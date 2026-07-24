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El canciller Friedrich Merz decidió cambiar el gabinete alemán para frenar el avance de la ultraderecha antes de elecciones clave

Además, busca proyectar una imagen renovada del gobierno al incorporar mayor diversidad y superar las tensiones internas que caracterizaron a su equipo en los últimos meses

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El canciller reemplazó a Thorsten Frei por Nina Warken como jefa de gabinete en la Cancillería (EFE)
El canciller reemplazó a Thorsten Frei por Nina Warken como jefa de gabinete en la Cancillería (EFE)

El canciller alemán Friedrich Merz decidió reorganizar los principales cargos del gobierno alemán en un intento de frenar el avance de la ultraderecha y recuperar el control político antes de unas elecciones regionales que ponen en riesgo la hegemonía del centro.

De esta manera, reemplazó a Thorsten Frei por Nina Warken como jefa de gabinete en la Cancillería; Frei pasó a liderar el grupo parlamentario de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) tras la renuncia de Jens Spahn. Merz también designó a Carsten Linnemann como nuevo ministro de Salud y nombró a Philipp Amthor ministro de Estado para coordinar las relaciones entre el gobierno federal y los 16 estados.

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En la Cancillería, Nina Warken se convirtió en la primera mujer en asumir el cargo de jefa de gabinete, en reemplazo de Thorsten Frei, quien pasó a liderar el grupo parlamentario del partido tras la renuncia de Jens Spahn. Este político presentó su dimisión después de que se conoció que recurrió a la gestación subrogada en Estados Unidos, un método prohibido en Alemania y rechazado históricamente por la CDU, partido de Merz.

El escándalo golpeó la credibilidad de la coalición y forzó a Merz a acelerar la reorganización, que también incluyó la designación de Carsten Linnemann, hasta entonces secretario general de la CDU, como nuevo ministro de Salud.

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Por su parte, Philipp Amthor, secretario de Estado en el Ministerio Digital, asumió como ministro de Estado encargado de coordinar las relaciones entre el gobierno federal y los 16 estados de Alemania. El propio Merz anticipó más cambios en la estructura de su gabinete, aunque afirmó que las próximas decisiones requerirán más días y que las tomará con detenimiento, sin imponer plazos apresurados.

El nombramiento de Philipp Amthor responde al objetivo de fortalecer la coordinación con los 16 estados federados (Reuters)
El nombramiento de Philipp Amthor responde al objetivo de fortalecer la coordinación con los 16 estados federados (Reuters)

La reorganización respondió a la necesidad de mostrar un gobierno operativo, plural y reformista de cara a unas elecciones regionales que, en septiembre, podrían entregar a la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) el control de un estado por primera vez. La AfD lideró las encuestas en Sajonia-Anhalt y se preparó para disputar el poder en Mecklemburgo-Pomerania Occidental y Berlín.

El contexto obligó a Merz a buscar un viraje antes de que se profundizara el desgaste de su coalición, que enfrentó críticas crecientes por la falta de resultados tangibles y el estancamiento de la economía más grande de Europa.

El cambio en el Ministerio de Salud colocó a Linnemann ante el desafío de impulsar una de las reformas clave del gobierno: la transformación del sistema sanitario. El nuevo ministro quedó encargado de conducir el proyecto a través del Parlamento durante el otoño, en un contexto en el que Merz intentó demostrar que el centro político aún podía ofrecer soluciones y liderar los cambios estructurales que Alemania demandaba.

Carsten Linnemann fue designado ministro de Salud en la última reestructuración del gabinete (Reuters)
Carsten Linnemann fue designado ministro de Salud en la última reestructuración del gabinete (Reuters)

El gobierno afrontó además el desafío de implementar una amplia agenda de reformas, que incluyó la propuesta de elevar la edad de jubilación, reducir impuestos a los sectores de ingresos bajos y medios, y simplificar la burocracia. La coalición de Merz intentó recuperar la iniciativa tras meses de disputas internas y frustración social por la falta de avances en la modernización de infraestructuras, como el sistema ferroviario, y en la gestión de los fondos para transporte.

(Con información de AP)

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