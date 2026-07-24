Adolescente se declara culpable de 55 cargos por el tiroteo en una escuela de Georgia

El adolescente Colt Gray admitió su responsabilidad sin acuerdo con la fiscalía y ahora el juez Nicholas Primm debe definir si podrá acceder a la libertad condicional (Mike Stewart/Pool vía REUTERS).

El adolescente Colt Gray se declaró culpable de 55 cargos, entre ellos homicidio doloso, agresión con agravantes y asalto con agravantes, por el tiroteo del 4 de septiembre de 2024 en la escuela Apalachee High School, en Georgia. El ataque dejó cuatro muertos y varios heridos, informaron CBS News, Associated Press y ABC News.

Gray se declaró culpable sin negociación, es decir, admitió su responsabilidad en todos los cargos sin un acuerdo previo entre su defensa y la fiscalía. El adolescente, hoy de 16 años y juzgado como adulto por hechos cometidos cuando tenía 14, había sostenido antes su inocencia y tenía previsto ir a juicio en octubre.

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La pena mínima por asesinato es cadena perpetua y la máxima es cadena perpetua sin libertad condicional. El juez del Tribunal Superior del Condado de Barrow, Nicholas Primm, debe decidir ahora si Gray podrá aspirar a la libertad condicional en el futuro.

El ataque ocurrió en un establecimiento con 1.900 alumnos, situado a 73 kilómetros de Atlanta. Como consecuencia, murieron los estudiantes Mason Schermerhorn y Christian Angulo, ambos de 14 años, y los docentes Richard “Ricky” Aspinwall, de 39, y Cristina Irimie, de 53. Además, otro profesor y ocho estudiantes resultaron heridos; siete de ellos, por disparos.

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El tiroteo en Apalachee High School dejó cuatro muertos y varios heridos en una escuela situada a 73 kilómetros de Atlanta (REUTERS/Elijah Nouvelage).

La fiscalía sostiene que el ataque fue planificado

Durante la audiencia, el investigador Jason Smith, de la Oficina del Sheriff del Condado de Barrow, reconstruyó la secuencia del tiroteo a partir de grabaciones de video. Poco antes de las 10:00, Gray le dijo a su profesor del segundo período que necesitaba ver a un consejero de crisis, pero fue al baño para prepararse, reportó Associated Press.

Smith afirmó que el acusado salió del baño a las 10:21. Como no pudo volver a entrar a su aula, avanzó por el pasillo hasta otro salón y abrió fuego allí. Luego disparó contra otras personas en el corredor, antes de entregarse a los agentes.

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El acusado le aseguró al investigador que el ataque había sido “algo espontáneo” y que lo decidió a “último momento”, tras oír voces cuando iba camino al consejero. Sin embargo, la pesquisa mostró lo contrario: una preparación detallada con antelación.

Entre las pruebas se mostraron páginas de un cuaderno con instrucciones paso a paso para alistarse en el baño. Una de las anotaciones decía: “No le dispares a nadie en el baño. Alertarás a la gente”.

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En esos cuadernos escribió: “No soy un asesino” y “Tengo miedo”. En varias páginas repitió decenas de veces la palabra “por qué”, estimó cuántas personas mataría y heriría y, en un punto, anotó: “Sorprendido si lo logro”.

De acuerdo con CBS News, se revelaron dibujos del aula del segundo período y planes en los que el adolescente preveía matar hasta 26 personas y herir a 11. En otra nota figuraba la frase “dispararle primero al profesor”.

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Asimismo, en el dormitorio del adolescente hallaron un altar dedicado a Nikolas Cruz, autor de la matanza de 2018 en la escuela Marjory Stoneman Douglas, en Florida.

La fiscalía sostuvo que el tiroteo en Georgia fue planificado y presentó cuadernos, dibujos y notas con instrucciones, cálculos de víctimas y referencias al ataque (Mike Stewart/Pool vía REUTERS).

