general de su estado para recibir orientación.