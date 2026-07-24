Estados Unidos

Once personas son acusadas por la muerte de siete migrantes encerrados en un contenedor de tren en Texas

La Fiscalía de Estados Unidos sostiene que una red los subió en Del Rio rumbo a San Antonio y los dejó sin aire a 31-33 grados centígrados

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Un cartel azul con el logo de Union Pacific y la inscripción "PORT LAREDO" en letras amarillas, frente a un edificio y detrás de una valla
Once personas fueron acusadas por la muerte de siete migrantes en Texas tras quedar atrapados en un contenedor de tren sellado y sin ventilación (KGNS vía AP)

Once personas fueron acusadas el viernes por la muerte de siete migrantes en Texas, después de que quedaran atrapados dentro de un contenedor de tren sellado y sin ventilación, bajo temperaturas de entre 31 y 33 °C, un caso que volvió a poner el foco sobre el uso de trenes para el tráfico de personas en la frontera entre Estados Unidos y México.

Según Associated Press, agencia de noticias estadounidense, los acusados enfrentaron dos cargos: conspiración para transportar extranjeros con resultado de muerte y complicidad en el transporte de extranjeros con resultado de muerte.

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El fiscal federal del Distrito Oeste de Texas, Justin R. Simmons, dijo que cada uno de esos delitos puede ser castigado con cadena perpetua.

Entre los seis migrantes hallados muertos dentro del contenedor en una estación ferroviaria de Laredo había un niño de 14 años. La séptima víctima fue una persona abandonada cerca de las vías en San Antonio, de acuerdo con Simmons.

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El fiscal explicó que el grupo subió al tren en Del Rio, en la frontera de Texas, con la intención de llegar a San Antonio. Cuando los contrabandistas abrieron la puerta del contenedor, un hombre cayó; entonces la cerraron y huyeron.

“Con ese calor, siendo mayo en Texas, es muy difícil sobrevivir en un contenedor sellado sin aire acondicionado... dada la temperatura que hacía ese día”, dijo Simmons. También sostuvo que una de las víctimas “contactó desesperadamente con su familia mientras moría de calor sofocante dentro del contenedor”.

El contenedor no podía abrirse desde adentro y estaba apilado sobre otro vagón

Vagones de tren amarillos de Union Pacific, texto "Building America", detrás de contenedores de carga blancos, verdes, azules, rojos y grises
El contenedor de tren no podía abrirse desde adentro, estaba apilado sobre otro vagón y carecía de ventilación y refrigeración, según la acusación (KGNS vía AP)

Al día siguiente, el tren siguió viaje hasta Laredo. Allí, un trabajador de la estación de Union Pacific vio una pierna que sobresalía del contenedor y encontró los otros seis cuerpos en el interior.

Las autoridades informaron que las víctimas eran de Honduras y México. El médico forense del condado de Webb sospechó que las muertes fueron causadas por hipertermia o golpe de calor.

la Fiscalía de Estados Unidos indicó que el contenedor estaba apilado sobre otro, no podía abrirse desde el interior y no tenía ventilación ni sistema de refrigeración. En esas condiciones, los migrantes quedaron encerrados.

Según la acusación, quienes intentaban llegar al interior de Estados Unidos pagaban “generalmente el equivalente a entre USD 1.500 y USD 10.000 a personas en Honduras, México, Estados Unidos y otros lugares”. Ese dinero formaba parte de una red de tráfico que operaba a ambos lados de la frontera.

Un acusado fue detenido el 12 de mayo en Del Rio y otros ocho fueron arrestados durante varios días de la semana pasada en el centro y sur de Texas. Un hombre y una mujer seguían prófugos al momento de la acusación.

Las autoridades precisaron que cuatro de los imputados eran ciudadanos de Estados Unidos, dos eran residentes permanentes del país y cinco se encontraban allí sin estatus legal. No detallaron la nacionalidad de esos cinco detenidos.

Laredo es uno de los corredores más transitados para el cruce ilegal de personas

El caso volvió a poner el foco sobre el contrabando de migrantes por ferrocarril. Los trenes que se dirigen a Estados Unidos suelen bajar la velocidad o detenerse en México antes de cruzar la frontera, lo que facilita que contrabandistas o migrantes suban a bordo y oculten droga y otras cargas ilegales; en Laredo, uno de los principales pasos terrestres para el comercio entre Estados Unidos y México, esa modalidad es frecuente, según AP.

De acuerdo con estadísticas de la Patrulla Fronteriza, en marzo unos 40 migrantes transfronterizos fueron interceptados cada día por agentes en ese sector. Esa cifra ubicó a Laredo como el tercer cruce más transitado entre los nueve sectores de la frontera.

El antecedente más cercano ocurrió en 2023, cuando dos personas fueron halladas muertas entre 17 que viajaban en dos vagones de tren cerca de Knippa, Texas, a unos 113 kilómetros al oeste de San Antonio y a menos de 161 kilómetros de la frontera con México.

El año pasado, dos traficantes fueron condenados a cadena perpetua por el intento de tráfico de personas más mortífero registrado en la frontera entre Estados Unidos y México. Fueron declarados culpables por la muerte de 53 migrantes dentro de un camión en Texas en 2022, citó AP.

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