Los familiares reclamaron cadena perpetua sin libertad condicional

En la audiencia, el juez le consultó a Gray si entendía las implicancias de admitir su culpabilidad y si lo hacía de manera voluntaria. Ante cada pregunta, Gray respondió: “Sí, su señoría”.

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Por consiguiente, familiares de las víctimas y estudiantes heridos relataron el impacto del ataque y pidieron que la sentencia fuera de por vida, sin libertad condicional.

Breanna Schermerhorn, madre de Mason, expresó que no perdona al acusado: “Esas decisiones fueron suyas y solo suyas. Mason merecía un futuro y todos merecíamos un futuro con Mason en él. Colt le quitó eso a Mason y a todos los que lo amaban”.

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Shayna Aspinwall, viuda de Richard Aspinwall, declaró que la ausencia de su esposo marcará para siempre la vida de sus hijas, que tenían dos y cinco años cuando murió. “Es una condena de por vida de dolor y trauma para quienes quedamos”, sostuvo.

A su vez, Shayna solicitó al juez que no impusiera a Gray una cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional y argumentó que las audiencias de libertad condicional representarían una “tortura continua” para su familia.

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Familiares de las víctimas y estudiantes heridos reclamaron cadena perpetua sin libertad condicional por el tiroteo en Apalachee High School (REUTERS/Elijah Nouvelage).

Una alumna herida, cuyo nombre no fue difundido por ser menor, recordó que vio a Gray en la puerta con un arma y sintió “mucho miedo y confusión”. La adolescente contó que le pidió a una amiga que le tomara la mano y llamara a su hermano porque no sabía si iba a sobrevivir.

Posteriormente, fue sometida a varias cirugías, no pudo caminar durante cerca de un año y enfrentó la ansiedad: “Después del tiroteo, luché con muchísima ansiedad y sentí que mi vida se había terminado”.

La directora de Apalachee High School, Jessica Rehberg, fue contundente en su declaración y aseveró que las “acciones crueles” del acusado merecen “las consecuencias más duras”.

Está previsto que la audiencia se extienda hasta la próxima semana. En un escrito presentado ante el tribunal, el abogado defensor de Gray indicó que prevé convocar como testigos a un psicólogo, a un consejero del centro de detención juvenil donde estuvo recluido y a su abuela.

El ataque en la escuela Apalachee High School terminó con la vida de los estudiantes Mason Schermerhorn y Christian Angulo, y de los docentes Richard Aspinwall y Cristina Irimie (Arvin Temkar/Atlanta Journal-Constitution vía AP).

El padre del atacante también fue condenado

El caso avanzó en paralelo contra Colin Gray, padre del adolescente. Un jurado lo declaró culpable en marzo de 27 cargos, entre ellos asesinato en segundo grado, homicidio involuntario y maltrato infantil, indicó CBS News.

La fiscalía afirmó que Colin le regaló a su hijo el rifle de estilo asalto usado en el ataque y le permitió acceder al arma y a municiones pese a señales de deterioro en su salud mental.

Durante el juicio, un investigador declaró que el padre sabía que la salud mental de su hijo había empeorado y que había buscado ayuda en un servicio de orientación semanas antes del tiroteo, aunque no completó ese proceso.

Colin Gray, padre del atacante, fue declarado culpable de 27 cargos (Brynn Anderson/Pool vía REUTERS).

Incluso, investigadores ya habían entrevistado a Colt y Colin Gray en mayo de 2023 por una amenaza en internet vinculada al menor, la cual negó haber hecho.

Por su parte, la madre del adolescente, Marcee Gray, separada de Colin, explicó a los investigadores que le había pedido semanas antes del ataque que asegurara sus armas y restringiera el acceso de su hijo. No obstante, su padre le compró municiones, una mira y otros accesorios de tiro, precisó Associated Press.

La sentencia del padre quedó fijada para el 30 de julio. Se trata del primer padre imputado en relación con un tiroteo masivo en una escuela de Georgia y la tercera ocasión en la que un padre fue acusado por su vínculo con un tiroteo masivo presuntamente cometido por su hijo.